Los pajes reales trabajan en Ibiza hasta el último minuto

La inmensa mayoría de jugueterías optan por cerrar el día de Reyes, pero los pocos negocios de este sector que se animan a hacerlo todavía venden algunos regalos de última hora o gestionan algunos cambios de presentes que los más pequeños han abierto esa misma mañana o la noche anterior, tras el paso de sus majestades de Oriente por todas las casas de la isla. El día de Reyes los pajes reales, por tanto, continúan pasando por estas tiendas para asegurar que la magia llega a todos los rincones y que habrá regalos en las comidas familiares del mediodía.

Libros en Juguetes Don Dino. / J.A.Riera

La tienda Al·lots situada en la calle Sant Joan, en Santa Eulària, es la única de la marca Toy Planet en la isla (hay cinco en total) que abrió ayer lunes, como viene siendo tradición desde hace años. «En Santa Eulària el día de Reyes solemos abrir unas cuatro horas. Siempre hay rezagados o pajes que vienen de algún viaje fuera y ahora compran aquí. Además, hay gente que no ha pedido nada a los Reyes y luego se arrepiente y viene. También gestionamos algunos cambios», explica Pepe Costa, propietario de la cadena Toy Planet en Ibiza, mientras en su local de la Villa del Río ya están recogiendo todo para ir a comer.

Lo más vendido

¿Y qué han vendido exactamente en esta mañana de Reyes? Un poco de todo: puzles, juegos de mesa, algún videojuego, peluches... Y en términos generales de toda la campaña de Navidad lo que más ha triunfado han sido los legos, los juegos para la Switch, Barbies, juegos de mesa o puzles. «Ha habido mucha diversidad. Hay años en los que todo el mundo pide unos regalos determinados sin atender a lo otro, pero este año ha sido muy variado», en palabras de Costa, quien calcula que esta campaña navideña ha ido algo mejor que la del 2023-2024, por lo que se muestra satisfecho.

Las otras cuatro tiendas de Toy Planet (tres en Vila y una en Sant Antoni) ayer estaban cerradas. Estas semanas han sido muy intensas. «Las dependientas están cansadas y tampoco suele ser un día de muchas ventas. Hoy [por ayer] es hora de parar un poco».

Por otro lado, en la calle Agapit Llobet de Vila, muy cerca del parque de la Paz, se encuentra la tienda Juguetes Don Dino. Ellos también son la resistencia y abren el 6 de enero hasta las dos del mediodía, aproximadamente. También se han vendido regalos de último momento, cuenta su responsable a media mañana: un tocador de Frozen, un kit de maquillaje y un lego de unicornios. Tiene la sensación de que las compras de última hora son cada vez más habituales.

El éxito de Stitch

Sin bien hay quienes ya encargan regalos en noviembre, «los tres o cuatro días antes de Papá Noel y de los Reyes han sido muy intensos». El responsable de la tienda indica que se venden muchos legos y regalos de manualidades o de Stitch, personaje Disney que está ganando mucho protagonismo entre los pequeños. «También juegos de mesa, de cartas, porque la gente se junta mucho ahora», añade.

Afirma que, ya desde antes de la pandemia, el sector de los juguetes ha notado la gran competencia que ejercen las compras a través de internet, y que después de la pandemia la actividad se ha estancado/estabilizado.

Estos días posteriores a Reyes hay algunos cambios (los niños a veces son exigentes), pero este trabajador explica que tampoco es lo más habitual, porque los pajes reales intentan ir directamente a por lo que los niños piden en sus cartas, dentro de las posibilidades.

Por otro lado, apunta que «las jugueterías no han subido precios», precisamente porque están intentando competir con internet: «El juguete no está subiendo de precio como sube la vida, hay ofertas muy buenas en los catálogos. Tampoco han bajado, porque esto es una cadena y los proveedores te suben a ti los precios, pero vaya, que no estamos por las nubes». Pepe Costa, de Toy Planet, concluye que internet efectivamente resta ventas a las tiendas físicas que persisten, pero que también quita competencia.

«He venido a buscar algo para Reyes. Hace poco llegamos de un viaje en Madrid y no pudimos comprar nada. La pequeña se ha puesto mala y ha estado en el hospital, pero hoy ya podemos comprar para ella con calma», comenta a este diario Sirey, ayudante de los Reyes de Oriente, al salir de Juguetes Don Dino. El responsable de esta tienda destaca que abrir el día de Reyes es, al fin y al cabo, «ofrecer un servicio de última hora», seguramente para comprar regalos adicionales. Lógicamente no todo se deja para el último momento, pero los pajes de Oriente respiran aliviados al ver alguna tienda vacía en la última jornada de estas fechas navideñas.

