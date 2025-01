Duras críticas por la falta de caramelos en las cabalgatas de Ibiza: "¡Qué vergüenza!"

Las cabalgatas de Reyes celebradas en Ibiza y Formentera no han dejado indiferente a nadie, sobre todo a numerosos ciudadanos que se han quejado, especialmente por la falta de caramelos que, a su juicio, ha deslucido los paseos monárquicos. Las crónicas elaboradas por Diario de Ibiza se han llenado de numerosos comentarios en las redes sociales para lamentar la falta de proyectiles dulces durante el recorrido.

"Yo tengo un cabreo... Mi nietecito con las manos en alto pidiendo caramelos y no le tiraron ni uno, qué vergüenza. El año que viene me llevaré mis propios caramelos para que mi nieto no se quede sin caramelos", denuncia una lectora. Por contra, otra opina que "los Reyes han tirado muchos caramelos" y centra sus iras en otros asistentes a la cabalgata: "Me parece un espanto la manada de gente que iba todo el rato junto a ellos con bolsas cargadas de caramelos y aún así arramblando todo el rato más y más sin dejar al resto. Una vergüenza la que lia la gente por los caramelos".

Por su parte, una mujer que asistió con su familia cuenta que "los niños pedían caramelos y los pobres Reyes sólo saludaban" porque, al parecer, no tenían ninguna chuchería que lanzar para agradecer tanto fervor: "No es culpa de ellos que no les hayan dado un buen presupuesto para hacer felices a los más peques". Y añade otra asistente: "Vergüenza les tenía que dar no tirar ni caramelos para los niños que se han venido con esa cara de tristeza. Alguno no ha cogido nada". La picaresca es otra queja habitual, en este caso con el lanzamiento de juguetes. "Por lo visto lo tiraron casi todo al empezar el recorrido y una panda de nenes llenitos hasta la bola de juguetes, pedían y les seguían tirando porque iban detrás de la carroza", asegura.

Mira aquí todas las fotos de la cabalgata de Reyes Magos en Ibiza / Vicent Marí

La cabalgata de Ibiza tampoco ha escapado a la furia ciudadana, como demuestra este comentario vertido una ciudadana: "Cada vez peor, vergonzoso, los niños esperando los caramelos y han repartido un caramelo por niño. Se ve que los Reyes Magos vienen con escasez, hay otras prioridades por lo visto". Sin embargo, también ha habido agradecimientos como este: "Brillante y muy bonito, mi hijo muy contento". Está claro que nunca llueve a gusto de todos y menos cuando las precipitaciones son así de dulces.