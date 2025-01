Tres días sin datos móviles ni cobertura en Ibiza: «Unas vecinas siguieron las campanadas desde el coche»

A las cuatro y media de la tarde del día de Nochevieja, a escasas horas de que tocara decir adiós al 2024 y dar la bienvenida al 2025 con todos los rituales y felicitaciones que conlleva, un rayo impactó contra tres de las torres de telecomunicaciones de sa Talaia. La tormenta sobresaltó y sorprendió a ciudadanos de toda la isla que ultimaban los preparativos de Fin de Año, pero sobre todo a los de Sant Josep, donde más de 200 abonados de distintas operadoras se quedaron sin cobertura ni datos móviles. «Dos clientas que viven en Cala d’Hort nos contaron que tuvieron que meterse dentro del coche para seguir las campanadas porque se habían quedado sin antena», cuenta Ana María, una de las dependientas de la única farmacia de la localidad.

Algunos vecinos de esta zona tuvieron que perseguir algo de cobertura acercándose a uno de los cruces con es Cubells. Ana María, que vive en esta localidad, también se quedó incomunicada hasta el viernes a mediodía. «Por otro lado, mi novio sí que tenía cobertura», comenta con sorpresa. Su compañera se acuerda perfectamente de que estaba hablando por teléfono cuando, de repente, se le cortó la llamada y ya no pudo restablecerla.

El rayo reventó el cuadro eléctrico de una de las torres de telecomunicaciones, cuya tapa salió despedida. Además, otras dos torres de sa Talaia se vieron afectadas por la tormenta, lo que provocó que los clientes de compañías como Movistar o Vodafone que viven en el municipio se quedaran sin red.

Padres de 90 años

«Nos quedamos totalmente incomunicados», relata Esperanza, del estanco de Sant Josep, quien llevaba hasta ayer tres días sin poder hablar con sus padres. «Tienen los dos 90 años y solo tienen fijo», detalla la mujer, que ha estado llamando y videollamando al resto de familiares y amigos conectándose al wifi y a través de WhatsApp. Bartomeu, por su parte, recuerda la época en la que todavía había cabinas telefónicas en las calles que te permitían mantener el contacto durante emergencias como esta. «Casi nadie tenía aquí en Sant Josep cobertura el día de Nochevieja. Por suerte, a nosotros nos pilló cenando muy cerca de Sant Antoni y allí sí que había», indica.

La camarera de uno de los bares situados junto a la carretera que cruza la localidad de Sant Josep estaba saliendo del local, que preparan para abrir, cuando fue a llamar a su pareja y se dio cuenta de que no tenía señal. «Hasta que no estuve en el coche, fuera del pueblo, a la altura de la pizzería Es Vergé, no conseguí hablar con él», recuerda. Tampoco le funcionaban a otro vecino que paseaba ayer por la mañana por el centro de Sant Josep ninguno de sus dos teléfonos móviles cuya línea tiene contratada con Digimóvil. «Ni el personal ni en el otro personal [refiriéndose al profesional]», bromea. «Se ve que un rayo impactó contra una de las torres de sa Talaia», relata.

La incidencia ha estado en boca de casi todos los vecinos estos días, que han estado especulando sobre lo sucedido hasta que el problema ha quedado solucionado. «A partir de la mañana del viernes, estuvo todo resuelto», asegura el hombre.

Salvados por las vacaciones

«No sabemos si aquí seguíamos teniendo cobertura o no porque estábamos de vacaciones pero nos enteramos por familiares y vecinos de lo que había pasado», comenta Cati, propietaria de un souvenir ubicado en el pueblo. «No sé, de estar aquí, si nos habría perjudicado o no, pero casi seguro que sí, porque la caja registradora funciona con Internet», continúa.

Ninguno de los negocios de Sant Josep (de los pocos que hay abiertos durante el invierno y por estas fechas navideñas) se vio muy afectado por el incidente telefónico. Fueron los particulares los que sufrieron, más bien, las consecuencias del impacto del rayo. La misma tarde de Nochevieja, a consecuencia de la tormenta eléctrica, el túnel de Sant Rafel ubicado en la carretera Ibiza-Sant Antoni se quedó sin luz durante por lo menos cuatro horas, desde el mediodía hasta las 19 horas.

Un «ratito» sin luz

En una peluquería de la calle Bernat Toniet de Sant Josep también se fue la luz «un ratito» el día 31, pero no fue ningún drama ni impidió que pudiera seguir trabajando. «Saltaron los plomos y nada, los subí y volvió a funcionar la electricidad», apunta la dueña. Aunque el sobresalto eléctrico no tuvo que ver con el impacto del rayo en las torres de telecomunicaciones de sa Talaia, sino con la tormenta eléctrica en general. «Una clienta mía que vino ese día y vive en una villa por aquí detrás [dice señalando las calles traseras a la peluquería] tenía una cena y también se quedó sin luz un rato», sigue.

Dos vecinas hablan en otro bar de la zona de que ninguna de ellas, durante estos últimos días, ha tenido cobertura ni manera de contactar con nadie a no ser que fuera utilizando wifi. «Nada, nada [de cobertura]», dice la camarera del bar, que las ha escuchado hablar. «Yo desde ayer ya tengo, aunque a veces para cargar fotos, vídeos o audios todavía le cuesta un poco», explica una de las interlocutoras.

La compañía Telefónica arregló el mediodía del viernes la torre de su competencia, según informó ayer un portavoz de la empresa. En cuanto a las dos otras torres de telecomunicaciones, una dependiente de Celnex y otra del Govern balear, fueron reparadas el mismo día de año nuevo, como detalló por su parte un representante de Ib-Red. La operadora, que «siempre tiene un par de técnicos de guardia», intentó solventar la misma tarde de Nochevieja, pero un «malentendido con el Govern» provocó que la reparación se retrasara.

Los técnicos, en lugar de arreglar la torre de telecomunicaciones de la institución arreglaron la de Celnex, por lo que los abonados del Govern tuvieron que esperar hasta el día siguiente a las cuatro de la tarde para volver a tener cobertura y red móvil.

