Violencia y lanzamiento de objetos de noche en Santa Eulària

Vecinos de Santa Eulària alertaron el jueves de la semana pasada a la Policía Local por una pelea que se estaba produciendo, sobre las once de la noche, en pleno núcleo urbano, y en la que se lanzaron incluso trozos de una maceta de cerámica, al parecer de un negocio de restauración, que uno de los hombres implicados rompió para intimidar a otro individuo, quien pocos días después interpuso una denuncia ante la Guardia Civil.

Según relata este hombre en la denuncia, a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, todo comenzó en el paseo de s’Alamera, cuando un grupo de tres hombres estaba "rompiendo parte del mobiliario exterior de la terraza" de un restaurante. El denunciante afirma que les llamó la atención y que avisó a los trabajadores de dicho establecimiento, de manera que la tensión fue en aumento.

Un instante del incidente en la calle de Algemesí. / DI

"Los tres chicos estaban chillando y rompiendo cosas. Rompieron la maceta y uno amenazó con pincharme, con apuñalarme", afirma el denunciante, quien explica que fue agredido y que dio algún golpe en defensa propia, después de que se acercasen a él para agredirle. También asegura que no conocía a estos tres jóvenes.

Desde un balcón, alguien grabó un vídeo de 41 segundos de duración a mitad del enfrentamiento. En estas imágenes se ve cómo dos hombres adultos le lanzan con fuerza al denunciante trozos de una maceta de cerámica que se encontraba en la calle de Algemesí, donde se desarrolla esta lamentable escena. La planta aparece tirada en el suelo y estos dos individuos cogen partes del tiesto, ya roto, para lanzarlos a varios metros de distancia.

En el mismo vídeo se observa cómo otro hombre (no el denunciante) les pide a estos dos con las manos que paren y acto seguido se lleva un par de golpes. Luego el enfrentamiento volvió a trasladarse al paseo de s'Alamera.

El denunciante vivió esta situación cuando volvía a casa en la zona de las oficinas de Correos en Santa Eulària.

"Lanzaron un trozo de maceta que me dio en la cara. En la nariz tuve un cortecito superficial, pero con mucho sangrado, y un raspón en la cabeza", agrega el denunciante.

Llegada de la Policía Local

Un vecino del barrio afirma que entre que los vecinos llamaron a la Policía Local y la llegada de los agentes pasaron unos 45 minutos, aproximadamente. "Nuestras estadísticas refuerzan que el tiempo de respuesta de la Policía Local desde el recibimiento del aviso hasta la llegada al sitio es corto, pero hay variables que influyen en esta respuesta. Los recursos son limitados y, por ejemplo, si se está en otro servicio prioritario, como puede ser un accidente con heridos o un caso de violencia de género, pueden variar estos tiempos", indica el Ayuntamiento de Santa Eulària a preguntas de este diario.

Los agentes recomendaron al denunciante ir hasta el centro de salud para realizar un parte de lesiones para, más tarde, poner la denuncia pertinente en dependencias de la Guardia Civil. El Ayuntamiento confirma que los agentes municipales identificaron a ciertas personas, pero que "hasta ahora no ha sido posible asociarlas con las implicadas en el incidente". "Se continúa trabajando en este sentido", apuntaban este sábado al mediodía.

El denunciante asegura que "la gente está molesta porque, desde hace dos o tres meses, no paran de producirse atracos, robos o tirones de bolso" en Santa Eulària. Los datos de la Policía Local, sin embargo, no apuntan en la misma dirección, a tenor de lo expresado por el Ayuntamiento: "La sensación de seguridad/inseguridad es personal y tenemos el máximo respeto por lo que pueda declarar un ciudadano, pero las cifras que tenemos en la Policía Local no apuntan a que haya un aumento significativo en ninguno de estos tipos de delitos. Sin embargo, la seguridad ciudadana es competencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional y no sabemos si ellos tienen datos que apunten en una dirección contraria. Es posible que diferentes casos en un corto espacio de tiempo den esa sensación, pero no concuerda con la foto global que ahora mismo dan las cifras".