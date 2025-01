El chabolismo que se ha extendido por ses Feixes, una zona húmeda protegida con la figura de Bien de Interés Cultural y que, pese a su importancia patrimonial y medioambiental, se encuentra en una situación de degradación alarmante. Numerosas personas malviven en condiciones deplorables. Los vecinos se quejan además de los trapicheos y la conflictividad que hay en estas infraviviendas.

Llama la atención

La tardanza del paje real en acudir a su cita con los niños en Vila el pasado viernes por la tarde. Más de un centenar de pequeños tuvieron que aguardar más de una hora, a la intemperie y con frío, porque el emisario de los Reyes no aparecía.

Que el proyecto de urbanización de Vista Alegre no se haya acabado ni entregado al Ayuntamiento de Sant Josep, después de 25 años. El Consistorio ha denegado en año y medio de mandato 31 licencias de obra o reforma porque, como no se cumplen los requisitos de urbanización, las parcelas no reúnen la condición de solar. Desde 2018 se habían concedido 61 licencias con la condición de que se completaran las obras de urbanización, lo que no se ha hecho.