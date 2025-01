Es Cubells se independiza de Sant Josep y un ninja aduanero toma el control

¿Qué tienen en común el ninja aduanero de es Cubells, que es especialmente hostil y se toma la justicia por su mano con quienes perturban la paz en esta parte de la costa ibicenca, y la declaración de independencia de dicha localidad? Aunque parezcan dos líneas de una misma trama, hacen referencia a piezas distintas: el cortometraje ‘Es Ninja des Cubells’ (partes I y II, que se emitieron ayer en la sala de cine del pueblo), y la obra ‘Can Consistori’, del Grup de Teatre des Cubells, respectivamente. Los integrantes de este grupo interpretaron la pieza, también ayer sábado, en la carpa navideña de Sant Agustí. Una tarde en la que, con ambas citas culturales, hubo tiempo para reír mucho a través de guiños a la actualidad social y política.

Rodaje de ‘Es Ninja des Cubells’. / CEDIDA A DI

Cuando Vicent Ribas Marí i Manolo Matoses «perpetraron» el primer corto de Es Ninja, inspirado en la pandemia, no lo hicieron con intención de crear más adelante una segunda parte, explica Ribas, creador y guionista de la obra. La primera parte se estrenó en octubre de 2021, en las fiestas de Santa Teresa. «El protagonista es un antihéroe, alguien que de alguna manera está desbordado por la situación y comienza a sentirse muy incómodo e indignado con que la gente no acepte las circunstancias de la pandemia, así que se toma la justicia por su propia mano», resume. Ahora, con la segunda entrega, el ninja «continúa haciendo justicia», pero, una vez superado el covid, lo que más le saca de quicio son los problemas de masificación. Está harto «de las villas que se convierten en discotecas y de que no se pueda dormir tranquilo», siempre, por otro lado, con una sátira a «los personajes sinvergüenzas que vienen a tu casa a decirte lo que debes hacer y a tratarte de todo menos de persona». La segunda parte comienza con una cola de gente esperando a entrar en territorio de es Cubells, con el ninja ejerciendo de aduanero, decidiendo quién es apto.

La proyección de ayer tuvo lugar en un acto organizado por la asociación de vecinos de es Cubells. Para Xavier Ribas Tur (Xinxó), uno de los actores del corto, la parte más divertida fue que ninguno de los vecinos que participaban en el rodaje conocían la trama al completo ni qué otras personas aparecían en escena: «Cada uno tenía su parte del guion y nada más. Fue todo un acierto». Celebra que, en apenas dos o tres días, en YouTube hubo más de 10.000 visualizaciones de la primera parte.

Aviso de la UE

Por otro lado, ‘Can Consistori’ cuenta la historia de es Cubells una vez que el pueblo se ha independizado de Sant Josep, por lo que es la continuación de ‘Sa Partió’, que se estrenó en 2018-2019. «Ahora la alcaldesa de es Cubells recibe una notificación de la Unión Europea que dice que esto que se está haciendo en el pueblo no es correcto, que no hay elecciones, que es una dictadura y que la manera en la que están gobernando desde que se han independizado no es correcta», explica Esperança Llorens, actriz en esta obra de teatro.

Así, la primera edil reúne a «los pesos pesados del pueblo»: la maestra, el del bar, la pescadora, el payés, el barbero... Ya han representado esta pieza en es Cubells, Sant Rafel, Sant Carles, Sant Josep y Sant Agustí. «Normalmente iniciamos gira [con cada nueva obra] en las fiestas de es Cubells, en octubre, y la terminamos en las de Sant Miquel», añade Llorens. Mercè Chumillas, secretaria de la asociación de vecinos de Sant Agustí, explica que siempre llaman al Grup de Teatre des Cubells para que actúe en la localidad durante las fiestas navideñas, aprovechando la carpa que se instala.

Suscríbete para seguir leyendo