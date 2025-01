Las cartas a los Reyes Magos de las asociaciones sociosanitarias de Ibiza y Formentera

A punto de recibir en unas horas a los Reyes Magos, las asociaciones sociosanitarias de las Pitiusas se han animado a escribirles con la esperanza de que en este 2025 recién estrenado les ayuden a conseguir aquello que, en muchos casos, llevan tiempo reivindicando.

Las peticiones a sus Majestades de Oriente son muy variadas, pero hay una que todas las entidades sondeadas recalcan y es la de lograr un mayor apoyo por parte de las administraciones públicas.

Apaac: estrena nuevo local y pide que no cesen las ayudas

También coinciden en el balance que hacen de 2024, para la inmensa mayoría este año que acabamos de despedir ha sido «positivo» y de «crecimiento». Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados/as de Cáncer (Apaac), que de estar en la Plataforma Sociosanitaria, en la calle Madrid de Ibiza, ha pasado a tener sede propia en la calle Bisbe González Abarca número 15. «El local lo inauguraremos en las próximas semanas», anuncia su presidenta, Maribel Martínez, satisfecha de todo lo que se ha conseguido en 2024. «Ha sido un año importante para la asociación porque, además de la novedad estupenda de contar con un nuevo espacio donde reunirnos y donde atender a la gente, hemos crecido en cuanto a ayudas, hemos incorporando cosas nuevas y hemos podido prestar servicio a muchas personas».

Su lista de deseos para 2025, Apaac la encabeza solicitando que «la atención en el área de Oncología del Hospital Can Misses no empeore». «De momento, el servicio está funcionando bien, pero no podemos bajar la guardia porque durante unos años lo hemos pasado mal en este sentido», recuerda Martínez.

«Lo que pedimos para 2025 es que sigamos pudiendo prestar ayuda tanto a los pacientes como a sus familias y que las instituciones sigan siendo conscientes de que el cáncer es una enfermedad especialmente sensible porque afecta no solo a la persona diagnosticada sino también a todo su entorno familiar y privado», señala la presidenta. Asimismo, en su misiva insiste en que «no cesen el apoyo y la ayuda económica de Govern, Consell y ayuntamientos para poder llevar a cabo todos los programas y los servicios que Apaac ofrece de forma gratuita». Y para terminar, Maribel Martínez pide un deseo con el que sueña toda la humanidad, que, «después de tantos años de investigación, por fin se logre algún avance científico que aporte esperanza a los pacientes oncológicos con diagnósticos más complicados».

De izquierda a derecha, Carmen Roig, Susana Ribas e Irene Moreno de Ibiza IN. / Vicent Marí

Ibiza IN: la lucha para que la inclusión sea un hecho

Desde Ibiza IN tienen muy claro qué presentes les gustaría recibir de sus Majestades de Oriente este 6 de enero: «Lo que queremos es un mundo mucho más accesible para todos y que la inclusión de las personas con diversidad funcional sea un hecho», señala la secretaria de la entidad, Susana Ribas. En aras a conseguir «la accesibilidad universal», uno de sus principales deseos es que se eliminen en todos los centros educativos, incluidas las escoletes, las barreras arquitectónicas que todavía existen en algunos colegios y que se supriman todos los obstáculos, no solo los físicos, con los que se encuentran las personas con diversidad funcional. «Se tendrían que poner pictogramas para las personas con discapacidad intelectual y autismo, instalar bucles magnéticos para las personas con problemas de audición y poner instrucciones en braille para los que padecen ceguera», sugiere.

De todas las entidades consultadas, Ibiza IN es la que hace un balance menos positivo del año que acabamos de despedir. «Ha sido un poco como el día de la marmota, conseguimos que se solucione una cosa y otra se desarregla. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de la Educación, donde siempre hace falta más personal y el material siempre tarda mucho en llegar. Es la historia de siempre, pero esperemos que en 2025 no se repita tanto, en cualquier caso, nosotros este año vamos a seguir con la revolución IN», afirma resuelta Ribas.

Nunca Solos Ibiza: más voluntarios y una sede

La carta a los Reyes Magos de Nunca Solos Ibiza es escueta y clara. «Solamente pediríamos más voluntarios para poder acompañar a más personas y durante más tiempo y una sede», señala Rosario de las Heras, presidenta de esta entidad que hace compañía y procura distracción a los pacientes de Medicina Interna F y G y de Traumatología del Hospital Can Misses, en Ibiza. En su caso, insiste, «lo que hace falta no es más dinero sino más manos», además de «una televisión en la sala de entretenimiento que Nunca Solos Ibiza tiene en Medicina Interna G».

Haciendo balance de 2024, De las Heras expresa su alegría por los reconocimientos recibidos en estos meses pasados: el Premio Onda Cero Ibiza y Formentera de Solidaridad y el Premio Codo con Codo del Área de Salud pitiusa. «Estoy encantada con estos galardones porque nos han dado mucha visibilidad y nos ayudan a seguir adelante, pero la realidad es que no hemos conseguido más voluntarios», comenta la presidenta, que tiene la esperanza de que en 2025 haya más suerte y puedan hacer nuevos fichajes.

Fundación Conciencia: dos nuevos psicólogos forenses

«Una petición que consideramos muy importante y que llevamos reclamando diez años es que haya dos psicólogos forenses más en los juzgados de Ibiza», señala Marisina Marí, presidenta de la Fundación Conciencia. Otra de las prioridades para esta entidad que ayuda a los niños que sufren malos tratos y abusos sexuales es que «se intensifique el programa de prevención del suicidio en la población infantil y adolescente, haciendo más trabajo personal y psicológico que les proporcione motivación y ganas de vivir».

La Fundación Conciencia confía en poder seguir en 2025 la misma línea positiva del año pasado. «2024 ha sido un año de crecimiento para nosotros porque hemos contado con más recursos económicos y, por tanto, con más herramientas y posibilidades para crear un nuevo programa y atender a más niños», asegura Marí.

Aspadif: solar para el centro de media y larga estancia

En la misiva a Sus Majestades de Oriente, la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif) pide que este año el Consell de Ibiza consiga un lugar adecuado para ubicar el centro de media y larga estancia de patología dual de Ibiza, cuya creación se aprobó en el Parlament balear en 2024, y que se tenga listo también su plan de usos. «Nos preocupa que se acabe la legislatura y que no se haya puesto la primera piedra de este proyecto a pesar de que llevamos hablando de él desde 2019», señala la máxima representante de esta agrupación, Soledad Manzano. También incluye en su lista de deseos que «siga creciendo la formación de los médicos para poder atender adecuadamente a los pacientes con patología dual».

La presidenta de Aspadif resalta entre los logros de 2024 precisamente el haber conseguido que se dé el visto bueno a la creación del centro de media y larga estancia, pero lamenta que haya pasado casi un año desde su aprobación y no se haya hecho nada más. «Me parece que hemos avanzado mucho, pero sigo viendo a las familias tristes y desamparadas», apunta.

Afaef: subvención para hacer frente al alquiler de su sede

Los Reyes Magos saben de sobra cuál es el regalo que le haría más ilusión a la junta directiva de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ibiza y Formentera (Afaef) porque lo lleva pidiendo desde hace mucho tiempo: que las instituciones les subvencionen para no tener que pagar el alquiler de los dos locales que tienen en la avenida Isidor Macabich, que asciende a unos 26.000 euros. «Si no tuviéramos que pagar por nuestra sede podríamos contratar a más gente y hacer muchas más cosas», explica la presidenta, Rosa Sánchez, que se da con un canto en los dientes si este 2025 consiguen «este sueño» que la entidad tiene desde 2018. A esta petición suman otro deseo: que salga a pedir de boca el gran evento que Afaef ha conseguido traer a la isla «gracias al Consell de Ibiza». Sánchez se refiere, en concreto, al XI Congreso Nacional de Alzhéimer, que se celebrará en la isla de manera conjunta con el XV Congreso Iberoamericano de esta misma enfermedad entre el 8 y el 11 de noviembre.

Rosa Sánchez, presidenta de Afaef, en el interior de las instalaciones de la asociación. / J.A. Riera

La presidenta de la asociación confía, por otra parte, que el balance de este año que comienza sea, al menos, tan positivo como el de 2024, en el que Afaef ha conseguido «muchos colaboradores nuevos que se han volcado» con la entidad.

Aspanadif: más plazas para las personas con discapacidad

En la carta a los Reyes Magos de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera (Aspanadif) el primer deseo que aparece es que «se incrementen las contrataciones en el sector público dirigidas a centros especiales de empleo como el que tiene Aspanadif, donde se proporciona empleo a personas con discapacidad». Así lo adelanta su presidente, José Luis Jofré, que, además, «pide salud para todos los usuarios y familias de la asociación». «Verlos felices y que tengan cubiertos aspectos como la salud, la educación y el tema laboral es nuestro principal objetivo», resalta.

Jofre, por otra parte, celebra uno de los logros obtenidos en 2024: el haber conseguido «concertar plazas con el Consell de Ibiza en su centro ocupacional», algo que la entidad llevaba persiguiendo desde hace «más de diez años».

AIF: un mayor apoyo de las instituciones

En la asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF) lo que le piden a Melchor, Gaspar y Baltasar es que intercedan para que las obras de reforma de su nueva sede en Vila estén listas cuanto antes. «Estas instalaciones, que son más grandes, nos permitirán prestar una atención de mejor calidad a nuestras personas usuarias», asegura la psicóloga y coordinadora de la entidad, Mar Ferre. Otra de las peticiones de AIF es que «las administraciones en general apoyen con mayor ímpetu y destinen más recursos» a todas las agrupaciones que trabajan con el colectivo de las personas con discapacidad. «Ahora mismo las instituciones nos están ayudando, pero, por ejemplo, nuestros servicios están supeditados a subvenciones y aunque el Consell de Ibiza está trabajando en el tema de los conciertos sociales, va muy despacio. Espero que el servicio de atención integral a personas con discapacidad de los seis a los 16 años se concierte lo antes posible», señala la psicóloga.

2024 ha sido un año de «mucho crecimiento» para AIF, que en los últimos tiempos ha experimentado «una avalancha de personas adultas» solicitando sus servicios. «El balance es positivo porque hemos llegado a más personas, hemos ampliado nuestro equipo de técnicos y estamos a punto de mudarnos a unas instalaciones mejores», señala Ferre, que antes de dar por concluida su carta, incluye un último deseo: conseguir entre todos «una sociedad más respetuosa y valoradora de las diferencias para que el acoso escolar desaparezca».

