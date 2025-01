Sant Josep bloquea la concesión de más licencias en la urbanización Vista Alegre

El equipo de gobierno de Sant Josep, del PP, ha dejado en suspenso el desarrollo de la urbanización Vista Alegre, en la zona de es Cubells, con el bloqueo de la concesión de nuevas licencias de construcción. En este año y medio de mandato, la junta de gobierno ha denegado hasta 31 solicitudes de permiso de obra o reforma porque, al incumplirse los requisitos de urbanización de esta zona, las parcelas «no reúnen las condiciones de solar».

Así lo explica el alcalde y responsable del departamento de Urbanismo, Vicent Roig, que recuerda que hasta ahora todos las licencias se han concedido «con la condición de que paralelamente se ejecutara la urbanización [la construcción de las calles, aceras y suministros de agua, luz...]». Pero ni se han entregado las obras de urbanización ni lo que se ha hecho cumple con los requisitos previstos en el proyecto, según apunta el alcalde.

Por ejemplo, Vicent Roig afirma que «no se han construido todos los viales previstos» en el proyecto de urbanización, «algunos ya no se pueden ejecutar» y, además, «no todos son correctos». «En estas condiciones no se pueden dar más licencias», justifica el alcalde, que destaca también que el Ayuntamiento ha dado «un tiempo más que prudencial» a los propietarios para que cumplieran sus deberes urbanísticos y resalta que «llega un punto en que la Administración debe actuar».

Un cuarto de siglo de espera

En concreto, el proyecto de urbanización del Área de Actuación 3.2. contemplaba que se debía ejecutar en un plazo de seis años desde su aprobación definitiva, que fue en marzo de 1993, tras su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), un año después de su aprobación en el pleno municipal.

En los últimos seis años, desde 2018, el Ayuntamiento ha otorgado 61 licencias para construir en esta urbanización. El informe técnico municipal señala que la Ley de Urbanismo de les Illes Balears permite de forma «excepcional» y «motivada» la concesión de permisos para edificar simultáneamente a la ejecución de las obras de urbanización, pero que en el caso de Vista Alegre no se puede seguir actuando igual.

Por un lado, porque han pasado ya 25 años del plazo de ejecución previsto para urbanizar esta zona de la costa de es Cubells y porque «falta infraestructura básica». Cita la desaladora prevista en el proyecto de urbanización y agrega que tampoco se tiene constancia de las depuradoras proyectadas, faltan viales, aceras y algunas calles «no coinciden con el trazado aprobado».

El informe jurídico municipal también justifica que no se puede seguir permitiendo la ejecución de obras de edificación paralelas a las de urbanización porque éstas «no sólo no están acabadas, sino que están mal ejecutadas e incumplen el proyecto de urbanización redactado por la propia Junta de Compensación y aprobado por el Ayuntamiento». «Por tanto, queda claro que contraviene el planeamiento urbanístico y la legislación», subraya.

El alcalde explica que, en una reunión de la Junta de Compensación, ya ha explicado a los propietarios los motivos por los que no se van a conceder de momento más licencias de obra y «el camino que deben seguir» para darle la vuelta a la situación. «Han de cumplirse unos requisitos, y si no se puede, se ha de demostrar por qué es imposible o no se ha cumplido. Tienen que aportar una documentación y espero que trabajen en ello», dice.

También defiende Vicent Roig que los propietarios estaban suficientemente advertidos de esta situación porque todas las licencias concedidas hasta ahora incorporan «la coletilla» de que paralelamente se debe completar la urbanización y se ha incumplido sistemáticamente. «En todas las urbanizaciones donde las parcelas no cumplen la condición de solar, no se dan licencias», agrega, en referencia, por ejemplo también, a Cala Vedella.

Zona del deslave de 2005

De momento no se han otorgado licencias para edificar viviendas, según el alcalde, en la zona que, en 2005, se vino abajo por un deslave y provocó el desplome de un edificio de apartamentos y varias villas. Sí se han autorizado las obras para estabilizar la ladera para volver a edificar pese al riesgo.

Por su parte, los afectados han presentado recursos en el Ayuntamiento en contra de la denegación de las solicitudes de licencia. En una de ellas, se defiende que no se ha producido un cambio normativo que justifique este bloqueo. «Este cambio de criterio debe hacerse de forma motivada y exhaustiva como garantía que permita constatar que no existe un trato discriminatorio injustificado o una actuación arbitraria de la Administración», subraya.

El deslave que se produjo en 2005 provocó el desplome del edificio de apartamentos Residencial Vista Alegre. / Cristina de Middel

Asimismo, entre otras cosas, en el recurso se califica de «malintencionada» la actuación del Ayuntamiento al utilizar como argumento el hecho de que se haya incumplido la obligación de construir una desalinizadora para suministrar agua a la urbanización. La defensa del afectado alega que se sustituyó esta planta por «un proyecto de mejora de la interconexión a la red municipal» y que existe un contrato firmado con la concesionaria municipal, que incorpora un informe técnico municipal, en el que se afirma que «la red está ejecutada y pendiente de su puesta en marcha».

