Los peligros ocultos de las cabalgatas: paraguas al aire y niños perdidos

Que la noche más mágica del año para los pequeños no acabe envuelta en llanto, con un ataque de ansiedad o de la forma más dramática posible. Es el objetivo de la serie de consejos que, a falta de unas horas para que las familias de las Pitiusas tomen las calles para disfrutar de las cabalgatas de Reyes Magos, ha difundido Protección Civil de Sant Antoni a través de sus redes sociales. «Consejos para una cabalgata de Reyes segura para todo el mundo», señalan en el mensaje, en el que piden «colaboración» a los adultos que acompañan a los niños y niñas.

Las medidas de seguridad deben empezar antes de salir de casa, explicando con calma a los pequeños «lo que va a pasar y lo que no deben hacer». Hay que establecer, además, «un punto de reunión», un lugar que todos conozcan y donde reencontrarse en el caso de que alguien se pierda. Hay más deberes previos. La bufanda, los guantes y el gorro no son los únicos complementos imprescindibles para la fría tarde del 5 de diciembre: «En casa anota en el brazo o en un papel un teléfono de contacto». Así, si se pierden, cualquier persona podrá llamar.

Ya en la calle, tomando posiciones para ver bien a sus Majestades de Oriente, desde Protección Civil de Sant Antoni piden que se lleve a los niños siempre «de la mano» y que se les coloque «en un lugar seguro»: «Detrás del vallado, si existe, o en la acera». En muchas ocasiones se ve a pequeños encaramados en cualquier elemento del mobiliario urbano que les permita elevarse por encima de la multitud y contemplar mucho mejor el real desfile. ¿Cuándo debe hacerse esto? «Nunca, es un riesgo innecesario», afirman, contundentes, desde el colectivo portmanyí.

Otros comportamientos muy habituales a pesar de que representan un auténtico peligro y que deben evitarse son cruzar la calzada aprovechando el espacio entre dos carrozas o «distraer a los conductores de los vehículos de la cabalgata». También acercarse mucho a estos coches, tractores y remolques que forman la comitiva.

Los caramelos son otro de los elementos que suponen un gran riesgo, y no para la salud, que hace tiempo que las toneladas de dulces con los que Melchor, Gaspar y Baltasar riegan a sus súbditos son sin azúcar, sin lactosa y libres de gluten. Tampoco están pensando en un posible atragantamiento, sino más bien en que en pleno afán cazador de caramelos salgan disparados a la calzada a buscar uno que se ha quedado a los pies de una de las carrozas. Quienes piensen que esto no va con ellos porque despliegan su paraguas al revés, convirtiéndolo en un atrapacaramelos, y no necesitan perseguirlos a la carrera están muy equivocados. Punto negativo para ellos: «No utilices paraguas para recoger los caramelos, es un peligro». Pueden hacer daño a los demás. Y a ellos mismos, incluso.

Los integrantes de Protección Civil de Sant Antoni, que estarán este 5 de enero a pie de cabalgata, velando por la seguridad de los asistentes, piden a la gente que sigan «siempre» las indicaciones de quienes se encargan del control del desfile: Policía Local, sanitarios, colaboradores y ellos mismos. También que recuerden que entre los espectadores hay personas mayores o con movilidad reducida, por lo que deben tener un poco de cuidado, y que, si surge algún problema, llamen al 112.

Por último, aconsejan a las familias que acudan «con tiempo suficiente» y, a ser posible, caminando o en transporte público para no tener que enfrentarse al «tráfico saturado» y los «cortes y desvíos de tráfico». El consejo más importante de este decálogo lo dejan para el final: «¡Disfruta de la cabalgata!».