La vida de Joan Escandell en cómic: de la guerra civil en sa Penya a dibujar para Disney

Cuando Joan Escandell (Sa Penya, 1937) comenzó a dibujar, siendo muy pequeño, lo que veía en su día a día, nadie hubiese imaginado que ese niño ibicenco nacido en plena Guerra Civil acabaría convirtiéndose en uno de los autores de cómic de Balears con una mayor producción y proyección internacional. Escandell ha dibujado al Capitán Trueno o al Jabato, creando, además, series propias. De su amplia trayectoria profesional destaca su experiencia en la Editorial Bruguera, en Barcelona, y sus trabajos para Disney, marca con la que trabajó para el mercado alemán. Dibujó a Mickey Mouse o a Goofy pasando por La Cenicienta, El Rey León o Pocahontas, por citar algunos ejemplos.

Su historia como autor de cómics está llena de iconos pop mundiales como estos y, a la vez, las nuevas generaciones de ibicencos podrán conocer la Ibiza de los años 50 y 60 gracias a su próxima publicación, conjunta con el guionista mallorquín y especialista en cómic Joan Miquel Morey: ‘Dibuixant tebeos entre Eivissa i Barcelona’.

Una de las páginas del cómic de Joan Escandell y Joan Miquel Morey. / ‘Dibuixant tebeos entre Eivissa i Barcelona’

Esta obra, reconocida por el Premi Ciutat de Palma de Cómic hace exactamente un año, es un relato de la vida de Joan Escandell hasta la actualidad (la última viñeta, de hecho, se dirige al lector en 2025) y verá la luz este mes de febrero. Su estilo, como destacan sus propios autores, es clásico realista.

Portada del libro. / ‘Dibuixant tebeos entre Eivissa i Barcelona’

Distribución amplia

A través de Dolmen Editorial, llegará a librerías y papelerías de Balears, Valencia y Cataluña en lengua catalana en su modalidad ibicenca; y además en lengua castellana, vendiéndose también en el resto del Estado y en América Latina.

‘Dibuixant tebeos entre Eivissa i Barcelona’ habla de la vida en sa Penya antes y después del nacimiento de Escandell, ya que el relato se nutre tanto de los recuerdos vividos por él mismo como de los contados por su entorno familiar. En sa Penya en aquel entonces sonaban frecuentemente las sirenas que alertaban a los vecinos para que se escondiesen en las cuevas. Hubo hambre, escasez, vigilancia. Escandell, sin ser muy consciente de ello debido a su corta edad —«para mi familia, en cambio, fue una época horrible»—, comenzó a desarrollar su pasión.

«Yo estaba en sa Penya, en el carrer Alt, y comencé a dibujar cuando era pequeño. Así como tuve unos lápices y un papel en la mano, comencé a dibujar todo lo que veía», explica a este diario. En palabras de Joan Miquel Morey, «Escandell tiene una enfermedad, la de no poder dejar de dibujar». Cada mañana se levanta entre las ocho y las ocho y media y se pone manos a la obra hasta las 12 del mediodía o un poco más. Ya por la tarde, más de lo mismo: se pasa otras tres horas dibujando. Fue alumno de la Escola d’Arts i Oficis, centro que fue un gran impulso en su proceso de aprendizaje: «Allí aprendí la técnica de dibujo y pintura, porque yo al principio hacía pintura al óleo, hacía cuadros».

Esta obra es «un paseo por aquellos paisajes de la infancia de Escandell (...): Tagomago, s’Espalmador, Portinatx, es Vedrà, Cala Llonga, ses Salines, Talamanca, ses Feixes y tantos otros. Es también el relato de los momentos vividos, las excursiones en barca o el fútbol con los amigos, festejar amb carrabina o bailar en el Club Náutico», destaca la historiadora ibicenca Fanny Tur, autora del prólogo. Morey resalta que en sus páginas aparecen muchos paisajes pitiusos y prevé que los jóvenes se sorprenderán al topar con paisajes totalmente vírgenes que conoció Escandell en su infancia: «Las nuevas generaciones se toparán con una Ibiza desconocida».

El ilustrador siempre destaca que su paso por Walt Disney supuso un punto de inflexión en su manera de dibujar. La primera vez que alguien le propuso hacer un Mickey Mouse, Escandell no creyó que él fuese el indicado: «Pensé que eso era muy complicado para mí, que no tenía nada que ver con lo que yo dibujaba». Pero finalmente lo probó y después de estar dos meses practicando envió sus resultados y le aceptaron. «Hice a Mickey Mouse durante un par de años, y después a los clásicos de Disney. Estaba acostumbrado a hacer lo que quisiese, pero allí debía seguir unas pautas muy concretas. Goofy tiene tres pelos en la cabeza, según como los colocases, o dependiendo de si eran un punto más largos o un punto más cortos, te devolvían las páginas para que lo hicieses como tocaba. Aprendí mucho y me divertí». En otras palabras: «Fue un cambio de registro gráfico, pero que le permitió adaptarse a los registros más variados», apunta Morey.

Mercados internacionales

El dibujante ibicenco afirma que en su casa siempre le apoyaron en cualquier cosa que hiciese. Cuando optó por marcharse a Barcelona sí que escuchó alguna vez aquello de: «¿Pero te ganarás la vida con esto?». Finalmente en su carrera ha cosechado grandes logros. «Con la crisis editorial que se produjo a finales de los 80, Joan ya trabajaba para los mercados francés e inglés. Es lo que le permitió poder continuar trabajando hasta la jubilación y después», relata Morey.

Ha trabajado para Disney, creó el personaje Antares (se publicó durante 14 años en Francia a partir de 1975) y, de cara al mercado del norte de Europa, le propusieron dibujar ‘Masters of the Universe’, tal y como se explica en este cómic autobiográfico. En Alemania, recientemente se han reeditado sus libros de ‘Masters of the Universe’. Ambos entrevistados lamentan que a día de hoy es muy complicado poder vivir del cómic. Morey explica que «la fórmula para sobrevivir es vender los derechos en otros países»: «Antes de ponerte a terminar el libro, tienes que ir a ferias internacionales. En el mercado francés, en cambio, con un único libro al año podrías vivir. Durante ese año. Hace ya mucho tiempo que el Ministerio de Cultura de allí apoya a los creadores de cómics».

Para ‘Dibuixant tebeos entre Eivissa i Barcelona’, Escandell dibujó cronológicamente toda una serie de anécdotas, «como si me las estuviese contando en la mesa, en una comida familiar», y Morey se encargó del hilo conductor, escribiendo los diálogos. «Es una vida contada y dibujada», resume el guionista. La semilla fue la exposición ‘Joan Escandell, 50 anys de tebeos. 1959-2009’ que tuvo lugar en 2011 en el Centre Cultural de s’Alamera. «El punto de partida de esta exposición era una entrevista que le hice de 6-8 horas», añade. Después, fue el hijo de Escandell, Víctor Escandell, también ilustrador, quien le propuso realizar una autobiografía. Al principio su padre no creyó en esta idea, pero finalmente surgió. Para entonces Morey ya había investigado sobre la figura del protagonista y le conocía muy bien.

Para Morey, «una forma de fer país es que tu vecino, desde el esfuerzo y la constancia, consiga vivir de su pasión, destaque y logre que su talento llegue a puerto»: «De cara a los vecinos, a los amigos, a la gente cercana, es una forma de estimular la idea de perseguir tus sueños». En el prólogo de la publicación se valora que Joan Escandell es «historia viva del cómic y del arte gráfico».

