«El pequeño comercio de Ibiza siempre tiene que estar recordando que existe»

Algunos de los clientes que van a parar, de casualidad o de rebote, a los pequeños comercios de algunas zonas de Vila se sorprenden. «No sabía que en estas callejuelas había algo». Es la frase que a veces han escuchado algunos de los dependientes y propietarios de tiendas de ropa locales, farmacias, ferreterías, tiendas de animales o comercios alimenticios.

Con «estas callejuelas» se refieren al Eixample, la calle Aragón, Catalunya, Castilla, Abad i Lasierra y las calles adyacentes, donde los comerciantes luchan día sí y día también para que los clientes continúen teniéndoles en cuenta. «El pequeño comercio siempre tiene que estar recordando que existe», lamenta la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Vila, María Encarnación Planells.

En algunas zonas más céntricas, como el paseo de Vara de Rey o la calle Bartomeu Rosselló, hablar de comercio es ya hablar del pasado. «En Vara de Rey ya no queda nada, solo bares, restaurantes y locales de postín», continúa Planells. Casi todos ellos, orientados al bolsillo de los turistas. Las franquicias y las tiendas de grandes cadenas también salpican la ciudad. Son uno de los principales enemigos de los pequeños comerciantes, así como el hábito que ya tienen muchos de los ciudadanos de «comprar lo que necesitan por Internet».

Sin temporada alta

«Nosotros necesitamos continuidad, no tenemos el impacto del invierno o del verano», explica la presidenta de la asociación, quien añade que sus ingresos, al igual que sus clientes, no obedecen a ningún pico, ya que en su caso, no se benefician de la temporada turística.

Aunque la campaña navideña ha tenido buenos resultados (los comerciantes han repartido 12.000 boletos con tres premios entre sus clientes), el cierre del año no ha sido del todo optimista. «Lo llevamos un poquito crudo», valora Planells. La mayoría de negocios de la zona, e incluso de la ciudad de Ibiza en general, están cada vez más pensados para los turistas.

Sin parking ni parada de bus

Por eso, los comerciantes de Vila intentan cuidar lo máximo posible a sus clientes y que estén bien atendidos. Otro de los factores que lamentan desde la asociación es la «escasa accesibilidad de la zona». «Necesitamos que haya paradas de autobuses cerca, no allí abajo, por la zona del parque de la Paz, sino justo en estas calles», apunta la presidenta de la asociación.

Que el transporte público llegue a las calles en las que poseen los comercios para dotarlas de mayor vitalidad es una reclamación que llevan haciendo desde hace tiempo.

Ahora mismo, el autobús tan solo tiene paradas en las avenidas Isidor Macabich o Ignasi Wallis, donde se concentra casi toda la actividad comercial. «Ya que no tenemos aparcamiento cerca, pedimos que por lo menos se pueda llegar fácilmente desde los de las afueras para comprar», señala. Es una de las medidas necesarias para volver a convertirse en el centro de Vila y no tan solo en la trastienda de la ciudad.

Por otra parte, los comerciantesya han solicitado al Ayuntamiento de Ibiza que dote esta zona céntrica de una iluminación adecuada, pues consideran que no es suficiente. Dotar de más luz a las calles donde están emplazados los comercios es otra de las medidas que los propietarios demandan para seguir recordando a los clientes que existen.