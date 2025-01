Los chóferes de bus reclaman baños exclusivos para ellos en Santa Eulària

Los chóferes de autobuses de pasajeros lo tienen tan difícil para poder ir al baño mientras trabajan que incluso reducen el consumo de agua para retrasar la micción todo lo posible. Es lo que denuncian en sus foros de Whatsapp y que una de ellos explicaba ayer a este diario. En el caso de Santa Eulària, «el problema es que sólo hay dos baños» junto a la parada de la estación y que habitualmente se encuentran en condiciones deplorables: «En verano, o están ocupados siempre o están inservibles. Esto último porque hay gente que se baña allí, se afeita y tras hacer sus necesidades, llega a restregar sus heces en la taza. No puedes ni entrar, vomitas».

Reclama en nombre de sus compañeros que, «como mínimo», «uno de esos baños se habilite» exclusivamente para ellos: «Los chóferes disponemos de cinco minutos escasos al llegar a la parada de Santa Eulària donde están esos baños (a veces, si la línea va con retraso, sólo tenemos un minuto). Si llegamos y están ocupados, tenemos que buscar otros en los alrededores, que en determinadas épocas del año es imposible porque, acabada la temporada, todo está cerrado. Por ejemplo, eso sucede en la L13, la línea que va del Cetis de Vila hasta es Canar, donde ahora no hay nada abierto».

El Consistorio, dispuesto a solucionarlo

También en la propia Villa del Río sucede algo similar en invierno: «El bar Industrial (enfrente de la parada de la estación) ya está cerrado los viernes. El sábado, el baño del Mercado sólo esta abierto hasta mediodía, pero para ir a este hemos de alejarnos del vehículo y dejar allí todas nuestras pertenencias y el dinero de los billetes, además de pedir a alguien de confianza que vigile todo». Se han quejado a su empresa, pero con escasos resultados: «Nos dice que ellos no pueden hacer nada porque esos retretes son competencia del Ayuntamiento». Un par de conductoras «fueron físicamente un par de veces a Santa Eulària el pasado verano para hablar con la alcaldesa, Carmen Ferrer, pero no fueron recibidas», afirma. La interlocutora asegura que incluso mandó «un escrito al respecto a una línea habilitada por el Ayuntamiento en Internet» (denuncia de la que muestra un link). No le han respondido aún. Desde el Consistorio, un portavoz afirma que no tienen constancia ni de aquella visita ni de la denuncia, si bien están dispuestos a hablar directamente con los conductores de autobús para dar una solución a este asunto.

"Imagínese cuando tenemos la menstruación. En mi caso, me pongo una chaqueta larga o algo en el asiento porque no me fío, pues me paso muchas horas sin poder cambiarme»

Esta conductora recuerda que, respecto a las necesidades fisiológicas, ellas lo tienen aún peor que sus compañeros: «Ellos, si tienen que orinar, se pueden buscar la vida. Pero nosotras no podemos arrimarnos a un árbol para hacerlo como ellos. E imagínese cuando tenemos la menstruación. En mi caso, me pongo una chaqueta larga o algo en el asiento porque no me fío, pues me paso muchas horas sin poder cambiarme».

Dos meses cerrado

El pasado verano, uno de los dos baños de la estación de Santa Eulària «estuvo al menos dos meses cerrado porque estaba averiado, y en el otro siempre había alguien porque esa plaza siempre está llena de indigentes» que lo dejan, asegura, en un estado lamentable. «Nosotros —asegura— nos las vemos y nos las deseamos. Necesitamos un baño cuya llave sólo la tengamos nosotros, algo exclusivo para los chóferes».

Cree que los taxistas tienen su mismo problema en Santa Eulària. La diferencia es que ellos tienen más facilidades para buscar un lugar donde ir al baño: «Nosotros no podemos bajarnos del autobús mientras hacemos la línea».

También en el Cetis

También lo tienen complicado para evacuar en la estación central de Vila: «En Isidor Macabich [la parada anterior] ya cargamos a gente para llevarla hasta Santa Eulària, de manera que cuando llegamos al Cetis no podemos dejar el autobús solo, pues hay pasajeros a bordo. ¿Qué hacemos, recogerlo todo, incluido el dinero, para que no nos roben mientras vamos al servicio?». Otro problema es la falta de tiempo para ir a ese retrete, que se encuentra «más allá de las taquillas, en el otro extremo del edificio». Teóricamente, sólo disponen de dos minutos para ir hasta allí, hacer sus necesidades y regresar. Misión casi imposible: «No está cerca. Hay que cruzar toda la zona central del Cetis». Además, únicamente pueden dejar el bus solo si logran convencer a un pasajero (conocido o que les resulte fiable) que controle sus pertenencias y el dinero de los tiques, porque el vigilante de seguridad de la estación no da abasto: «A veces llegamos allí cuatro autobuses a la vez. ¿A cuál de los cuatro vigila el de seguridad?».

En Sant Antoni tampoco lo tienen fácil: «Una vez acaba la temporada turística cierran el baño de la estación de autobuses a las 15 horas. Y durante la temporada, a las 22 horas, cuando hay chóferes que tienen servicio hasta las 24 horas».

Baños «vandalizados»

Desde el Consistorio de Santa Eulària comentan que los baños de la estación de autobuses «han sido objeto de vandalización en varias ocasiones durante las noches», motivo por el cual «se decidió cerrarlos durante las horas centrales nocturnas», cuando antes estaban las 24 horas abiertos. Actualmente «se abren cada día (de lunes a domingo) desde las 7 hasta las 21 horas. De mayo a junio, el horario se alarga hasta las 23 horas y los meses centrales del verano quedan abiertos durante 24 horas».

