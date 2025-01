50 años del monorraíl que sacaría del «primitivismo» a Ibiza

Prepárense en 2025 para el aniversario por excelencia, el de la muerte de Francisco Franco hace medio siglo, con sus escatológicas fotos entubado, el discurso lacrimógeno del entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, repetido una y mil veces y el recuerdo de las andanzas y matanzas del bautizado por sus huestes como generalísimo y caudillo por la «gloria de Dios». Pedro Sánchez ya ha prometido que habrá matraca al respecto para desmemoriados. Pero no es el único aniversario que recordaremos este año en Ibiza: más en clave local, además del auge y caída de Joan Tur de Montis, efímero alcalde de Ibiza (nueve meses duró al frente, todo un parto), y de la actividad, oculta pero intensa, de la oposición a la dictadura en la isla, hay otro motivo para recordar: hace medio siglo se propuso construir un tren monorraíl que uniera Sant Antoni con Ibiza, así como esta ciudad con el aeropuerto. Espóiler: no se llegó a hacer.

La primera vez que se tuvo noticia de este proyecto fue en julio de aquel año y a través del escritor madrileño Fernando Guillermo de Castro, amigo de Ignacio Aldecoa y Rafael Azcona. De Castro, habitual de la isla desde hacía 20 años, era uno de los impulsores de este innovador medio de transporte, quizás harto de «los crecientes problemas de tráfico» que ya entonces se padecían en ambas carreteras, según explicó a Diario de Ibiza. El escritor también hacía mención a «los crecientes problemas de transporte interurbano» de la isla, de lo que se concluye que pocas cosas han cambiado en los últimos 50 años.

"Una solución estética"

El tren, a su juicio, suponía «una solución racional» a esos problemas, además de «una solución estética completamente compatible con el paisaje de Ibiza» que ocupaba «una superficie en planta mínima», la de los soportes sobre los que se desplazaría, y que contaminaba poco, pues se movía con energía eléctrica. Cada uno podía albergar a unos 600 pasajeros (120 por cada vagón, cinco en total) en verano (200 en invierno). Respecto a su velocidad, había discrepancias. Mientras De Castro hablaba de 95 kilómetros por hora, Carlos Cambronero Martínez, ingeniero industrial creador del sistema de transporte por monorraíl Trans-Union S-21 y director general de Ingeniería Tránsito Moderna S. A. (intramo), impulsora del proyecto, la redujo a unos 70 kilómetros por hora cuando presentó este sistema en la isla el 13 de octubre de 1975 en el hotel Bergantín de Sant Antoni.

«Todo tiene su belleza. Una infraestructura realizada en hormigón de color homogéneo gris o blanco y bien acabado no sólo no deteriora la estética del lugar, sino que la enriquece"

Los trenes circularían sobre una estructura de hormigón que para Cambronero era preciosa, literalmente: «Todo tiene su belleza. Una infraestructura (que iría en paralelo a las carreteras) realizada en hormigón de color homogéneo gris o blanco y bien acabado no sólo no deteriora la estética del lugar, sino que la enriquece (…) El hombre ya está acostumbrado a ello y ya tiene conciencia de ese concepto estético nuevo. Esas zonas desprovistas de esos servicios dan una imagen de primitivismo», contestó a un periodista de Es Diari cuando le preguntó sobre el posible daño paisajístico. Madrid, capital del brutalismo, era, a su juicio, un claro ejemplo de que eso era lo moderno. Ibiza era, en ese sentido, arcaica.

3 millones de pasajeros al año

Se estimaba que la vía, que tendría unos 22 kilómetros de longitud, estaría acabada en un plazo de dos años y que incluso podría transportar paquetes, mercancías, correo… Podría trasladar, según los cálculos iniciales, a 3,16 millones de pasajeros al año. Aquel 13 de octubre acudieron al hotel Bergantín el delegado del Gobierno, Antonio Torres Tur, Secorrat; el alcalde de Sant Antoni, José Torrens, directores de bancos, agentes de viajes y hoteleros. Y por parte de Intramo, su presidente, Juan Luis Pérez Mulet, así como Cambronero, De Castro y un representante de un grupo financiero germanosuizo que pondría la mitad de los aproximadamente 600 millones de pesetas que costaría ejecutar el proyecto y su amortización durante 15 años. Este grupo proponía ceder en sistema de leasing esa explotación a cambio de recibir intereses anuales que crecían del 1,66% en la primera anualidad al 16,76% en la décima, con una media del 6,7%.

Hubo quejas en aquel encuentro respecto a la velocidad, que no parecía «excesiva». Cambronero respondió que era superior a la del metro de Madrid, que no pasaba de los 26 kilómetros por hora. También hubo quien advirtió de que ese modelo no se ajustaba a las necesidades de la isla, que lo que realmente necesitaba era un transporte directo de pasajeros entre el aeropuerto y los correspondientes hoteles de las calas, ante lo cual desde Intramo parece que descartó la variable hasta el aeropuerto y se centró sólo en enlazar Ibiza con Sant Antoni… o ni eso, pues tras aquella reunión nunca más se supo de esa idea, descabellada para unos, un acierto para otros.

Proyectos similares descartados después

De hecho, se volvió a especular con proyectos similares un cuarto de siglo más tarde. Juan Rubio, edil de Movilidad de Ibiza, propuso algo similar (un tranvía) cuando se reformó la carretera del aeropuerto, a mediados del inicio de este milenio, y en 2008, el conseller de Desarrollo Empresarial, Joan Serra Mayans, habló de un tranvía eléctrico incluido en el Plan de acción para Platja d’en Bossa. Nada de esto prosperó, como tampoco el tranvía eléctrico que Vicent Torres mencionó el 3 de julio de 2015 durante su toma de posesión como presidente del Consell: en ese caso, para unir el puerto con el aeropuerto. De tranvía se pasó pocos meses después a hablar de un trambús, que finalmente fue descartado a mediados del 2018 porque la demanda no justificaba semejante inversión.

Suscríbete para seguir leyendo