Con las doce uvas en el táper para la guardia de Nochevieja en Ibiza

Algunos trabajadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencias de Ibiza darán la bienvenida al 2025 al pie del cañón, junto a los compañeros. En el Parque Insular de Bomberos sin champán y en el coche patrulla de la Guardia Civil con un táper cargado con una docena de uvas. Mientras que en el Hospital Can Misses cada uno de los servicios que tienen guardia esa noche ha organizado su cena. La intención es celebrar el cambio de año, siempre que las circunstancias lo permitan. Enfermeros, personal de emergencias del 061, médicos, guardias civiles, policías nacionales, policías locales y bomberos, entre otros, velarán un día más (el último de este año) por la seguridad de la ciudadanía.

«Yo he pasado varias nocheviejas en el parque y hay buen ambiente, es un día especial», cuenta uno de los bomberos del Consell de Ibiza. Este año no le tocará, pero sí a los compañeros que le han relevado a las ocho de la mañana y que tendrán que estar operativos hasta las ocho de la mañana del 1 de enero. No podrán brindar con cava o champán al haber muchos «conductores» en las instalaciones.

Los bomberos de guardia intentan cenar juntos este día, igual que en Nochebuena o en Navidad. «Normalmente hay un mínimo de siete profesionales en el parque durante las guardias, que luego pueden aumentar a ocho o nueve en función de vacaciones o permisos. Aunque en estas fechas el personal está bastante ajustado», sigue. Si hay muchas incidencias, explica que hay varios compañeros localizables por si tuvieran que acudir de emergencia a prestar apoyo. Hasta el momento, las fiestas navideñas les han dado un poco más de trabajo del que tienen habitualmente.

Menos urgencias

«Aunque sea raro, el 1 de enero siempre es uno de los que menos actividad hay en el área de Urgencias», asegura un portavoz del hospital Can Misses, por lo que no se organiza ningún dispositivo especial el día en que se despide el año. La plantilla de guardia es la misma que cualquier otro día festivo.

Nueve médicos y nueve enfermeros estarán de guardia la mañana del 31 de diciembre y durante el turno de noche, la cifra se reducirá a siete profesionales de cada colectivo. A ellos hay que sumar celadores, auxiliares y otros técnicos.

La despedida del 2024 se celebrará, en cada uno de los servicios, según se pueda. «Si una mujer, por ejemplo, se pone de parto, evidentemente hay que estar ahí», indica el mismo portavoz. Aún así, se intentan organizar para poder cenar juntos siempre que sea posible. «Recordamos, además, que cualquier persona que necesite atención sanitaria puede acudir a los centros de Atención Primaria de Sant Antoni, Vila o Santa Eulària», trasladan desde el Área de Salud.

Los servicios de emergencias del 061 estarán, asimismo, preparados para atender cualquier aviso «con los mismos medios con los que cuentan habitualmente», informa un portavoz. «El volumen de trabajo cambia un poco, pero no es una cosa exagerada», continúa. Así, los contingentes destinados a atender emergencias durante la salida y entrada del año y cualquier otro festivo son los mismos que «el resto de días». A pesar de que hay personal que pide vacaciones en esta época del año, estas se cubren igual que en verano, Semana Santa u otros periodos festivos para que las unidades estén al completo.

La Policía Nacional de Ibiza y la Policía Local de Vila también velarán, a pie de calle, por la seguridad ciudadana. El Ayuntamiento de Ibiza ha montado un operativo especial con motivo de la verbena que se celebrará en el paseo de Vara de Rey, aunque el Consistorio no ha querido detallar el número exacto de patrullas que se desplegarán. La Policía Nacional, por su parte, ha organizado un dispositivo dentro de la iniciativa Comercio Seguro para estas fechas. El 31 de diciembre y el 1 de enero habrá, como cada año, un dispositivo reforzado dedicado a mantener la seguridad en la ciudad.

Campanadas a las seis de la tarde

La Guardia Civil organizará controles de alcoholemia y de drogas en varios puntos de la isla, los más concurridos por el ocio nocturno que concentran, así como cerca de las discotecas que estén abiertas para despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025.

Uno de los agentes relata que, en ocaciones, ha tenido que dejar supersticiones a un lado para tomarse las uvas con sus familiares «a las seis o las siete de la tarde por Youtube, antes de ir a trabajar». La suerte de cenar o no junto a los compañeros de guardia depende de lo que suceda en el momento.

«Lo primero de todo es prestar servicio», comenta con contundencia. Luego, si es posible, si no hay ningún aviso por violencia de género, robo, reyerta o cualquier otro delito o altercado, sí están pendientes de celebrar. Todas las unidades del instituto armado, por otra parte, están cubiertas para que, de surgir cualquier problema, se pueda asistir.

Si les toca patrullar, se marchan del cuartel con un táper cargado con la docena de uvas previamente preparadas para tomárselas, si pueden, al ritmo de los cuartos y de las doce campanadas a través de la radio del coche patrulla.

Suscríbete para seguir leyendo