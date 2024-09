Prohens blinda a Le Senne y avala que siga como presidente del Parlament

El PP de Marga Prohens ha decidido mantener a Gabriel Le Senne como presidente del Parlament y blindar de esta forma al dirigente de Vox como segunda autoridad de Balears a pesar de su arrebato agresivo en el que destrozó, en el pleno del pasado 18 de junio, la foto de tres de las Roges del Molinar, entre ellas Aurora Picornell, uno de los grandes iconos de la represión franquista en Mallorca. Le Senne seguirá al frente de la Cámara balear con el beneplácito de la presidenta del Govern y de su partido después de semanas en que los populares han optado por mantener la incógnita de cuál iba a ser el sentido de su voto, si bien distintos dirigentes del partido han ido despejando las dudas en los últimos días, dejando claro que su intención no era expulsarle sino mantenerle en el cargo.La izquierda presentó hace más de dos meses una remoción para destituir al dirigente de Vox mejor conectado con Santiago Abascal, aunque la votación se fue postergando hasta ayer, el momento en que el PP decidió salvar a Le Senne optando por la abstención, un movimiento que desactivaba por completo la propuesta de la oposición al evitar que hubiera una mayoría en la cámara a favor de su destitución.

Todo este debate se produce mientras el presidente del Parlament está siendo investigado por un juzgado de instrucción de Palma tras recibir la denuncia de la asociación Memoria de Mallorca por un presunto delito de odio y deberá comparecer ante la justicia el próximo 27 de septiembre.

Al finalizar el pleno solo habló la izquierda. Ni la presidenta del Govern ni el PP ni Vox atendieron a los medios de comunicación al terminar el debate, aunque en su intervención en el pleno, el portavoz de los populares, Sebastià Sagreras, equiparó a Vox con el PSOE por las «lamentables situaciones» que ha vivido el Parlament en los últimos meses e incluso aseguró que ambos partidos «se retroalimentan porque cuanto más ruido, mejor».

El PP optó por un tono beligerante al no tener en estos momentos ningún pacto firmado con Vox tras la ruptura unilateral decidida por Santiago Abascal. Desde el primer minuto de su discurso, Sagreras hizo hincapié en que había sido la ultraderecha quien había decidido romper el acuerdo de 110 puntos firmado en 2023 y que, por tanto, en estos momentos los populares «no tenemos el compromiso de dar apoyo» a Gabriel Le Senne, si bien su abstención equivale a un apoyo porque permite que continúe al frente del Parlament sin consecuencia alguna.

El portavoz del PP reitera que rechazan lo ocurrido «desde el primer minuto porque nunca se tendría que haber producido» ya que el presidente «nunca puede perder las formas, incluso cuando piensa que le están provocando», aunque entiende que el comportamiento violento de Le Senne no es motivo suficiente para que deje de ser la segunda autoridad de Balears.

El discurso de Sagreras no sentó bien entre las filas de Vox, que se mostraron molestos con el tono «beligerante y condescendiente» del portavoz del PP. La ultraderecha esperaba que, más allá de las críticas, el dirigente popular mantuviera una actitud conciliadora, aunque la ruptura unilateral del pacto decidida desde Madrid ha tensado sobremanera la relación entre ambas formaciones.

El Gobierno, a través de su portavoz, Pilar Alegría, denuncia que la respuesta de Alberto Núñez Feijóo ante la ruptura de Abascal ha sido «levantar las manos y entregarse» e incide en que «claramente lo que hemos visto es que Vox ha roto con el Partido Popular pero el Partido Popular no ha roto con Vox».

Le Senne: «Ha imperado el sentido común»

Gabriel Le Senne se mostró muy satisfecho con su continuidad al frente de la Cámara después de que el PP lo blindara través de una abstención. «Estoy contento de que haya imperado el sentido común», expresó el dirigente de Vox, que seguirá siendo presidente del Parlament después de destrozar en público la foto de tres de las Roges del Molinar, entre ellas Aurora Picornell. «Toda la Cámara sabe muy bien que siempre he intentado ser ecuánime», detalló el ultraconservador. Asimismo, Le Senne volvió a defender su actuación en el pleno del pasado 18 de junio poniendo el foco en las diputadas socialistas que portaban las imágenes de las víctimas . «Tenía que guardar la neutralidad de la Mesa, si Mercedes Garrido hubiera acatado mi decisión como es su deber el folio habría permanecido intacto. No soy ningún fascista», argumentó.

Respecto a su cargo, el ultraderechista reiteró que no tiene intención alguna de dimitir a pesar de las peticiones del PP tras la ruptura del pacto con Vox en Balears. «Ellos siguen en ese discurso pero por el mismo acuerdo que se me nombró a mí se invistió a Marga Prohens, creo que lo natural es que siga en el cargo», explicó Le Senne. Por último, en relación a su imputación por delito de odio tras destrozar la foto de Aurora Picornell, la segunda máxima autoridad de Balears confió en que se archive la causa. «He hablado con muchos compañeros juristas y todos coinciden en que no tiene mucho recorrido».

MES | «Esta decisión perseguirá a Prohens durante su vida política»

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se mostró muy crítico con la decisión de blindar a Le Senne como presidente del Parlament asegurando que esta decisión «perseguirá a Marga Prohens el resto de su vida política». La formación ecosoberanista argumentó que los populares decidieron salvar al dirigente de Vox a cambio de aprobar la amnistía urbanística.

«La burla del PP manteniendo a Le Senne como presidente del Parlament ha sido, únicamente, para defender los intereses de los cuatro amiguitos que quieren beneficiarse con la amnistía urbanística. Es lo único que les preocupa, por encima de la dignidad de las instituciones, de la memoria democrática y del dolor de las víctimas. Hay que tener muy poca dignidad», expresó Apesteguia.

En este sentido, el portavoz de los ecosoberanistas afirmó que «Més per Mallorca lamenta, profundamente, que el partido político de quien ostenta la presidencia del Govern no sea capaz de anteponer la convivencia, la democracia, el autogobierno, el respeto a la lengua y la memoria democrática de este país a sus intereses espurios y económicos».

Además, Apesteguia quiso enfatizar que, si bien no se ha producido con los votos suficientes que marca el reglamento del Parlament, «la Cámara ha llevado a cabo un acto de dignidad. La semana que viene, Le Senne se sentará en la presidencia del Parlament sabiendo que una mayoría de la cámara rechaza a su persona», concluyó el portavoz de Més.

La portavoz Manuela Cañadas. | GUILLEM BOSCH

VOX | «Este circo de la izquierda ha sido una auténtica tomadura de pelo»

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, definió como una «tomadura de pelo» el pleno de remoción del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne. «Que se atrevan a llamar esta circo de la izquierda defender la democracia es una tomadura de pelo», señaló en su intervención durante el pleno de ayer.

Cañadas definió como «gesto desafortunado de rasgar una fotocopia» el incidente con las imágenes de las Roges del Molinar y acusó a las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, miembros de la Mesa, de romper el acuerdo con Le Senne para retirar las imágenes en sus ordenadores cuando acabara la intervención de Vox en el debate de toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática que se vivió el pasado 18 de junio. «Le Senne, a pesar de la presión, respetó lo acordado», recalcó.

Por otro lado, Cañadas aprovechó su intervención para asegurar que lo que preocupa a los ciudadanos de Balears es «la inmigración ilegal que promueve Pedro Sánchez, la inseguridad en las calles y que no se reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela».

La portavoz de Vox también lamentó que la izquierda se escandalice de la ruptura de la foto de tres de las Roges del Molinar, entre ellas la de Aurora Picornell, y no de homenajes a terroristas de ETA.

El portavoz Iago Negueruela. | GUILLEM BOSCH

PSOE | «Prohens mantiene a un presidente investigado por delito de odio»

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, censuró la actitud del PP tras mantener al dirigente de Vox al frente de la Cámara . «Tenemos una presidenta del Govern que blinda a un presidente investigado por delito de odio y veremos si acaba pactando con tránsfugas».

Para Negueruela, tras la votación de ayer, «Prohens ha demostrado una debilidad enorme manteniendo a Le Senne, el cual es de un partido que dice que ha roto con el PP, por lo que Prohens acepta un chantaje de Vox». Asimismo, el dirigente socialista señaló a la líder popular como «la más débil» de todos los presidentes autonómicos del PP, «quienes hicieron todo lo posible por expulsar a los miembros de Vox una vez se rompieron los pactos autonómicos, mientras que en las islas la presidenta sacaba pecho porque su acuerdo era diferente al resto». Ante esta situación, Negueruela también exigió a Prohens «que aclare qué hay entre bambalinas y diga claramente si quiere construir una mayoría parlamentaria con tránsfugas».

Por último, el portavoz socialista en el Parlament reafirmó que «este asunto va de democracia y de dignidad, y el PP quedará marcado por la votación en la historia de la democracia».

Podemos | «La mayoría de este Parlament no quiere a Le Senne»

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, expresó que el PP ha provocado «el peor inicio de curso parlamentario posible» tras blindar a Le Senne y consideró que el pacto con Vox está roto, pero que de todas formas continúan los acuerdos. Además, Gómez cuestionó a la presidenta Marga Prohens al considerar que «ha estafado a toda la ciudadanía» en los últimos meses por «no abordar el problema» de los alquileres, la masificación turística y los delitos sexuales, entre otros temas. También puntualizó que Le Senne no tiene el apoyo del Parlament ya que «la mayoría no quiere a Le Senne», y le pidió al PP que no acompañe «a un partido fascista», en referencia a Vox.

La portavoz de la formación morada en el Parlament recalcó que, actualmente, Le Senne está imputado por un delito de odio tras destrozar la foto de Aurora Picornell el pasado 18 de junio. «Está aquí en condición de investigado en un expediente de tipo criminal, ¿cree que puede seguir siendo presidente? ¿Desde el PP darán apoyo a una persona imputada y que siga así al frente de la Cámara? Con esta decisión están ensuciando la representación democrática del Parlament», detalló Gómez.

Asimismo, la diputada de Unidas Podemos volvió a recordar la actuación violenta de Le Senne. «Utilizó violentamente sus manos para dar una manotazo a una fotografía de tres víctimas de la guerra civil, no puede seguir ni un minuto más».

Suscríbete para seguir leyendo