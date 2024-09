Inundaciones y «cataratas» tras menos de una hora de lluvia en Ibiza

Diferentes localidades registraron inundaciones ayer tras la fuerte tromba de agua que cayó sobre las tres y media de la tarde en algunas zonas de Ibiza. La Aemet había activado la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas, y se esperaban hasta 25 litros por metro cuadrado. En Puig d’en Valls se formó una especie de catarata en lo que parece ser un torrente.

Así quedó Marina Ibiza tras las lluvias del mediodía. / DI

En Vila, bastaron 20 minutos de precipitaciones para que se produjeran inundaciones en diferentes barrios, como es Pratet, el Eixample y Can Misses. Entre el puerto y la avenida de la Paz se generaron incontables charcas, la mayoría formadas justo encima de los imbornales, lo que hizo que brotasen las aguas sucias. Al menos en es Pratet el mal olor era evidente y los viandantes, como en otros puntos de Vila, intentaban como podían no pisar las aguas sucias cuando cruzaban los pasos de peatones. En el puerto, las aguas fecales entraron dentro de al menos un restaurante, cuyo dueño denuncia que es la tercera vez que le ocurre. En Marina Ibiza, donde ya se han registrado varios vertidos de fecales, ayer quienes pasaban por allí también fueron testigos del hedor y de unas aguas completamente marrones. En Platja d’en Bossa el chaparrón pilló por sorpresa a quienes estaban en la playa. Al caer las primeras gotas, no le dieron más importancia, pero no se esperaban la fuerza con la que, minutos después, descargaron las nubes. Quienes en ese momento se encontraban en la arena o disfrutando de un baño corrieron a refugiarse bajo las sombrillas y recogieron sus toallas a toda prisa.

Inundación en la avenida Ignasi Wallis sobre las 15.40 horas de este martes. / T.E.

En la calle Corona, frente al hospital, algunas alcantarillas rebosaron, convirtiendo la calzada en un río de agua sucia. Quienes cruzaban la calle acabaron con el agua hasta los tobillos a pesar de que los pasos de peatones están elevados. En los márgenes de la vía se crearon enormes charcos. Los coches, si no aminoraban la velocidad, salpicaban a quienes caminaban por la acera, como en la avenida de la Paz. Tras esta vía hay dos parkings disuasorios de tierra que también quedaron parcialmente inundados. La autovía de Sant Antoni a Ibiza se convirtió en un río desde Sant Rafel hasta la entrada de Vila, dejando un carril prácticamente inutilizado por la cantidad de agua y barro. Los vehículos se vieron obligados a circular muy despacio y con las luces de emergencia encendidas porque la lluvia dificultaba la visibilidad y en algunos puntos, como en Can Negre, hubo atascos. Quienes esperaban el autobús lo hacían subidos a los bancos de las marquesinas, porque el agua superaba el nivel de las aceras.

Para hoy está activo el riesgo naranja de 12 a 18 horas por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado, así como fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.