El Govern pide perdón por retrasar hasta la madrugada la adjudicación de 2.069 plazas a profesores interinos

En una jornada de caos absoluto, generada por la falta de previsión, el escaso personal de la conselleria de Educación y los problemas técnicos continuados, el Govern retrasó ayer hasta más allá de la medianoche la adjudicación de 2.609 plazas del total de 2.934 plazas vacantes de profesores interinos, el resultado de un proceso de selección por méritos que aguardaban desde las diez de la mañana más de 4.000 candidatos, entre los nervios por el resultado, la indignación creciente y la desesperación por las horas que iban pasando sin noticias.

La adjudicación, retrasada por la tarde hasta las 22.30 horas de ayer por problemas técnicos y por la notificación obligada a 10.000 interinos que no se presentaron al proceso que se abrió el viernes, también con siete horas de retraso, no fue notificada a los candidatos hasta las doce y media de la noche, a siete horas y media de su presentación obligada en sus nuevos centros de trabajo, lo que provocó críticas generalizadas de los sindicatos educativos. El Govern, no obstante, permitirá a los docentes incorporarse el miércoles si así lo desean a su plaza, sin descontar el martes de su salario.

Las 2.934 plazas vacantes totales de este proceso corresponden a las bajas médicas de profesores y los huecos dejados en los centros públicos por docentes en excedencia o en comisión de servicio.

Críticas unánimes de los sindicatos educativos

El sindicato ANPE había pedido al Govern que pospusiera de manera voluntaria la toma de posesión de las plazas un día más para facilitar la organización y la conciliación familiar. También pidió a la dirección general de Personal Docente que amplíe el personal del departamento.

UOB Ensenyament manifestó su indignación ante el retraso de la adjudicación y afirmó que los interinos son los ilotas (esclavos de la antigua Esparta) del sistema educativo. «Hay que preguntarse por qué se ha cambiado el formato del trámite si la Conselleria no tenía las herramientas ni la capacidad para hacerlo de forma idónea y por qué este trámite se hace a principios de septiembre, en vez de hacerlo en julio, como era habitual hasta ahora», añadió.

El sindicato SIAU, por su parte, había adelantado que proporcionará asistencia legal gratuita a los docentes interinos que este martes no se incorporen al centro que les ha tocado, lo que finalmente no será necesario. «Consideramos una falta de respeto lo está sucediendo. Nunca una adjudicación de plazas a docentes interinos se había retrasado tanto», lamentó.

El sindicato STEI criticó también con dureza la falta de previsión y de personal del Govern desde hace semanas, lo que además, añadió, provoca una absoluta incertidumbre en los centros educativos que siguen sin poder planificar el curso como toca. También pidió que la incorporación de docentes no fuera hoy martes sino el miércoles, lo que finalmente la Conselleria aceptó sin pérdida de sueldo.