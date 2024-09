Ningún centro de las Pitiusas arranca el curso escolar con la plantilla completa

Ni un centro escolar de Ibiza y Formentera empezó ayer con la plantilla docente cubierta al completo. Ni de Primaria ni de Secundaria. Así lo explicaron ayer el vicepresidente de la Asociación de directores de centros de Secundaria y centros de régimen especial de las Pitiusas (Adespi), Fran Tienda, y la presidenta de la Asociación de directivas de Infantil y Primaria de Ibiza y Formentera (Adipe), Fina Colomar, que mostraron su enfado ante el retraso de las adjudicaciones de plazas.

«Esto no es ofrecer una enseñanza de calidad, una enseñanza de calidad es empezar a trabajar el 1 de septiembre con todas las plantillas», espetó Colomar tras incorporarse el primer día de curso, aunque aún sin alumnos hasta la próxima semana.

En el caso de los centros de Secundaria, Tienda estimó que durante la primera jornada del curso escolar faltaban más de 400 plazas por cubrir, de las que unas 368 correspondían a institutos de Ibiza y otra cuarentena a los centros de la isla de Formentera.

Según Tienda, todos los centros de Secundaria de las islas presentaban ayer una carencia de unos 40 profesores de media. En el que él dirige, el IES Quartó de Portmany, faltaban 29 de los 90 docentes que completan la plantilla y reconoció que «no es uno de los más problemáticos». En el IES sa Blanca Dona, como ejemplo, faltaban más de 40 profesionales del centenar de profesores que conforman el claustro.

En el caso de Primaria, Colomar contabilizó entre 150 y 200 plazas sin cubrir en los 35 centros educativos de Infantil y Primaria de las Pitiusas.

En el colegio de Sant Miquel, el CEIP Balansat en el que ejerce de directora, ayer faltaban seis plazas de 18 por cubrir, mientras que en otros las carencias eran aún mayores, como el de Santa Agnès, donde falta el 50% de los docentes o las 12 plazas por cubrir de las 32 que tiene el colegio de Sa Bodega, en Vila. Y así una larga lista de plazas sin cubrir que afectan a todos los centros educativos de las islas.

El problema se debe, por una parte, a los tiempos ajustados de la conselleria balear de Educación a la hora de adjudicar plazas y, por otro lado, a la estabilización de plantillas, según indicaron tanto Tienda como Colomar.

Trámites con retrasos

El pasado viernes, el Ejecutivo balear inició el trámite para la adjudicación de plazas de aquellos profesores que están de baja por enfermedad, en comisión de servicio o en situación de excedencia en Balears. Un trámite que debía empezar el viernes a las diez de la mañana, aunque se retrasó a las 17.30 horas de la tarde, y finalizar ayer lunes a las 14 horas con la publicación del resultado final de la adjudicación de plazas. Esta publicación también se retrasó hasta pasadas las 18 horas, lo que provocó que los docentes sin plaza asignada estuvieran todo el día en vilo.

Esta situación conlleva, según detallaron desde Adespi como de Adipe, que si a un docente sin plaza se le asigna un lugar de trabajo en la misma isla de residencia, este deberá incorporarse este mismo martes; pero si reside en otra isla diferente tiene de plazo hasta el jueves para presentarse en su centro de trabajo. «El día 5 habrá gente que aún no se haya incorporado», insistió Tienda, con todo lo que esto implica.

Ambos directores coincidieron en señalar que este retraso en tener las plantillas completas supone también un retraso en el funcionamiento y organización del centro educativo. «No podemos empezar el curso como toca porque no se puede avanzar en la asignación de tutorías porque no sabes qué persona vendrá ni qué experiencia tiene, no se puede avanzar en metodología del centro o en impulsar otras medidas porque te falta el personal», criticó la presidenta de los directores de Infantil y Primaria.

Esta falta de plazas, según Tienda, no se había dado otros años, cuando sí faltaban «algunos» profesores, pero no esta cantidad ingente: «Es que ningún centro tiene la plantilla ni al 100% ni al 90%», reiteró.

El otro problema al que se refirieron es que muchos de los docentes que lograron estabilizar sus plazas en otras islas diferentes a la de su residencia, han pedido una comisión de servicio. «La gran mayoría son profesores de Mallorca que se han quedado en su isla, dejando la plaza en Ibiza o en Formentera libre», detalló el vicepresidente de Adespi.

Colomar, por su parte, indicó que con estas comisiones de servicio se «ha favorecido» que la gente estabilizada pueda optar a plazas en las «islas grandes», en Mallorca y Menorca, «en lugar de facilitar el inicio de curso en las Pitiusas».

Colomar confesó que los equipos docentes están «decepcionados», ya que desde la conselleria de Educación se les aseguró que se adelantarían las tramitaciones y «ha sido un avance ridículo». «El adelanto significativo hubiera sido que el 31 de agosto la gente ya supiera dónde tiene que ir a trabajar, como sucede en todos los lugares», concluyó.

