Los 665.000 turistas que llegaron a Ibiza y Formentera en julio gastaron 912 millones

Ibiza y Formentera recibieron en el mes de julio un total de 665.723 turistas que se dejaron en las islas 912,2 millones de euros, según las cifras publicadas por el Instituto de Estadística de les Illes Balears (Ibestat) relativas al flujo de turistas (Frontur) y al gasto (Egatur).

En cuanto a la llegada de turistas, las Pitiusas recibieron en el mes de julio 665.723 turistas, de los que 510.358 eran extranjeros y el resto, 155.365, de nacionalidad española. La cifra total de visitantes supone un descenso del 7,22% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los turistas nacionales son los que experimentaron el mayor descenso, un 17,86% frente al 3,41% de los extranjeros, según los datos publicados ayer por el Ibestat.

Esta bajada en el número total de visitantes es la más acusada de toda Balears ya que en Menorca la llegada de 340.325 turistas supone una caída del 4,25%, mientras que Mallorca ha incrementado en un 5,03% en comparación con hace un año, con la llegada de algo más de dos millones de turistas. A nivel balear, la Comunidad ha recibido en el séptimo mes del año 3.035.356 visitantes, un 1% más que hace un año. De éstos, 2.542.500 fueron de nacionalidad extranjera frente a los 492.856 turistas nacionales que supusieron un 13,2% menos que en julio de 2023.

Dos millones de turistas

En relación a los datos acumulados, de enero a julio, las Pitiusas suman algo más de dos millones de visitantes, concretamente 2.079.397, lo que supone un ligero descenso respecto al mismo periodo del año anterior, del 0,51%. Se trata de las únicas islas que presentan datos negativos frente a Mallorca, que incrementa el número de turistas recibidos en este periodo en un 7,93%, y a Menorca, que constata un aumento del 3,18%.

En la evolución de los datos acumulados en los primeros siete meses del año, Ibiza y Formentera han pasado de recibir 1.860.994 visitantes en 2022 a 2.090.002 personas el pasado ejercicio.

Las estadísticas relativas al flujo de turistas también hacen hincapié en el alojamiento de estos visitantes. En el caso de las Pitiusas, el número de visitantes alojados desciende salvo aquellos que optan por hoteles o por un alojamiento no reglado. Así, en la distinción que se realizada desde Frontur se establecen aquellos alojamientos de mercado y los que no están en el mercado. En la primera opción, se encuentran los hoteles o similares, cuya ocupación de enero a julio aumenta un 8,52% en comparación con el año anterior y los alojamientos de alquiler, que ven reducidos el número de clientes en un 34,15%. En la segunda clasificación, las cifras de Ibestat apuntan que aquellos que se hospedan en viviendas en propiedad descienden en un 22,37% mientras que los que optan por otro tipo de alojamiento no reglado aumentan en un 4,74%.

2.304 millones de euros

En relación a los datos relativos al gasto de los turistas, hay que resaltar que los visitantes se han gastado en este mes de julio un total de 912,2 millones de euros, un 1,34% menos que hace un año frente al incremento del gasto que experimenta Mallorca, con una variación del 21,21%, o Menorca, que aumenta el gasto en 2,34%.

Por el contrario, el gasto medio por turista en este mes de julio se situó en los 1.370,23 euros, lo que supone un aumento del 6,34% en comparación con el año anterior.

El desembolso diario por turista, por otro lado, bajó un 5,57%, al dedicar 215,31 euros en las Pitiusas. Hay que apuntar que el gasto diario de los turistas que visitan Ibiza y Formentera es el más alto de toda Balears. En Mallorca, los visitantes destinan 208,06 euros al día frente a los 163,8 euros que desembolsan en Menorca diariamente.

El gasto acumulado en las Pitiusas, de enero a julio, asciende a 2.304,63 millones de euros, que supone un descenso del 1,06% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este punto, Ibiza y Formentera vuelven a ser las únicas que presentan datos negativos. Mallorca y Menorca, por el contrario, registran incrementos del 19,15% y del 4,1%, respectivamente, con gastos que suman 9.126,94 millones de euros en la primera y 974,39 en la segunda.

Pernoctaciones

Por otro lado, las Pitiusas han contabilizado durante el mes de julio un total de 4,2 millones de pernoctaciones, un 4,48% más que hace un año, con una estancia media de 6,4 días. Los mismos datos registrados desde principios del año hasta el pasado mes de julio indican que Ibiza y Formentera suman ya 11,4 millones de pernoctaciones, un 1,96% menos que hace un año y con una estancia media que se acorta a los 5,5 días.

