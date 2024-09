Unidas Podemos estudia recurrir ante la Justicia la negativa de Carmen Ferrer a convocar un pleno extraordinario por Can Rova

Unidas Podemos estudia recurrir ante el Tribunal Superior de Baleares "por la negativa del PP de Santa Eulària y de Carmen Ferrer a convocar un pleno extraordinario para dar una explicación pública sobre el desalojo de Can Rova", según ha informado la formación morada en una nota de prensa.

"La propuesta del pleno extraordinario presentada por UP con el Partido Socialista cumple con la legalidad vigente, somos una cuarta parte de los concejales de la corporación y la alcaldesa está cometiendo un abuso de autoridad y atenta contra un derecho fundamental en la Constitución: la representación política”, afirma el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Eulària, Álvaro de la Fuente.

Según el concejal de la formación morada, “el equipo de gobierno del Partido Popular comete un secuestro a la democracia de forma autoritaria, y demuestra que el desahucio en Can Rova no le importa a la derecha extrema de este gobierno. En Santa Eulària ya no disponemos de alternativa habitacional estable, pero tampoco de un sistema democrático pleno”.

Además, De la Fuente considera que “decir que el desahucio en precario ocurrido en Can Rova no supone una alarma social, es mentir. Es negar la problemática de un acceso digno a la vivienda y es una mordaza de censura”.

Unidas Podemos ha recordado que esta petición “Es para que se ponga luz y taquígrafos a una nefasta gestión desde el punto de vista social, sino para dar voz a los afectados de este abuso cometido y poner encima de la mesa aquellas escenas que jamás debieran haber sucedido".

De la Fuente considera que “no es cierto que en la Comisión extraordinaria se acordara por unanimidad que no hubiese un pleno extraordinario” y responsabiliza a la alcaldesa de la decisión: “Así lo consideró al cerrar la comisión de servicios sociales, pero no se votó nada sobre este tema en concreto. Desde Unidas Podemos llevamos pidiendo el pleno desde hace ya un mes, y con el Partido Socialista somos la cuarta parte de los concejales totales de la Corporación que exige la Ley para convocar el pleno extraordinario”.

“Ya no es que la alcaldesa no quiera dar explicaciones públicas de lo acontecido en Can Negre el pasado 31 de julio, es que ya parece haber renunciado a gobernar para todo su municipio sin distinguir clase social o procedencia. Santa Eulària no es patrimonio exclusivo del Partido Popular, en la oposición hay tres grupos políticos más, les guste o no” ha concluido el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Eulària.