Salud ofrece la declaración de difícil cobertura al personal sanitario de las ambulancias del 061 en Ibiza y Formentera

El Servei de Salut ha propuesto reconocer como plazas de difícil cobertura a los profesionales sanitarios de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris de les Illes Balears (Gsaib) —que gestiona las ambulancias del 061— en Ibiza y Formentera. Es la propuesta que ha llevado el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, a la reunión que ha tenido lugar este lunes por la mañana en Mallorca con los representantes sindicales pitiusos. Ambas islas llevan varias jornadas de protesta de una parte de la plantilla que el jueves dejó de realizar trabajo extraordinario en señal de protesta para reclamar principalmente la difícil cobertura, con tal de “paliar la falta de personal” en el servicio.

“No hemos llegado a un acuerdo, pero ha habido una aproximación e interés por parte de la administración para desbloquear esta situación”, ha señalado el presidente del comité de empresa de Gsaib en las Pitiusas, José Manuel Maroto.

La propuesta de Salud se traduce en un incremento de 2.352 euros anuales para cada trabajador y, según indica el Govern en un comunicado, beneficiará a un total de 101 técnicos de emergencias sanitarias: 90 en Ibiza y 11 en Formentera.

Sin embargo, Maroto muestra su disconformidad con este punto. Asegura que buena parte del personal pitiuso de la empresa, el que no es sanitario, se queda fuera de dicha retribución. El Ib-Salut recuerda que la difícil cobertura se ha venido aplicando precisamente en categorías de profesionales sanitarios, pero el presidente del comité de empresa manifiesta que algunos profesionales no están contratados como tal, aunque realmente lo sean: “Se están realizando contratos a los trabajadores muy por debajo de la categoría profesional que realmente desempeñan”, asegura. “A estos no los querían incluir y les hemos dicho que por ahí no pasamos. Es el punto de controversia en las contrataciones, pero creemos que se va a solventar favorablemente y que por tanto no habrá ningún problema en desbloquear la situación”, ha explicado tras salir de la reunión. Así, pide “regularizar” la contratación de estos sanitarios y afirma que el Servei de Salut va a estudiar jurídicamente la viabilidad de incluir a más personal.

“Nos han dicho que tienen la clara intención de intentar desbloquear este tema esta misma semana. Hemos salido de la reunión con buenas vibraciones”, en palabras de Maroto.

El Ib-Salut ha señalado que contratar de esta forma "no es la regla general" en esta Administración.

El pago de las horas extra

Ha habido otros puntos de acercamiento, ya que está previsto que en septiembre se pague el exceso de jornada de 2023, con una comunicación a los trabajadores de las cantidades que van a percibir. “Ellos se comprometen a publicar en prensa su compromiso y acuerdo para darle peso público, lo que a nosotros nos da bastante seguridad”, añade. La deuda horaria de las horas extra del año pasado suma 572.000 euros entre todos los profesionales de Gsaib en Baleares, tal y como ha podido certificar la empresa tras "un proceso exhaustivo de verificación y control".

No hay un calendario fijo para comenzar a pagar la difícil cobertura, pero en todo caso no es algo que pueda empezar de un día para otro porque tiene que aprobarse y seguir unos trámites. Eso sí, será con carácter retroactivo desde enero de 2024, tal y como ha confirmado Ib-Salut.

En este encuentro no ha habido espacio para abordar el estado de los vehículos, otro punto en el que el comité pedía mejoras, debido a que se han centrado en la demanda principal de la difícil cobertura. “Eso sí, sabemos que está prácticamente a punto de salir la licitación de los nuevos vehículos”, apunta Maroto.

La gerencia de Gsaib "ha invertido a lo largo de 2024 un total de 4.038.805,41 € en aplicar el convenio colectivo, ratificado por la empresa y los representantes de los trabajadores en febrero de 2023", destaca el Govern. "En concreto, se ha regularizado el IPC con efectos retroactivos desde 2018 al personal subrogado por el importe de 1.835.818 € y se han aplicado tres ofertas salariales del 0,5%, 0,5% y 2 %, con un montante total de 843.000 €. Además, se han destinado 295.731,41 euros a compensar las horas de formación del año 2023 y 262.000 euros más a conceder ayudas familiares en el marco del fondo de acción social. También se ha regularizado el precio de las horas extraordinarias, por importe de 230.256 euros", detallan las mismas fuentes en el comunicado.

La propuesta de la gerencia también contempla otras mejoras laborales como "la adopción de medidas incentivadoras como la valoración adicional en procedimientos de selección de personal y movilidad o la prioridad a la hora de participar en acciones formativas", entre otros aspectos.

Además de los representantes sindicales y Javier Ureña, en la reunión también han participado Verónica Segura, subdirectora de Relaciones Laborales y Atención al Profesional del Servei de Salut, y Sergio Rodríguez, gerente de Gsaib.

