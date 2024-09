El ‘raor’, ¿un rito social o un pescado sobrevalorado?

¿Merece el raor el prestigio que tiene, al menos del que goza en estos lares? Porque en la Península apenas se le conoce por ser el pescado más caro que puede encontrarse en los mercados de Balears, aunque solo esté disponible en ellos unos pocos días.

Para los pescadores recreativos, la respuesta es obvia y se constata con los cientos de barcos en procesión por es Freus el 1 de septiembre, cuando se levanta la prohibición de su captura vigente desde el mes de abril. En cambio, es bastante fácil que recelen de esta mitificación los profesionales de la pesca y la restauración.

«La propia veda ha creado esta idealización del raor, porque ha marcado una fecha en el calendario gastronómico que ya hace tiempo que se convirtió en un acto social y popular. Salir con la barca es un ritual en sí más importante que el propio pescado», apunta el técnico de promoción de la calidad agroalimentaria del Consell de Ibiza, Josep Lluís Joan.

Eso sí, se trata de una obsesión que se desvanece en pocos días. «Muchísima gente solo va esta jornada a pescar. Yo siempre evito salir el 1 de septiembre porque hay un aluvión de barcos y me espero al fin de semana siguiente», detalla el profesor de Pesca y jefe de los estudios náuticos de Can Marines, Juan Carlos Escandell.

Como este año la veda se ha levantado en domingo, a Escandell le ha tocado participar en la peregrinación masiva a por los raors. Al menos ha sido precavido y ha encargado con antelación el cebo, «gusano coreano o de rosca». «Estos días ya no se encuentran en Ibiza», advierte.

El cebo

Escandell procede de una saga de pescadores del barrio de sa Riba. Cuando él era pequeño y salía con su padre a por los raors, lo más habitual era usar corazón de cordero. «También gambitas que cogíamos la noche anterior con un salabre», recuerda.

En esa época, los pescaban cualquier día de verano. Ya eran muy preciados, pero sin llegar a los excesos posteriores. El número de propietarios de barcos estaba lejos del actual y no se concentraba en unas fechas la posibilidad de capturar raors.

La protección de la especie, Xyrichtys novacula, no se implantó hasta el año 2000. En 1996, el departamento de Pesca del Govern balear había iniciado un seguimiento de su población, en el que se pudo comprobar que su tamaño había ido menguando progresivamente.

Inicialmente, se fijó la prohibición entre el 1 de abril y el 15 de agosto, garantizando así que se respetaba la época de reproducción. Posteriormente, se amplió hasta septiembre, para evitar así que se incrementara aún más la saturación de embarcaciones en pleno mes de agosto.

De esta manera, el fin de la veda devino en un evento popular. A ello contribuyó que las medidas protectoras tuvieron éxito y que en estos días, con su población aún abundante, el raor es muy fácil de pescar. Basta un volantín y lanzarlo en un arenal. «Puedes ir con niños, porque van a cogerlos sin problemas. La temporada pasada llevé a mi madre con 82 años», recuerda Escandell.

Barcas pesando 'raors', ayer en Formentera. / Naia Mayans

Él es de los pocos que salen a por los raors más allá de la primera semana de septiembre, aunque, tras la avalancha inicial, ni de lejos pican el anzuelo con tanta facilidad. Ha llegado a embarcarse en Navidad para comerlos en las fiestas y es habitual que guarde algunos congelados.

Sin embargo, no es un producto de interés para los restaurantes locales. «Solo hay algún establecimiento específico de cocina ibicenca que lo tiene en carta y será de manera puntual durante estos días», precisa el presidente de la asociación de Restauración de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Miquel Tur.

Consumo casero

«Es un producto de consumo en casa. Como mucha gente va a pescarlo o se lo regalan los conocidos que han salido, es un evento gastronómico familiar o en amigos», añade. Por otra parte, la veda se mantiene en los meses más fuertes de la temporada turística, así que tampoco ha llegado a introducirse de manera habitual en las cartas. Además, se trata de un producto sin versatilidad para lucirse. «Un mero tiene muchas posibilidades, pero un raor solamente puede freírse», apunta Tur.

Su piel crujiente tras pasarla por aceite muy caliente es una delicia. No hay que descamarlo ni pasarlo por harina, que le hace perder la textura. «Pero no deja de ser un pescado frito. Está muy bien para una tapa con un vino fresco, pero no es tanto como para ser un plato principal», sentencia el patrón mayor de la Cofradía de Ibiza, Antoni Tur Serra, Blai.

Los profesionales

De hecho, los profesionales apenas se dedican al raor más que esporádicamente. «Si hace buen tiempo, igual vas dos o tres veces cuando se levanta la veda y aún cunde, pero debes estar todo el día para que te salga a cuenta», detalla. Blai ya no se interesa por ellos, más aún cuando acaba de finalizar la temporada de langosta.

«A partir de febrero, empezamos a trabajar a saco, más aún a partir de primavera con la sepia y las roges. Cuando acaba agosto, ya estás muy quemado y apetece más salir a pescar con el palangre a por algún dentón y volver pronto a puerto», admite.

Además de pescador, Blai es un apasionado de la cocina y siempre está tras los fogones en los certámenes gastronómicos con la Cofradía de Pescadores. Por ello, valora mucho más a otras especies más humildes como los serranos. «Lo preparas como un bullit con allioli, sin patatas, y el caldo aprovechas para un arroz increíble. No los cambio por los raors ni loco».

Coincide plenamente con él Carmen Tur, de Pescados Algar. «Yo prefiero las vacas o los serranos, que están buenísimos bien fritos y son muchísimo más baratos», subraya. Así y todo, por estas fechas suele disponer de raors en sus pescaderías de Sant Antoni y de ses Païsses, «aunque tampoco existe mucha demanda».

«Estos días, todo el mundo ya tiene en casa porque hay muchos pescadores recreativos y siempre se regalan a algún conocido», explica. A pesar de todo, la fiebre de estos días siempre anima a algún cliente a comprar raors y la coyuntura multiplica su precio. «El año pasado se vendieron a entre 80 y 100 euros», recuerda la responsable de Pescados Algar.

