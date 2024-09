El número de piscinas no cubiertas crece un 20,9% en Ibiza desde 2022

Ibiza tiene un total de 10.844 piscinas no cubiertas y Formentera 524, según los datos publicados por la dirección general del Catastro. Por municipios destaca el de Santa Eulària con 4.246, seguido de Sant Josep que en este 2024 ha superado la barrera de las 4.000 y se sitúa en las 4.020 piscinas no cubiertas. Sant Antoni tiene 1.443 mientras que Sant Joan cuenta con 848 piscinas no cubiertas. El municipio de Ibiza cierra la lista con 287 piscinas.

Hay que remontarse al 2022 para comprobar que ninguna de las localidades de la isla había superado la barrera de las 4.000 piscinas, a pesar de que Santa Eulària se quedaba muy cerca con 3.996 y Sant Josep contabilizaba otras 3.890. El resto de municipios albergaban 2.476: 1.391 en Sant Antoni, 829 en Sant Joan y 256 en Vila. Si se hace la comparativa respecto a 2022, Ibiza cuenta ahora con 1.873 piscinas nuevas, lo que supone un 20,9% más, un incremento muy superior al 9,3% de Formentera, que pasa de las 479 piscinas de 2022 a las 524 actuales.

328 piscinas más

La tendencia sigue al alza si se realiza la comparación con hace un año. Así, Ibiza aumenta en 328 piscinas, lo que supone un 3,1%, —en 2023 suman 10.516— respecto a 2024, mientras que Formentera lo hace en un 7,5%, pasando de las 487 del año anterior a las 524 actuales.

Según las cifras, el municipio de Santa Eulària ha sumado en este último ejercicio 230 piscinas (en 2023 contaba con 4.016), seguido de Sant Josep con 70 construcciones nuevas y Sant Antoni (32). En cuarto puesto se sitúa el municipio de Sant Joan (15) y, por último, Vila con once más. Formentera, por su parte, construyó un total de 37 piscinas más entre 2023 y 2024, pasando de 487 a las 524 actuales.

Si estas mismas cifras se extrapolan al número de habitantes de cada uno de los municipios, la localidad josepina se sitúa en el primer puesto con una piscina no cubierta por cada 7,3 ciudadanos, mientras que Sant Joan cuenta con una piscina para 7,9 ciudadanos. Santa Eulària, a pesar de ser la localidad con más piletas, cuenta con una para cada 9,7 residentes, mientras que en Sant Antoni sale a cada 19 habitantes. En el municipio de Vila, la cifra se dispara a los 549,8 habitantes para cada piscina. En el cómputo global, la isla de Ibiza tiene una piscina por cada 14,5 habitantes frente a los 21,3 de Formentera.

En comparación con el resto de islas, Santa Eulària se convierte en el quinto municipio de Balears con mayor número de piscinas, liderando el ranking la ciudad de Palma con 6.761 piletas, seguido de Calvià con 5.152, Marratxí con 4.329 y, en cuarto puesto, Llucmajor con 4.312.

Conscientes de este gran número de infraestructuras que consumen los escasos recursos hídricos que hay en la isla, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado este mismo año algunas medidas complementarias a la aprobación definitiva del Plan de Gestión Sostenible del Agua y del Plan de Emergencia en situación de Sequía, entre ellas una modificación de las Normas Subsidiarias para limitar la construcción de piscinas y controlar el consumo de agua que realizan sus propietarios.

Contadores

Para poder controlar este consumo, la disposición adicional 14 de la normativa urbanística establece que las piscinas deberán estar dotadas de una acometida independiente de la general del edificio que posibilite la carga desde la red municipal o desde una toma exterior. Esa toma deberá contar con un contador propio que permita la lectura telemática en las zonas del municipio en las que esté disponible.

Por otro lado, el catastro también recoge el número de piscinas cubiertas construidas y destacan las 19 que se localizan en el municipio de Sant Joan. En Santa Eulària hay 15, tres más que el año anterior, y otras 10 en Santa Antoni. Sant Josep y Vila tienen siete y cinco, respectivamente, la misma cifra que en 2023. n

