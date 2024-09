Eva Santiago, coordinadora médica del 061 en las Pitiusas: «Los minutos pasan muy lentos para quien espera una ambulancia»

¿Como está yendo el verano?

Como casi todos los veranos. La isla multiplica la población y nosotros el número de asistencias tanto de las ambulancias básicas como de las avanzadas. Pero va más o menos similar al año pasado. En número y en tipo de casos. En verano atendemos, además de la patología que se ve habitualmente, alguna un poco más específica derivada del ocio, del ocio nocturno, en concreto, como intoxicaciones. Y también más pacientes traumatizados, ahogados, accidentes de tráfico, precipitados…

¿Todos esos casos de verano son más complicados?

En el caso de los ahogados o precipitados sí. Pero en el caso de los accidentes de tráfico, de circulación, en invierno son más graves. En verano hay más cantidad de tráficos, pero la mayoría son leves o menos graves. Como está más llena la isla se puede correr menos. En invierno la gente corre más y hay accidentes bastante graves.

Se dice que este verano hay menos gente. ¿Tienen esa sensación?

No. Más o menos el número de servicios de todas las ambulancias es similar al año pasado. No tenemos la percepción de que haya menos gente.

Eva Santiago, en una de las ambulancias. / Marcelo Sastre

¿Hay cambio entre lo que atendían hace 25 años y ahora?

Los primeros veranos creo que atendíamos bastantes más tráficos, politraumas graves. Tener las carreteras desdobladas, sobre todo la de Sant Antoni, donde estaban las dos grandes discotecas, ha cambiado las cosas. Allí se atendían muchos accidentes y bastante graves.

Para que la gente que se haga una idea… ¿Cuál sería el caso más leve y el más grave que atenderían?

Pues de cero a cien, te diría. Todo depende. La llamada se recibe en la central de coordinación de Palma, en Mallorca, donde el médico regulador valora el tipo de ambulancia o de recurso que debe enviar. A veces entra algo que parece muy grave y luego es una tontería. Depende mucho de la información que pasa el alertante. Teniendo en cuenta que son momentos de estrés… Tienes un familiar o vas por la calle y pasa alguien que se encuentra mal... El estrés te hace dar una información poco exacta. Les parece más grave de lo que es. Aunque el médico regulador sabe qué preguntas hacer para valorarlo, siempre depende de lo que le contesta quien está en el lugar, el alertante. A veces nos envían a nosotros, la ambulancia avanzada, pensando que es algo grave y luego no lo es. Pero una vez allí solicitamos la básica y quedamos libres para otro servicio. O al revés. A veces va la básica y al llegar considera que no pueden atender el caso y llaman a la avanzada.

¿La diferencia entre la ambulancia básica y la avanzada cuál es?

En la avanzada vamos un médico, un técnico y un enfermero. En teoría es para atender las patologías más graves, los códigos tiempodependientes. Y patologías menos graves, que igual no requieren que haya un sanitario, como traumas menores que hay que trasladar al hospital para una valoración radiológica, pues lo trasladaría la ambulancia de soporte vital básico, que lleva como personal a dos técnicos en emergencias. Y en cuanto al material, en la avanzada llevamos todo lo necesario para la valoración del paciente y su tratamiento médico y en la básica, material de movilización y de constantes, para una asistencia básica.

Les llaman, tienen que salir pitando. Aunque estén acostumbrados, ¿se ponen nerviosos?

Creo que todos te contestaríamos que cuando nos ponemos más nerviosos es cuando nos dicen que el paciente es un niño. Afortunadamente, no tratamos a niños graves de forma muy frecuente, varios al año. Cuando te pasan el aviso de que es un niño más o menos grave ahí es cuando más nervioso te pones. El resto de veces, aunque te dan el motivo por el que llaman, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Te dicen un dolor torácico, una disnea, un accidente de tráfico… Y cuando llegas al lugar no es exactamente lo que te han dicho.

¿Alguien que no mantenga la calma puede trabajar en emergencias?

Al final, esto es un trabajo y es cuestión de práctica. Ahora nos ponemos nerviosos cuando es un niño, cuando empezábamos, fuera lo que fuera. Eres más novato, tienes menos experiencia y, en función de cómo seas afrontas las situaciones de una forma u otra. Tenemos diferentes personalidades, pero todos somos profesionales y capaces de controlar la situación.

A veces tendrán que lidiar con el entorno. Familiares preocupados, amigos borrachos, curiosos…

Si es una asistencia en un domicilio son servicios más tranquilos. A veces los familiares están muy nerviosos, pero se maneja mejor. Cuando es en la vía pública se acumula mucha gente, muchos curiosos, pero contamos con las fuerzas de seguridad que nos ayudan a mantener alejada a la gente.

¿Se activan los cuerpos de seguridad al mismo tiempo que ustedes?

No siempre. Sólo para los pacientes agitados, que últimamente hacemos bastantes, ya sea por patología psiquiátrica o por consumo de drogas. Ahí sí que activan a policía o Guardia Civil. Cuando son casos que entran a través del 112 suelen acudir fuerzas de seguridad.

Tienen que estar preparados para niños, enfermos psiquiátricos, infartos, accidentes, caídas...

Sí, el abanico de patologías y situaciones que te puedes encontrar es muy amplio. En teoría, nuestro objetivo son las patologías más graves, pero a veces se cuelan patologías menos graves. Pacientes crónicos que se reagudizan, infecciones, pacientes psiquiátricos o traumatizados, además de las patologías que todos vemos como más graves: paro cardíaco, ictus, infartos…

¿Se han planteado contar con equipos especializados? De pediatría, de psiquiatría…

No. En Mallorca sí que existe la unidad de transporte pediátrico, aéreo y terrestre. Aquí de momento no. Estamos constantemente formándonos. En medicina, da igual la especialidad, siempre tienes que estar formándote. En emergencias los protocolos van cambiando, se van añadiendo cosas y tienes que estar siempre al día. Tanto en medicina como en enfermería.

¿Hay suficiente personal y recursos?

En cuanto a personal estamos bien. Nunca sobra, pero tenemos más o menos cubierto el servicio. Somos unos 30 médicos y unos 30 enfermeros. Teniendo en cuenta que empezamos cinco de cada, la evolución ha sido considerable. Empezamos con una UVI móvil y ahora somos tres en Ibiza. Y hay que añadir la cobertura de Formentera durante todo el año con una UVI móvil, además de la ambulancia de soporte vital básico. De aquellos cinco médicos que comenzamos, uno falleció, Luis García Junco, y otro, Enrique, se fue a Palma, pero los otros tres seguimos. Y de enfermería sigue una de las que empezó, Cinta. De los diez que iniciamos el servicio seguimos cuatro.

¿Qué necesita el servicio?

Pediría, para las ambulancias, un servicio mecánico. Ahora, cuando tenemos una avería en una ambulancia, la llevamos a un taller. Tener a nuestra disposición un equipo de mantenimiento de las ambulancias, un buen equipo de logística, arreglarlas en menos tiempo, nos ayudaría mucho.

Los técnicos llevan unos días en pie de guerra. Con un plante a seguir haciendo horas extras.

Respetamos las reivindicaciones de los técnicos y entendemos que es otro colectivo con su propia problemática. Lanzo un mensaje tranquilizador a la población de Ibiza y Formentera, ya que la cobertura de las urgencias y emergencias ha estado garantizada en todo momento y lo estará durante todo el fin de semana en las dos islas.

¿En algún momento ha pensado cambiar de servicio?

De momento no. Me gusta mucho lo que hago y aquí sigo.

¿Y marcharse de Ibiza?

A ver, siempre se te pasa por la cabeza volver a la Península, pero de momento tampoco me lo planteo de forma seria. Por cuestiones familiares. Pero estoy a gusto en la isla.

Vemos al helicóptero volando todo el día. ¿Hay muchos traslados?

Sí. De Formentera a Can Misses, de Formentera a Son Espases y del hospital de Ibiza y el de Mallorca. Y luego está lo que llamamos «aprovechando vuelo», que son pacientes que se han trasladado a Son Espases y que regresan. Hay dos helicópteros, uno en Ibiza y otro en Mallorca, volamos indistintamente en los dos, y en Menorca hay un avión. Se vuela bastante. En el total de Balears el año pasado hicimos 1.377 vuelos. En las Pitiusas estamos en torno a 300 al año.

¿Cuántas horas de vuelo tiene?

Pues en 25 años, imagina… Cuando estamos de guardia de helicóptero estamos doce horas, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, en el aeropuerto, con los pilotos. Y luego, de ocho de la tarde a ocho de la mañana, localizados en casa.

¿Pueden conducir bien? He visto gente que aprovecha el paso de la ambulancia para seguir su estela.

Malamente. La gente se pone nerviosa. Escucha las sirenas, no sabe por dónde te vienen y tienes que ir un poco al tanto. Están desde los que se echan hacia la derecha que casi se caen a la cuneta hasta los que pasan y, sí, los que aprovechan que la ambulancia va adelantando para colocarse detrás. Hay que echarle paciencia, y más en verano. Lo recomendable es, al escuchar la sirena, no parar de forma brusca sino ir reduciendo la velocidad y apartarse un poco.

Hay muchas casas perdidas en el campo. Con el GPS imagino que llegan bien, ¿no?

Pues en Formentera el territorio está numerado y tenemos una tableta que nos indican dónde están. Lo mismo en Sant Joan. Además, tenemos un sistema de comunicaciones por el que nos pasan todos los datos del servicio, antecedentes del paciente y la ubicación exacta. Con un sistena de navegación, el que sea, llegamos.

Muchas veces la sensación es que no llegan nunca.

Nos pasa constantemente. Para el familiar que está viendo a un ser querido enfermo, con un infarto, un ictus o que ha tenido un accidente o una caída, los minutos pasan muy lentamente. Recibimos la llamada y dejamos de hacer lo que sea que estemos haciendo. Vamos a la ambulancia. La respuesta, cuando se recibe la llamada, es inmediata. El tiempo de respuesta es de menos de dos minutos. No tardamos ni dos minutos en salir con la ambulancia.

Atienden casos especialmente traumáticos, como el bebé que murió tras caerle una roca en Formentera. ¿Cómo se gestiona emocionalmente un caso así?

Ya te decía antes que el tema niños es un poco especial. Cuando son casos traumáticos es difícil. Durante la asistencia estás centrada en eso, no piensas en otras cosas. Lo más difícil viene después, cuando terminas. Aunque salga bien te quedas tocada. Y, si sale mal, si el paciente no sobrevive, son momentos delicados. Intentamos apoyarnos entre todos. Ahora, además, contamos con psicólogos en la central. Tenemos un equipo con el que contar si lo necesitamos.

¿Recurren a ellos?

No hace mucho que los tenemos, un par de años, pero sí. Cuando hay un caso así se activan también para los familiares, para apoyarles.

Por los casos que atienden, sobre todo en verano, ¿tienen la sensación de que la gente es más inconsciente que hace años?

En general la gente viene de vacaciones y se desinhibe. Cosas que no haces en tu lugar de residencia, en Ibiza las haces. Igual has estado de fiesta y has tomado alcohol u otras sustancias que te hacen ser más arriesgado. La sensación es que estás de vacaciones y hay que aprovechar el tiempo y divertirse lo máximo posible. Y luego están los retos en redes.

Los trabajadores han denunciado las condiciones de trabajo. Dicen que en las ambulancias se alcanzan los 41 grados.

Estamos en Ibiza y en agosto. Intentamos que todas las ambulancias estén en sombra cuando están paradas, pero no en todas las bases es posible. A lo largo del día, en las horas centrales, se va acumulando el calor, pero tienen aire acondicionado cuando nos ponemos en marcha y en la cabina asistencial hay un sistema de refrigeración para cuando está la ambulancia parada. El aparataje aguanta esas temperaturas y para la medicación, que requiere unas temperaturas más bajas, tenemos una nevera.

Tienen ya la base de Formentera.

¡Por fin! Ha supuesto no sólo tener la base disponible para nosotros sino también una ambulancia de soporte vital avanzado durante todo el año para la isla. Tener una base propia es importante porque hay trabajadores que pueden pernoctar en ella la noche de antes de la guardia, si va a hacer mal tiempo, o si te tienes que quedar por ese motivo.

¿Tiene ganas de que acabe el verano?

Sí y no. Soy más de verano que de invierno. En lo profesional está claro que en invierno tenemos más tranquilidad y otro tipo de servicios, pero también es verdad que en verano ves otras patologías diferentes, tienes más movimiento y eso es algo positivo.

