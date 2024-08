Personal de Mallorca podría reforzar las ambulancias del 061 en Ibiza

«Están intentando trasladar a gente de Mallorca a Ibiza para cubrir los turnos», explicaba ayer el presidente del comité de empresa de Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (Gsaib) en las Pitiusas, José Manuel Maroto, al hacer balance de la actividad de estos días en las ambulancias del 061, después de que al menos una parte de los trabajadores decidiesen dejar de realizar jornadas extraordinarias. Una acción de protesta que iniciaron el jueves con la demanda de que sus plazas sean declaradas de difícil cobertura y de que puedan cobrar las horas extras que les deben de 2023. El Ib-Salut explicó ayer por la tarde que se estaba barajando esta posibilidad, pero que de momento no había nada cerrado. Todo depende de si finalmente quedan turnos descubiertos o no: «Es una opción, pero todavía no hay nada decidido».

El comité apunta a la responsabilidad de Gsaib, la empresa pública del Govern que gestiona este servicio: «Nos consideramos profesionales y queremos dar un buen servicio, pero la Administración no puede volcar la responsabilidad en los trabajadores», señala Maroto.

Como consecuencia, y según los cálculos que realizaba el presidente del comité ayer por la mañana, ayer viernes, tanto durante la noche como durante el día, hubo una ambulancia menos en activo. Maroto también preveía que en esta pasada madrugada de sábado hubiese dos ambulancias menos. Si finalmente se ha cumplido el pronóstico, esto se traduce en que esta noche en Ibiza ha habido tres ambulancias de soporte vital avanzado (todas ellas cubiertas) y cuatro de soporte vital básico, de las cuales dos habrían estado paradas. «Este tipo de ambulancias son las que asumen entre el 70 y el 80% del servicio real, así que entendemos que las de soporte vital avanzado han aumentado el número de servicios», apunta Maroto.

El propio comité ha dado la indicación de que ninguna ambulancia de soporte vital avanzado quede descubierta, precisamente porque son las que atienden emergencias graves. Sin embargo, matizaba que «hasta el último momento» no pueden confirmar las cifras de ambulancias paradas puesto que «la organización de trabajo corresponde a la empresa», que al parecer realiza cambios de última hora para poder cubrir el servicio de la mejor forma posible. «Pero de aquí al lunes va a haber ambulancias paradas en todos los turnos», añadía Maroto.

A pesar de las complicaciones actuales, todo parece indicar que hay luz al final del túnel. El acuerdo está más cerca que nunca. El jueves hubo una reunión previa para fijar los puntos a tratar en la que tendrá lugar el lunes en Ibiza entre el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, y los miembros del comité de empresa, con una posterior asamblea con los trabajadores. «El jueves el comité se reunió con Gsaib y se habló del principio de acuerdo. La voluntad es que el lunes se apruebe declarar de difícil cobertura las plazas de los sanitarios de Gsaib en Ibiza y Formentera», afirma el Ib-Salut. Además, «paralelamente se está trabajando para que en la nómina de septiembre se pague la deuda horaria pendiente de 2023», añaden las mismas fuentes. Es decir, las horas extras.

¿Nada nuevo?

Maroto expresa que valoran este principio de acuerdo, aunque matiza que, de momento, no hay nada más que un documento que muestra la predisposición de la otra parte para declarar la difícil cobertura: «Ya firmamos un acuerdo de desconvocatoria de huelga en marzo en el que la empresa nos dijo que iniciaría los trámites para abonarlo [el complemento] con carácter retroactivo desde enero». Pero de momento, nada. Maroto asegura, eso sí, que están «esperanzados», y cree que es en parte por la repercusión mediática de sus demandas.

También se ha hecho una excepción en Formentera, donde siempre hay dos ambulancias del 061 y dejar descubierta una ya supondría una temeridad si se solicitasen dos servicios a la vez. Así, siguen activas tanto la de soporte vital básico como la UVI móvil.

