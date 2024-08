Buscan a una tortuga enmallada que no ha podido ser rescatada en aguas de Ibiza

Palma Aquarium ha lanzado un aviso tras el avistamiento de una tortuga marina enmallada que no ha podido ser liberada. Al parecer, alguien vio al animal y, al no poder rescatarlo, Palma Aquarium está enviando mensajes a distintos grupos por si alguien lo ve o pudiera salir al mar a buscarlo. De encontrarlo, no hay que tocarlo, sino avisar al 112.

Las coordenadas donde fue vista la tortuga son 38°59'36.4"N 1°34'60.0"E, frente a la costa de Punta Arabí, en Santa Eulária.

El ejemplar se encuentra envuelto en redes, por lo que su vida puede peligrar.