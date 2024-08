Buades deja el grupo parlamentario de Vox y pasa a ser diputado no adscrito

«Con el pacto roto lo coherente es abandonar el grupo, no tenemos nada que hacer aquí». Nueva crisis abierta en Vox Balears después de que Agustín Buades haya decidido abandonar el grupo parlamentario y pasar a ser diputado no adscrito. Una decisión que deja a los ultraderechistas con seis escaños y que abre una nueva vía a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de conseguir una mayoría alternativa siempre y cuando Idoia Ribas y Sergio Rodríguez, también muy críticos con la dirección nacional del partido, den finalmente el paso y abandonen el grupo.

La decisión de Buades, según sostuvo ayer, la toma después de que desde la dirección nacional de Vox impusieran acabar con el pacto con el PP en las islas. «De repente en Madrid, sin dar ni una sola explicación, sin consultarnos nada, rompen unilateralmente ese acuerdo. Rompiendo ese acuerdo de 110 puntos nos hemos quedado sin poder aplicar nuestro programa. ¿Qué fuerza tiene Vox Balears ahora mismo?», se cuestionó el parlamentario.

En este sentido, Buades se mostró muy crítico con los compañeros que actualmente dirigen el grupo parlamentario al haber acatado las órdenes de Abascal. De hecho, el ultraconservador considera que la presidencia del Parlament no debería seguir siendo de Vox una vez se ha roto el pacto. «¿Por qué tanto interés en romper un pacto y mantener un sillón? Si Vox ha decidido acabar con el acuerdo de forma unilateral la presidencia de la Cámara tampoco debería recaer en alguien suyo ya que es algo que estaba recogido en dicho pacto», destacó el ahora diputado no adscrito.

No obstante, Buades avanzó que el próximo martes apoyará a Gabriel Le Senne y votará en contra de la remoción promovida por la izquierda tras destrozar la foto de Aurora Picornell. «Fue un gesto desafortunado pero en ningún momento es un delito de odio. Por este motivo no se tiene que ir de la presidencia», expresó.

Más salidas en Vox

Cuestionado respecto a la posibilidad de que Sergio Rodríguez e Idoia Ribas sigan sus pasos y también decidan abandonar el grupo, el ultraconservador aseguró que «cada uno tiene que tomar sus decisiones en conciencia, son personas coherentes». Cabe recordar que Rodríguez, Ribas y el propio Buades son los tres diputados díscolos que en enero se rebelaron para hacerse con la presidencia del Parlament y quisieron expulsar a la presidenta del partido, Patricia de las Heras, y al propio Gabriel Le Senne del grupo parlamentario.

Un hecho que provocó que desde Bambú amagaran con expulsar a los tres, aunque finalmente decidieron cerrar en falso la crisis y los díscolos fueron readmitidos. No obstante, Rodríguez y Ribas no están cómodos con las directrices de Vox y no se descarta que durante los próximos meses se sumen a Buades y abandonen la disciplina ultraderechista. Tal y como está la actual aritmética parlamentaria, el hecho de que los tres diputados díscolos abandonaran Vox le abriría una alternativa a la presidenta Prohens de cara a obtener una mayoría sin tener que depender de los ultraconservadores. Cabe recordar que el PP actualmente cuenta con 25 diputados, lo que añadido a los tres de Buades, Rodríguez y Ribas, más el voto de Xisco Cardona (también diputado no adscrito) y el de Llorenç Córdoba (Sa Unió) le darían la cifra de 30 escaños, lo necesario para mantener la mayoría.

Buades no deja el acta

Por otro lado, respecto a la petición desde Vox de que Buades devolviera el acta tras abandonar el grupo parlamentario, el diputado argumentó que «los que tienen que entregar el acta son los que han defraudado a los 62.000 votantes rompiendo un pacto sin ningún argumento que se sostenga para romperlo». Asimismo, determinó que «no se puede engañar a nuestros votantes con excusas que no tienen nada que ver con los 110 puntos del acuerdo firmado en julio del 2023».

Los ultraconservadores exigen que devuelva el acta tras sus «excusas» Desde Vox solicitaron a Agustín Buades que devuelva su acta de diputado, argumentando que no comparte sus «excusas». La formación ultraderechista consideró que la decisión de abandonar el grupo para «convertirse en diputado tránsfuga» obliga al partido a activar los procedimientos internos «en defensa de los intereses de los votantes». Según Vox, la ruptura de los acuerdos, que considera fue «exigida» por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «en absoluto significa que Vox deje de defender sus compromisos y políticas», sino que, al contrario, el partido ha llevado a cabo «un ejercicio de coherencia y de compromiso con los ciudadanos que el señor Buades parece no comprender». Igualmente, los de Santiago Abascal señalaron que Marga Prohens es presidenta del Govern en virtud del mismo acuerdo de investidura por el que Gabriel Le Senne es presidente del Parlament. «Ambos fueron elegidos en virtud del mismo pacto y de los mismos votos», remarcaron, confiando en que el PP «deje de alimentar polémicas desinteresadas y destructivas».

Acusa al PP de buscar tránsfugas El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, acusó ayer al PP de estar buscando tránsfugas para mantener la mayoría parlamentaria en Balears. El socialista también argumentó que, tras la salida de Buades, «la ciudadanía continúa sin saber quién la gobierna, si el PP con Vox, el PP con tránsfugas, el PP con Vox y tránsfugas de Vox, o el PP con tránsfugas de Formentera».

Suscríbete para seguir leyendo