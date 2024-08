Los docentes de Ibiza y Formentera aprueban la aplicación del complemento, pero con reservas

La firma del convenio por el que se establecen los complementos para las plazas denominadas de difícil y muy difícil cobertura en el ámbito educativo ha suscitado diferentes interpretaciones entre las asociaciones de la comunidad educativa.

Aunque opinan que se trata de una ayuda económica que puede incentivar a completar las plantillas de los centros educativos de Ibiza y Formentera, también consideran que puede tratarse de un agravio comparativo entre compañeros que, aunque realicen el mismo trabajo, percibirán nóminas diferentes.

El vicepresidente de la Asociación de directores de centros de Secundaria y centros de régimen especial de las Pitiusas (Adespi), Fran Tienda, considera que este complemento en «ningún caso» debería favorecer sólo a los docentes desplazados desde otras islas. Señala que debería ser «igual» para todos los trabajadores que se encuentran en Ibiza o Formentera.

«Es una medida que puede beneficiar a ciertas personas de Balears, pero no puede solucionar el problema de raíz y de base», indica en referencia a la problemática de la vivienda. «No solo los que se desplazan sufren los precios del alquiler y los precios altísimos de la compra, también los propios ibicencos», apunta.

La presidenta de la Asociación Profesional de Docentes de Ibiza (ANPE), Yolanda Cardona, entiende las opiniones de aquellos que consideran que este complemento puede suponer agravios entre compañeros, pero resalta que las islas tienen un «problema claro y una necesidad real» para cubrir plazas de funcionariado que se extiende más allá del ámbito educativo.

«La gente no viene a trabajar por el precio del alquiler y hay que buscar soluciones para animar a que vengan, aunque sea de forma simbólica», indica Cardona, que en su balanza pondera más el hecho de dar pasos para buscar «soluciones, aunque no sean las mejores».

«Por lo menos el Govern balear se está moviendo y se están buscando medidas y poniendo incentivos para que se puedan completar las plantillas de maestros», indica.

La presidenta de la Asociación de directivas de Infantil y Primaria de Ibiza y Formentera, Fina Colomar, prefiere quedarse con lo positivo al apuntar que el complemento «motivará e incentivará» que puedan llegar docentes de otras islas para cubrir las vacantes de las Pitiusas. Reconoce que todos los profesores deberían tener las «mismas condiciones», pero insta a la «comprensión» para que dicho complemento pueda llegar a toda la comunidad educativa.

En primera persona

Xicu Ramis, por su parte, es interino desde hace cinco años y se muestra abiertamente contrario a la aplicación del complemento de forma discriminada. No es de su agrado que solo lo perciban determinados casos. Ramis especifica que al no ser desplazado y cubrir una plaza en la isla en la que reside, en Ibiza, no podrá percibir ese plus en su nómina. «Pero sí tendré a un compañero o una compañera que haga el mismo trabajo y cobre 400 euros más que yo», lamentó.

Ramis argumenta que tanto él, como residente, como los docentes desplazados sufren «por igual» el precio de la vivienda y el coste de la vida en general. Para este docente se trata, sin ninguna duda, de un «agravio comparativo» entre profesionales.

