Angela Rayner, viceprimera ministra británica, se sube a bailar a la cabina de un famoso dj en Ibiza

La viceprimera ministra británica Angela Rayner no ha querido perderse la fiesta en Ibiza y ha viajado junto a unas amigas para poner fin al verano con unos días de diversión. Entre otros planes, Rayner se ha subido a la cabina del dj Fisher para bailar y darlo todo en unos días de desconexión.

La cantante y artista Denise Van Outen ha compartido en su Instagram un vídeo de la política bailando junto al dj, que tiene su residencia en Hï Ibiza todos los miércoles con su propia fiesta, 'FISHER'.

El público no dudó en sacar su móvil para grabar el momento en el que la política se subía a la cabina y bailaba con Fisher con una botella de agua en mano. En una secuencia del vídeo, el dj le deja sus cascos y Rayner se pone frente a la mesa de mezcla, pero no la toca.

Rayner y Fisher cantaron la canción 'Somebody that I used to know' de Gotye y se volvieron hacia el público para animar la fiesta. La política también abrazó a Fisher con alegría mientras la música seguía sonando.

Van Outen deshabilitó los comentarios en la publicación, pero nada más compartir la publicación ya contaba con 1.174 "me gusta".