Va a un Mercadona de Ibiza a la hora de ligar y esto es lo que pasa: "Hay mucho cachondeíto"

Las redes sociales se han llenado de vídeos en los que se dan consejos para conseguir pareja en Mercadona, uno de los muchos establecimientos para llenar el carro de la compra en España y en las Pitiusas. Para triunfar en el amor en este supermercado hay que acudir entre las siete y las ocho de la tarde, poner una piña del revés en el carrito y visitar el pasillo de los vinos hasta encontrar el match. Si hay suerte...

Una usuaria de la red social TikTok ha compartido en redes su experiencia en el Mercadona de Santa Eulària. La joven comienza el vídeo preguntando a un trabajador del establecimiento: "Perdona, ¿las piñas? ¿Vais bien de piñas?". Al escuchar la pregunta, el empleado se gira y le responde: "Hay mucho cachondeíto...".

La chica, dispuesta a encontrar el amor, coge su piña y la coloca en el carrito. Aunque explica que tiene ciertos reparos. "Me da muchísima vergüenza, de hecho voy a dejarla". Sin embargo, al final la experiencia fue todo un éxito para ella.

En la última secuencia del vídeo la usuaria muestra al chico en un restaurante. "He acabado cenando con él", explica.

Los pasos a seguir

Además de acudir entre las 19 y las 20 horas y colocar una piña boca abajo en el carrito de la compra, hay que seguir otros pasos para intentar encontrar el amor o una aventura pasajera.

Hay que dirigirse a la sección de vinos y chocar el carro con la persona que te guste, ojo, sin lesionarla; con un toque suave bastará.

Como no todos buscan el mismo grado de compromiso a la hora de establecer una relación, los no disponibles emocionalmente pondrán una lechuga, que caduca pronto (una analogía simple pero efectiva), en el carro de la compra, para indicar que sólo quieren una aventura fugaz. Si deseas algo más, busca unas lentejas y échalas al carro, porque no caducan y simbolizan algo a más largo plazo.

Si lo que te interesa es que esa otra persona tenga dinero, un litro de aceite al carro, tal y como muestra uno de los vídeos subidos a TikTok, en el que otro autor prueba sin éxito la aventura de ligar en un Mercadona.