Kiko Rivera y sus vacaciones de lujo en Ibiza: "He aprendido a disfrutar la vida de otra manera"

El verano va llegando a su fin, pero muchas son las caras conocidas que se dejan ver por la isla todavía. Kiko Rivera ha decidido visitar Ibiza junto a su mujer, Irene Rosales, para poner el broche final a la temporada estival con un viaje romántico. La pareja se ha alojado en un hotel de cinco estrellas y ha publicado vídeos comiendo en un conocido restaurante.

"Mi yo de 20 años muy probablemente no hubiese cenado la primera noche en Ibiza, pero he aprendido a disfrutar de la vida de otra manera", comentaba el hijo de Isabel Pantoja en una de sus últimas publicaciones en un restaurante de Ibiza. Y es que la pareja apostó por cenar en Tatel Ibiza la primera noche de su estancia en la isla. "Me hubiera gustado grabar más, pero es que ahora como menos y me lleno antes. Con lo que hemos sido...", añadía Rivera en la publicación. A Kiko le "encanta" la isla, y lo ha demostrado desde el primer vídeo que subió muy acaramelado con su pareja en el aeropuerto de Sevilla.

El hijo de la tonadillera no ha dejado de compartir publicaciones en Instagram con las que demuestra estar encantado con el hotel en el que se hospeda, Ushuaïa Ibiza. En uno de los vídeos que ha subido, pueden verse todos los rincones de su suite doble superior, que incluye unas vistas de ensueño al mar. En otro vídeo, Paquirrín se graba en la terraza de la habitación y bromea: "¿Y si me tiro?"