Èlia Bastida en Eivissa Jazz: «Con la música me comunico con el mundo»

Èlia Bastida nació en 1995 en Barcelona y con cuatro años empezó a tocar el violín. Ha grababado más de 40 CD. Y no es la primera vez que visita Ibiza, donde actuó cuando tenía unos quince años con un grupo de música popular con el que tocaba. Desde entonces, no había vuelto a la isla. Hasta el presente, en el que hará el debut con su trío formado por Joan Chamorro y Josep Traver, el jueves 5 de septiembre a las 21 horas en el baluarte de Santa Llúcia, en el marco del Festival Ibiza Jazz.

¿Qué significa la música para usted?

Para mí la música es un lenguaje. Es mi forma de comunicarme y expresarme con el mundo. Es mi pasión.

¿Cómo empezó a tocar el violín con 4 años?

Les pedí a mis padres tocar el violín. Pero mi madre era música y no quería forzarme, quería que hiciera otras cosas. Yo cantaba en un coro, pero no quería ir. Lo que deseaba era tocar el violin. Insistí tanto que me buscó un profesor, Pablo Cortés, para que me diera clases.

¿Cuándo y cómo empezó a cantar?

Yo ya cantaba desde siempre en casa porque me encantaba. Mi madre era música, por lo que también había sido una forma de jugar. Pero profesionalmente fue en la Sant Andreu Jazz Band, que dirige Joan Chamorro. Cuando entré en la banda, al cabo de un tiempo, empecé a probar a cantar algunos temas de jazz y a incorporarlos en mi repertorio del día a día.

¿Y el saxofón?

También en la Sant Andreu Jazz Band. Con 17 años, y después, a los 19, se quedó una plaza libre, y Joan Chamorro me dijo: «Mira, si quieres tocar el saxofón hay una plaza libre, como tú quieras». Y me puse de tope a estudiar el saxo, y ahí fue cuando empecé a tocar con la banda.

¿La Èlia que canta es la misma que la que toca?

Sí, es la misma porque el lenguaje es igual para todos los instrumentos. Al final, la música la tienes dentro, aunque según qué instrumento toques, saldrá de una forma u otra, pero todo viene de la misma persona.

El violín es cuerda y el saxofón es viento, ¿no tiene el gusanillo por la percusión?

No, la verdad. Me gusta la percusión pero mis instrumentos son el violín y el saxofón, y por ahora, no me he planteado tocar la batería.

¿Por qué la música brasileña le apasiona?

Siempre me ha llamado muchísimo la atención y me ha hecho sentir como en casa escuchar los ritmos brasileños y el lenguaje portugués. Me encanta y me siento súper identificada. De hecho, cuando compongo temas, a veces lo hago en portugués, aunque no sé hablarlo, pero después de tanto cantarlo me sale así. Es un lenguaje que me encanta cómo suena. Eso sí, cantando me voy más por la música brasileña y tocando más por el jazz.

¿Ha estado en Brasil?

No, pero me encantaría.

¿Y por qué el jazz tambien le gusta?

Cuando tenía 17 años, llevaba un tiempo buscando música que me diera más libertad de expresión y de creación. Con el jazz improvisas dentro de unas reglas, claro, aunque sea un lenguaje armónico. Y nunca tocas lo mismo cuando haces los solos. Por lo que cuando entré a Sant Andreu Jazz Band, me encontré con el jazz y me apasionó su capacidad de improvisación y de creación al instante.

¿Fue su primer contacto con el jazz?

Había escuchado jazz pero no lo había tocado nunca. Antes de entrar en la Sant Andreu Jazz Band, me había dedicado totalmente de los cuatro a los 17 a la música clásica. Esta siempre se quedaba en mi día a día de estudio, pero en cuanto al lenguaje de expresión, tiro mucho más por el jazz.

¿Cómo conoció a Joan Chamorro y Josep Traver?

A Joan lo conocí cuando entré en la Sant Andreu Jazz Band, aunque ya sabía quién era. Y a Josep también cuando entré en la banda porque los dos colaboraron hace muchos años. Empecé a tocar en proyectos como anexos a la banda y otras grabaciones donde Joan Chamorro contaba con Josep Traver a guitarra. Después grabé mi primer disco, ‘Joan Chamorro presenta a Èlia Bestida’, con Josep Traver. Y en los siguentes discos, seguí contando con ellos. Se han convertido en los músicos de mi trío.

¿Y cómo es tocar con ellos?

Somos una familia musical y es muy bonito. Hace doce años que tocamos juntos, hay mucha comunicación y nos entendemos muy bien. Son dos grandes músicos, muy creativos.

¿No se ha planteado cambiar de grupo?

No, porque estoy tan bien, que cambiar sería rarísimo. Cuando no puede uno, pongo un sustituto. Estamos muy bien como grupo y la intención es seguir así.

¿Qué es lo que sintió la primera vez en un escenario?

Yo me subí a un escenario por primera vez quizas con once años y fue una sensación de poder comunicar mi música con el público. Fue como un sueño hecho realidad y lo sigue siendo. Es un regalo para mí.

¿En qué piensa cuando está en el escenario?

En la música y en disfrutar. Ahora también en mi bebe de cinco meses, que lo tengo en el backstage. Hay una mitad de mí pensando en él, porque es muy pequeño aún.

¿Y le ha compuesto una canción?

Sí, ‘Aquest primer instant’ salió justo ante de nacer, el 8 de marzo, y nació el 25. Habla de la primera vez que escuché su corazon.

¿Cómo se siente ante el concierto del 5 de septiembre en el Festival Ibiza Jazz ?

Me apetece muchísimo y como es el debut de mi grupo en Ibiza pues me hace mucha ilusión venir y tocar para todos vosotros.

¿A quién le dedica sus canciones?

A veces ha sido a mi hijo, una era más de amor, otra un tributo musical al violinista Stéphane Grappelli, que ya falleció y es una gran referencia en el mundo del jazz. Es el último disco que he sacado, ‘Tribute to Stéphane Grappelli’. Y hay un tema para él, ‘Dance for Stefan’.

¿De todas tus canciones cuál es la que más te ha llegado al corazón?

La de mi hijo.

Entre la voz, el saxofón y el violín ¿con cuál se quedaría para siempre?

Sin duda alguna con el violín. Es mi amor de toda la vida, desde los cuatro años, y mi pasión.

¿Qué es lo que enseña a sus alumnos?

Les enseño a disfrutar de la música y del violín, que es un instrumento complejo pero muy bonito. También, a ver la capacidad de improvisación que tiene este instrumento, aunque no se dediquen a él en un futuro.

¿Y la enseñanza más valiosa que ha dado?

Yo intento que mis alumnos se sientan libres, pero no de decisiones, sino libres tocando el violín y no anclados a una partitura.

