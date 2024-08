Will Smith compone una canción en Ibiza con India Martínez: 'Nada como la primera vez'

El actor y rapero Will Smith y la cantante India Martínez compartieron hace unos días una publicación juntos en Ibiza en sus redes sociales. A raíz de ello se rumoreó que podrían estar haciendo una colaboración juntos. Unos rumores que este miércoles se han confirmado, cuando los cantantes han compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se ve el proceso de composición de la canción y también se puede escuchar una parte.

Will Smith ha estado un mes en la isla disfrutando de unos días de desconexión, pero también ha trabajado. Y mucho. El cantante, además, ha sido la imagen de la campana de marketing de la nueva discoteca [UNVRS], que abrirá el próximo verano 2025 de la mano de Yann Pissenem. El pasado mes de julio se hizo viral un vídeo en redes sociales en el que varias personas aseguraban haber visto un OVNI desde el mirador de es Vedrà. El vídeo promocional de [UNVRS] facilitado por sus promotores muestra cómo Smith resuelve el enigma del OVNI y acude a la nueva discoteca, actualmente en obras, donde está Pissenem, que le presenta el nuevo proyecto bajo la icónica cúpula de las antiguas Ku y Privilege mientras dirige la trayectoria de un dron.

El rapero no deja de sorprender a sus seguidores y hoy ha compartido el vídeo de la colaboración con India Martínez en la que también participa el dj Black Coffee. En el vídeo se ve cómo los artistas cantan una parte del tema. También aparece el hijo de Will Smith, que toca unos acordes mientras la cantante española pone la voz. Después, Martínez toca el cajón mientras el equipo de Smith la mira con admiración y Black Coffee añade: "Se me ponen los pelos de punta".

"Nada como la primera vez", comenta Smith en el vídeo.

El artista también ha grabado otros temas durante su estancia en la isla y lo ha hecho en el hotel Six Senses Ibiza, donde también se ha hospedado.