Un violín y una guitarra en el hospital

«Hoy una de las pacientes me ha dicho que justo se había quedado sin entradas para el concierto de Linus Roth. Así que para ella, que no sabía nada, ha sido toda una sorpresa llegar para una cita y encontrarse con el recital de Roth», cuenta Laura, una de las enfermeras que disfrutó ayer, junto a sus compañeros de trabajo y los pacientes del Hospital de Can Misses, de los dos breves conciertos que ofreció el violinista alemán Linus Roth en el hospital de día oncológico y en la sala de hemodiálisis. A su lado, acompañando su violín, estaba el kosovar Petrit Çeku con su guitarra.

El violinista alemán Linus Roth y el kosovar Petrit Çeku, en el concierto de ayer en Can Misses. / Daniel Espinosa

Juntos, de forma coordinada y compenetrada, interpretan ‘Las cuatro estaciones’ de Antonio Vivaldi. Segundos antes de empezar con el recital, Linus Roth, con su stradivarius en la mano, se para delante del público y dice: «Estamos aquí por aquellas personas que no pueden venir al concierto». Y entonces, la primera pieza, ‘Primavera’, empieza a sonar a través de las cuerdas de la guitarra y el violín.

Algunos auxiliares y enfermeros se sientan para escuchar a los dos músicos, otros prefieren quedarse de pie, muchos graban esta experiencia con sus móviles. Otros continúan con sus tareas. Le ponen una inyección al paciente que tienen a su lado, pero mantienen los oídos abiertos y atentos al concierto de Roth y Çeku.

Tres sanitarias y un paciente durante el concierto de Linus Roth y Petrit Çeku. / Daniel Espinosa

Los pacientes de Oncología y de Nefrología, desde sus camas o sillones, sonríen, capturan el momento o permanecen con los ojos cerrados, escuchando relajados la música. O simplemente dormidos por el cansancio. Una paciente tararea la pieza y otra mueve su mano derecha, apoyada en el reposabrazos del sillón, al ritmo de la música. La mujer que se había quedado sin entradas para el concierto, llora de la emoción y escucha con los ojos cerrados. Además, graba con el móvil algunos instantes para inmortalizar el momento.

Uno de los dos breves conciertos en la sala de Hemodiálisis en el Hospital de Can Misses. | DANIEL ESPINOSA / Daniel Espinosa

Nadie dice nada mientras violín y guitarra suenan. Con un ritmo pausado y emotivo, a veces. Más rápido y ansioso, en otras. Sólo cuando los músicos terminan de tocar se escucha, por fin, ruido. Son los fuertes aplausos que les brindan. Linus Roth y Petrit Çeku se abrazan, sonríen y hacen una reverencia a este público tan particular.

Linus Roth toca su violín stradivarius. | DANIEL ESPINOSA / Daniel Espinosa

Tras el concierto en la sala de hemodiálisis, donde atiende a los medios, Roth confiesa, bromeando: «Estaba más nervioso por la entrevista que por el concierto», afirma poco antes de trasladarse al hospital de día médico para dar un segundo recital y allí, tras acabar, se acercan dos sanitarias para comentarle lo agradecidas que están por su visita y decirle que «los pacientes estaban encantados y muy emocionados cuando les avisaron de su visita».

Petrit Çeku, con la guitarra durante el recital | DANIEL ESPINOSA / Daniel Espinosa

De hecho, María, una auxiliar que lleva cuatros años trabajando en Can Misses, explica que cuando se lo contaron, «les dio mucha alegría y les gustó la propuesta. Ya que ellos no tienen tanta calidad de vida y no pueden ir apenas a ningún sitio. Esto les facilita vivir algo fuera de lo común de su día a día».

Y es que la música «ayuda muchísimo a los pacientes, se desconectan y se relajan», explica Laura, que lleva diez años como enfermera del hospital de día. Además, Roth cree que también puede «consolar y dar esperanza»: «Cuando tenemos algún problema y escuchamos música, ese problema es como si desapareciera». El violinista alemán recuerda como a su padre, cuando estaba en el hospital en su lecho de muerte, se le iluminaban los ojos al escucharle tocar el violín.

Un paciente desde su cama viendo el concierto. | DANIEL ESPINOSA / Daniel Espinosa

A Cristina, una paciente de 45 años que hasta este martes no conocía al violinista, le ha encantado el concierto. Sobre todo, la sensación de tranquilidad y relax que ha sentido. Entre risas cuenta: «De hecho, luego he buscado información sobre él en internet». A ella la música le ayuda a relajarse y a evocar recuerdos de su infancia. José, un paciente de 80 años, ha disfrutado mucho el recital. A la enfermera Laura, le ha puesto «los pelos de punta», y a la auxiliar María le ha parecido «súper bonito y profesional».

Este concierto es una iniciativa de la asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). Dos voluntarias, Beryl y Kim, querían ver tocar a Linus. Ha colaborado «siempre» con ellos, comentan antes de recordar que la asociación «ayuda mucho al hospital».

Quienes se ha encargado de organizar todo esto han sido los integrantes de Plantagrama, «el programa de humanización que facilita que vengan músicos a tocar al hospital», explica María Costa, organizadora de Plantagrama. Se puso en marcha en 2016 y desde entonces han recibido a más de medio centenar de artistas.

«Lo que busca este proyecto es romper la monotonía de tanto tiempo de ingreso en las plantas de tratamiento o en las salas de espera de hospitalización. Tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Y es que la música puede reducir los niveles de ansiedad, producir cambios de humor beneficiosos y hasta se ha demostrado que reduce las pulsaciones», concluye María Costa.