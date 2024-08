Sant Antoni premia a los ganadores del concurso de dibujo sobre reciclaje por tercer año consecutivo

Las concejalías de Medio Ambiente y de Juventud del Ayuntamiento de Sant Antoni han acogido este miércoles el acto de entrega de los premios de la tercera edición del concurso de dibujo sobre reciclaje 'Reduïm, reutilitzem i reciclem vidre!'. Esta actividad ha contado, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, con la participación de 166 alumnos de las escuelas de verano municipales impartidas en los centros educativos CEIP Cervantes, Can Bonet y CEIP Sant Rafel con niños de 3 a 11 años y en el Espai Jove de Sant Antoni con alumnos de 12 a 15 años.

El concurso se ha dividido en tres categorías, entre los más pequeños de 3 a 6 años, los alumnos Lola Torres Gómez (CEIP Cervantes), Kenya María Lucena (CEIP Sant Rafel) y Sira Fénix Marín (CEIP Sant Rafel) se han hecho con el primer, segundo y tercer premio respectivamente. En la categoría de 7 a 10 años los premiados han sido en primer lugar Juan Francisco Borras García (Can Bonet), en segundo lugar Lucía Martínez Ruiz (Can Bonet) y en tercer lugar Aroa Guerrero Pantoja (CEIP Cervantes). Por último, en la categoría de 11 a 14 años los ganadores del primer, segundo y tercer premio han resultado ser para María Prats Tur (CEIP Sant Rafel), Carla Rebollo (Espai Jove) y Lucía Arellano (Can Bonet).

"Los dibujos de los concursantes han sido muy diversos, con ilustraciones concienciadoras y representativas del medioambiente. Se destaca la aparición del contenedor de reciclaje de vidrio y del planeta Tierra con el característico color verde. De la misma forma, han ilustrado los diferentes envases que se pueden reciclar y aquellos que pueden surgir del reciclaje o reutilización", detalla el Consistorio. También han apostado por incluir mensajes en sus dibujos como "Si amas la Tierra recicla y conserva" "Recicla vidrio, cuida el planeta" o "Dale una segunda vida al vidrio".

Esta convocatoria se enmarca en la campaña Movimiento Banderas Verdes, que Sant Antoni de Portmany ganó en 2021, 2022 y 2023, siendo un ejemplo de sostenibilidad y reciclaje.

La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, y el conejal de Juventud, Jorge Nacher, han hecho entrega de los premios a los ganadores, que han obtenido un pack de bolsas para fomentar la separación y reciclaje de residuos correctamente en sus casas, un imán para la nevera que muestra donde va cada residuo, una pegatina con los horarios en los que se pueden reciclar los residuos, un embudo para el reciclaje del aceite, un dispensador de bolsas para los perros y una libreta. Para los ganadores del primer premio se incluía un vale de 30 euros para material escolar, los del segundo premio un vale de 25 euros y los del tercer premio de 20 euros.

"Dado que en los últimos dos años este concurso tuvo muy buena acogida por parte de las escuelas de verano, se ha realizado por tercer año consecutivo como una de las actividades a impulsar dentro de la campaña de Banderas Verdes con el objetivo de concienciar e involucrar a los más pequeños en el reciclaje", apuntaba Pepita Torres.