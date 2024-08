¿Dónde ligar en Ibiza? De las discotecas al Mercadona

Ligar no es fácil. Requiere tiempo y dedicación cuando no quieres dejar al azar que las flechas de Cupido impacten en tu pecho. Tanto si se trata de buscar un ligue para una noche como una pareja estable, los lugares más insospechados pueden ser un nicho de oportunidades. Y es que, si solo vas a la discoteca un día a la semana en Ibiza, pero te pasas los días de compras en el supermercado, las probabilidades de conocer a alguien que pueda interesarte son mayores en el segundo de los casos.

En esta línea, la red se ha llenado de vídeos en los que se dan consejos para conseguir pareja en el súper, concretamente en Mercadona, uno de los establecimientos favoritos para llenar el carro en los hogares españoles.

Pero como no todo el que visita uno de estos establecimientos necesariamente va a comprar, las redes sociales muestran una serie de pasos a seguir para que dos almas solitarias se puedan encontrar.

Ligar en Mercadona

En primer lugar, no vale cualquier hora, si lo que quieres es encontrar pareja, debes ir entre las 19 y las 20 horas a la gran superficie. De esta manera se realiza una primera criba de la clientela posible para ligar.

En segundo lugar, hay que coger una piña y ponerla boca abajo en el carro. Debes ser rápido porque a veces se agotan y te quedas compuesto y sin piña.

Luego debes dirigirte a la sección de vinos y chocar el carro con la persona que te guste, ojo, sin lesionarla, con un toque suave bastará.

Como no todos buscan el mismo grado de compromiso a la hora de establecer una relación, los no disponibles emocionalmente echarán una lechuga, que caduca pronto, al carro de la compra, para indicar que sólo quieren algo de una noche. Si deseas algo más, busca unas lentejas y échalas al carro, porque no caducan y simbolizan algo a más largo plazo.

Si lo que te interesa es que esa otra persona tenga dinero, un litro de aceite al carro, tal y como muestra uno de los vídeos subidos a Tik Tok, en el que el autor prueba sin éxito a ligar en Mercadona.