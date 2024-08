El GEN: «Si la Administración fuese responsable, se ahorraría agua»

«Como la Administración no es muy valiente ni tiene ganas de complicarse la vida en agosto, no aplica las medidas de emergencia porque no declara la alerta». Así de tajante se muestra el presidente del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) de Ibiza, Joan Carles Palerm, sobre la actuación del sector público frente a la falta de agua que sufre la isla en las últimas semanas.

Además, no duda en emplear la palabra «sequía» para referirse al actual estado de las reservas hídricas de Ibiza. La técnica especialista de IbizaPreservation Inés Roig señala que hay fuentes cercanas a Sant Miquel que no se habían secado hasta el momento.

Palerm aclara que las restricciones decretadas hasta el momento son insuficientes para hacer frente a la cuestión: «No estamos en situación de prealerta. La situación es de alerta», zanja. Señala que si las entidades públicas se comportasen de manera «responsable», la isla ahorraría agua.

Roig añade que los niveles hídricos determinan el grado de emergencia que se debe declarar: «Es un tema cuantitativo que establece el Plan de Sequía». También indica que, una vez que se declare el nivel de alerta, se debe esperar un plazo de dos meses para volver al de prealerta si las condiciones lo permiten.

El presidente de la organización ecologista observa que deben ponerse en marcha medidas de ahorro drásticas como cortar el suministro a «algunas zonas urbanas» por las noches. Añade que esta decisión debería haberse aprobado «hace meses». «Hay lugares de la península que lo imponen y no pasa nada», comenta.

Palerm valora el «problema de imagen» de cara al turismo que ello supone, pero argumenta que fomentaría que el próximo año se gestionase el agua de manera más eficiente. «Nos sobraría agua sacrificando bienestar y comodidad», destaca. En esta línea, apunta que los visitantes estarían más implicados en la cuestión si se aplicasen las medidas necesarias.

El presidente del GEN-GOB no confía en que la construcción de más plantas desaladoras sea la medida adecuada para afrontar esta escasez: «Quien diga que necesitamos más, no es un experto en agua: es un experto en ingeniería».

Critica que estas instalaciones contaminan el medio ambiente y favorecen el cambio climático. Roig agrega que tienen un consumo energético «brutal» y que se trata de «la peor solución». Sin embargo, Palerm admite que la tercera desaladora que se puso en marcha fue positiva para abastecer a más habitantes: «Lo que tenían los de Sant Jordi no era de recibo».

El presidente del GEN también pone el foco sobre la concienciación de la ciudadanía y señala que los residentes de las zonas urbanas le prestan menos atención: «Quienes tienen acceso al agua no son tan conscientes del esfuerzo que implica que haya agua cuando abren el grifo». En cambio, afirma que los habitantes de las zonas rurales consumen de manera más «racional» por no estar conectados a la red de suministro general. La técnica de IbizaPreservation señala que, a juzgar por lo que «la gente tira por el váter», la ciudadanía no es consciente del problema de escasez de agua.

El presidente del GEN-GOB afirma que la gente del campo es la que «sale perdiendo» en situaciones extremas como la actual por la falta de actuación de las Administraciones públicas.

A pesar de todo, Palerm asegura que lo peor de la sequía ya ha quedado atrás por las lluvias de hace dos semanas y porque el pico de la demanda de agua está «entre el 10 y el 12 de agosto». Sin embargo, Roig se muestra más cauta y señala que no se puede saber hasta que termine la temporada de sequía, que será en los meses de octubre o noviembre. Matiza que las lluvias puntuales no significan que se vayan a recuperar los recursos hídricos subterráneos y que lo ideal sería alcanzar un equilibrio «entre el agua que sale y la que entra».

Palerm critica que mansiones usen el agua para regar jardines Joan Carles Palerm, el presidente del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) de Ibiza, explica que, aunque los residentes en zonas rurales son más conscientes de la escasez de agua, no todos piensan en ello. Comenta que en la isla hay «infinidad de mansiones ocupadas pocos días al año con grandes superficies de césped» que no realizan un consumo de agua responsable. El presidente del GEN-GOB denuncia que existe especulación con el agua que sale de los pozos: «Hay empresas que dicen que no a clientes de toda la vida porque hay vecinos que pagan más y prefieren darles prioridad a ellos», asegura. Palerm añade que la falta de regulación e inspecciones hacen posible situaciones como estas. La técnica especialista de la fundación IbizaPreservation Inés Roig prefiere no hablar de especulación y destaca la subida de precios de los transportistas de agua, puesto que hay clientes que pueden permitirse el coste: «Se aprovechan de que hay gente que puede pagarse los camiones». Está de acuerdo con Palerm en que la falta de controles encarece el servicio. Roig razona que estas condiciones del mercado afectan más a la gente que vive en zonas rurales porque no está concectada a la red de suministro general. Entonces, son más vulnerables a momentos de sequía como el actual o a una menor calidad del agua. Por eso afirma que debería promocionarse el uso de suministro «regenerado». Por ello, Inés Roig apunta que las depuradoras deben utilizarse para el riego agrícola «si se asegura una calidad adecuada». Comenta que hay agricultores que desconfían de este sistema para obtener agua: «Es algo en lo que vamos décadas tarde». Además, llama a la ciudadanía a no usar «el váter como un vertedero» para favorecer el tratamiento del agua. También destaca la reciente formación de la asociación Unión por la Defensa del Agua, que propone que los recursos subterráneos «se usen solo para el campo».

