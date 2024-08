Averiadas dos ambulancias del 061 el mismo día en Ibiza y Formentera

Dos ambulancias del 061 en las Pitiusas (una en Formentera y otra en Sant Antoni) tuvieron que retirarse ayer del servicio debido a problemas técnicos. El caso de Formentera es especialmente grave, pues la isla estuvo durante toda la mañana, hasta pasadas las 14 horas, con una única ambulancia para atender a toda la isla. Además, los trabajadores señalan que en la pitiusa del sur no hay ambulancias de empresas privadas y, a tenor de las palabras del presidente del comité de empresa de Gestión Sanitaria y asistencial de las Illes Balears (Gsaib) en Ibiza y Formentera, José Manuel Maroto, estas situaciones no son cosa de un día. «Llevamos todo el verano sufriéndolo y no se ve una solución a corto plazo. Es por una mala previsión de Gsaib [empresa pública del Govern que gestiona este servicio]», denuncia en conversación con este diario.

Personal del 061 antes de entrar a la reunión de este martes. / DANIEL ESPINOSA

En condiciones normales, en Formentera hay dos ambulancias del 061, pero ayer una de ellas (la de soporte vital básico) quedó inoperativa durante horas «porque el estado de los neumáticos era totalmente deplorable», lo que «ponía en riesgo tanto a los profesionales como a los usuarios del servicio y de las carreteras». Al parecer se llevó al taller entre las 13.30 y las 14 horas. «El comité de seguridad de salud laboral decidió que se tenía que parar, y así fue», añade Maroto, quien denuncia que en la isla debería haber una ambulancia de repuesto para tener capacidad de respuesta ante estas situaciones. Antes había una, pero se retiró para enviarla a la isla vecina «debido a que en Ibiza día sí y día también nos quedamos con ambulancias inoperativas». Para Maroto, esta es una muestra de que la Administración no tiene en cuenta la realidad de las Pitiusas: «Ellos tienen en mente que somos una única isla y piensan que concentrando los recursos en Ibiza ya está todo cubierto, pero se ha visto que no es así».

Así, ayer Formentera quedó cubierta durante toda la mañana únicamente con una ambulancia de soporte vital avanzado (UVI móvil), pero Maroto subraya que son precisamente las de soporte vital básico las que asumen «el 75-80% del trabajo». Hay una tercera ambulancia en Formentera, pero no es asistencial, se emplea para realizar principalmente traslados. «Son las blancas, que no están preparadas para atender emergencias, y si se emplean con ese fin, al fin y al cabo es un mal menor. Mejor eso que nada, pero disminuye la calidad».

Por otro lado, también ayer, quedó inutilizada una UVI móvil en Ibiza, concretamente en Sant Antoni, tal y como informó el comité de empresa. Al parecer todo se debía a un problema en la dirección del vehículo y, según cuenta Maroto, «fue el propio taller el que dijo que esa ambulancia no debe salir» a dar servicios hasta su reparación.

En un primer momento, el Ib-Salut señaló que siempre hay una ambulancia de repuesto en Formentera, pero este diario pudo comprobar que no es cierto. A esto hay que sumarle que algunos trabajadores de Gsaib se reunieron ayer en asamblea en el antiguo Hospital Can Misses y decidieron que a partir de mañana dejarán de realizar jornadas extraordinarias, tanto en Ibiza como en Formentera. «Entendemos que hasta la fecha los trabajadores hemos asumido al 100% la responsabilidad de que el servicio salga a la calle cubierto, porque la empresa no ha hecho nada por paliar la carencia de personal. La responsabilidad recae en la Administración y ellos tienen que garantizar que el servicio se presta con las mejores garantías para los usuarios», dijo Maroto tras salir de la reunión.

Un 30% se cubre con extras

De todas maneras, los empleados quedan a la espera de lo que pueda suceder entre el lunes y el martes de la semana que viene, para cuando está previsto que el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, mantenga una reunión en Ibiza con los miembros del comité de empresa, con una posterior asamblea con los trabajadores. Maroto pide que Ureña traiga un proyecto, una propuesta que los trabajadores acepten. El presidente del comité afirma, a modo de ejemplo, que este fin de semana «un 30% del trabajo del servicio ha sido cubierto de forma extraordinaria». De lo contrario, hubiese habido «una media de dos/tres ambulancias menos en la calle».

Piden «que se reconozca esta carencia de personal en las islas y que se apliquen las medidas correctoras» pertinentes. Es decir, en palabras de Maroto, «lo que han estado aplicando en el resto de colectivos: que se declare la difícil cobertura y se paguen las cantidades que se deben».

El Ib-Salut expresó ayer que el equipo directivo del Servei de Salut está en constante contacto con Gsaib y los representantes sindicales y que hay prevista una reunión la semana que viene para abordar esta situación. Preguntados por si prevén problemas estos días ya que al menos una parte de los trabajadores pasarán a hacer exclusivamente el trabajo que les toca, el mismo órgano informó de que los turnos están ya definidos y que en principio no debería haber problemas inmediatos.

