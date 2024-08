Sindicato USAE: «No sabemos cuándo cobraremos el plus de dífícil cobertura»

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y los técnicos superiores sanitarios del Área de Salud pitiusa todavía no han percibido en sus nóminas el plus que les corresponde después de que sus puestos fuesen declarados, en mayo, de difícil cobertura. Así lo aprobó la Mesa Sectorial de Sanidad, con efecto desde el 1 de julio. «Esta medida se aprobó en la Mesa Sectorial de Sanidad el 16 de mayo. El siguiente paso es que lo apruebe el Consell de Govern. Está pendiente de esta aprobación», explican desde el servicio de prensa del Ib-Salut. «En cualquier caso, el acuerdo establece que tendrá efectos desde 1 de julio», añaden las mismas fuentes, por lo que, aunque se pague con retraso, se abonará todo lo que corresponda desde el mes de julio.

«En julio no lo hemos cobrado, en agosto ocurrirá lo mismo y desconozco si ya llegará en septiembre. Depende de la conselleria, de que se lleve al Consell de Govern y de que Hacienda suba las retribuciones», apunta, por su parte, Rosa Planells, secretaria autonómica del sindicato de técnicos de enfermería (USAE). «Poder tener este plus había sido todo un logro, pero la conselleria está tardando y no sé por qué», lamenta. La conselleria balear de Salud, preguntada ayer por cuándo aprobará el Govern esta medida, no pudo por el momento dar una fecha. La Mesa Sectorial de Sanidad está compuesta por representantes del Ib-Salut, Satse, Simebal, USAE, UGT, CSIF y CCOO. El complemento económico anual que aprobó en mayo es de 2.352 euros en el caso de los auxiliares y de 3.360 para cada técnico superior sanitario. Cuando se firmó el acuerdo, se indicó que los beneficiados eran casi medio millar de profesionales sanitarios de la sanidad pública de Ibiza y Formentera, un total de 483. Planells valora que se están dando pasos para atraer y fidelizar personal, como se pretende con los pluses, pero subraya que al fin y al cabo son una medida que no acaba «con el gravísimo problema de la vivienda en Ibiza y de la carestía general de la vida en la isla».