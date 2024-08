Santa Gertrudis no añora a los turistas

«Hay menos gente en comparación con veranos anteriores». Esta es la frase más repetida, a modo de conclusión, por varios de los comerciantes del centro de Santa Gertrudis cuando se les pregunta cómo ha ido la temporada turística. A pesar de ello, la mayoría se muestran satisfechos por la clientela recibida hasta la fecha.

La terraza del Bar Costa con todas las mesas ocupadas del exterior. | / Marcelo Sastre

Son casi la una del mediodía y aunque hay bastante gente en el centro de Santa Gertrudis, se detecta que la afluencia de visitantes no alcanza los niveles de veranos anteriores. Aún se pueden ver muchas mesas en las terrazas libres y no hay ningún bar con cola de comensales esperando su turno. Es fácil, incluso, encontrar algún hueco para aparcar.

Dos clientes observan con atención varios accesorios en el interior de la tienda La Galería Elefante. | FOTOS: MARCELO SASTRE / Marcelo Sastre

Si la consecución el pasado 14 de julio de la cuarta Eurocopa por parte de la Roja fue motivo de alegría generalizado para los españoles, no lo fue tanto para comercios como Wander Lust Ibiza. Su propietaria desde hace unos diez años, Elysabeth Delgado, cree que el éxito futbolístico del combinado nacional pudo influir negativamente en las ventas de julio: «Está siendo un verano bastante flojo, especialmente julio. Yo creo que el hecho de celebrarse la Eurocopa en Alemania y luego los Juegos Olímpicos en Francia ha podido afectar negativamente a los negocios de la isla, incluido el mío. Pienso que hay turistas que este año han preferido acudir a estos dos grandes eventos deportivos, antes que venir a Ibiza».

Bares con terrazas de Santa Gertrudis, con algunas mesas libres. | / Marcelo Sastre

«Mejor agosto que julio»

El pesimismo de Delgado al analizar la situación de su tienda de ropa en julio, cambia drásticamente al hablar sobre el transcurso de agosto: «Este mes está yendo bastante mejor en comparación con el anterior». Delgado se muestra optimista en sus pronósticos de cara a septiembre: «Creo que el próximo mes puede ser bastante bueno desde el punto de vista de los ingresos, ya que no hay ningún gran evento en otros países como ha ocurrido hasta ahora. No obstante, no soy pitonisa -afirma entre risas- y no puedo predecir el futuro».

Vicent Roig, encargado del Bar Costa. | / Marcelo Sastre

La Eurocopa 2024 también tuvo un impacto negativo, aunque no muy destacable, en establecimientos como el Bar Costa, tal y como indica su encargado, Vicent Roig: «Al no tener televisión, a diferencia de otros bares del pueblo, se ha notado negativamente un poco en el volumen de la clientela en los días en los que había partidos importantes de la Eurocopa, como la final». A pesar de ello, Roig matiza: «Hemos conseguido llenar todos los días tal y como ocurre en las mismas fechas de años anteriores. Sin embargo, es verdad que cuando ha jugado la selección de fútbol ha costado un poquito más, ya que el ambiente por aquí —en referencia al Bar Costa— era algo más tranquilo de lo habitual».

Clientela local

Roig explica que otra de las claves de la buena temporada estival en el Bar Costa es la recepción de clientela local: «Nosotros trabajamos mucho con gente de la isla durante todo el año, también en verano. Eso hace que no notemos tanto si vienen más o menos turistas». Aunque matiza: «Esto es como una rueda, ya que si los ibicencos no han ganado suficiente dinero durante la temporada alta por culpa de la falta de turistas quizás luego no vendrán al Bar Costa en invierno».

«Una temporada turística más o menos como la de siempre». Es la conclusión a la que llega Roig sobre la situación del Bar Costa este verano. Lo que sí logró superar todas las expectativas fueron los meses previos a la temporada turística, según explica: «Abril y mayo de este año han sido buenísimos. De hecho, considero que han sido los mejores desde que trabajo aquí».

Tanto Delgado como Roig coinciden en la crisis como otro de los motivos que pueden explicar la menor presencia de turistas en la isla: «Es cada vez más caro vivir en Ibiza».

Mismo volumen de ventas

La falta de turistas en Santa Gertrudis no está afectando a las ventas de negocios como Beatrice San Francisco. Su encargada, Djamila Siegmund, hace un balance positivo: «Tenemos esta tienda abierta desde 2020 y no hemos detectado grandes variaciones en la cifra de ventas en comparación con veranos anteriores. Creo que es verdad que hay menos gente este año, pero igualmente compran más o menos al mismo nivel». Tampoco observa ningún cambio de tendencia en relación con los hábitos de sus compradores, ya que la ropa continúa siendo «el principal reclamo». Para Siegmund, en contra de la tendencia mayoritaria, «en julio y agosto no hay normalmente tantas ventas como durante el principio y el final de la temporada turística, a causa, posiblemente, del tipo de gente que viene».

El turismo no parece preocupar en exceso a comerciantes como Jorge Álvarez. Él dirige junto a su mujer el Santa G. Bagel House, sitio de almuerzos durante el día y el Overall, un restaurante nocturno con menús sorpresa, ya que uno no sabe lo que va a comer hasta que tiene el plato en la mesa. Todo ello, en el mismo local. Esta peculiar fusión tiene un objetivo, según explica Álvarez: «Volvimos hace nada de vacaciones. Y nuestra idea es conseguir trabajar más con la gente de la isla y tener una clientela más fija durante todo el año».

Otros negocios, como La Galería Elefante, no pueden hacer una comparativa con años anteriores, ya que es la primera vez que se ubican en el centro de Santa Gertrudis. A pesar de ello, una de sus dependientas, Dana Minotti, reconoce que «la situación es más tranquila» de lo que esperaban cuando se mudaron. Además, afirma que «hay menos gente que veranos anteriores», aunque considera que «es una situación que se está viendo por toda la isla». A pesar de la tranquilidad, Minotti afirma que la tienda sigue contando con bastante clientela y explica el motivo: «Llevamos más de 15 años abiertos en la isla. Eso nos ha dado fama, ya que somos muy conocidos en Ibiza. Aquí la gente compra ropa y especialmente muchos regalos».

