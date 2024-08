Un juzgado de Ibiza sentará en el banquillo a un conocido actor por violencia de género

Los juzgados de Ibiza siguen estudiando una denuncia por violencia de género y abusos que la exnovia del actor holandés Johnny de Mol, Shima Kaes, presentó contra su entonces pareja.

Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso De Telegraaf, el tribunal quiere escuchar a los testigos próximamente, incluidos Johnny de Mol y su expareja Shima Kaes, quien tiene varios negocios en Ibiza.

El violento incidente de Ibiza tuvo lugar supuestamente en 2015 tras una boda en la isla, en la que también estaba presente la familia De Mol. Kaes habría recibido una paliza de De Mol tras la ceremonia en el hotel donde se alojaban. Johnny de Mol lo niega.

Investigación de la policía holandesa

La policía holandesa no sólo investigó el incidente de Ibiza, sino también otras acusaciones de Kaes por violencia doméstica por parte de su novio. La fiscalía de ese país concluyó que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales y desestimó el caso el año pasado.

Kaes presentó entonces un nuevo procedimiento ante el tribunal, en un intento de llevar aún el caso a juicio. Este procedimiento sigue en curso. No está claro hasta qué punto los jueces españoles están al corriente de las investigaciones holandesas sobre las supuestas agresiones. Según las normas del derecho internacional, los sospechosos no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito, explica De Telegraaf.

Pruebas suficientes

Según el asesor jurídico de Kaes, el tribunal de Ibiza habría decidido que sí existen pruebas suficientes para sentar a Johnny de Mol en en banquillo. De Mol presentó también cargos contra su ex y el asesor de ésta por extorsión.

El abogado holandés de De Mol, Wout Morra, explicó lo siguiente al periódico holandés: "Se trata exactamente de la misma acusación que ya ha sido desestimada en los Países Bajos. No se puede procesar a alguien dos veces por el mismo delito, y parece que la otra parte no informó al tribunal español de la investigación y sobreseimiento holandeses. Es muy cuestionable que la investigación española continúe una vez que se ha desestimado el caso. Mientras tanto, la señora Kaes no se presentó tres veces en su propio procedimiento del artículo 12 en los Países Bajos, pero ofreció a Johnny de Mol comprar el caso por 425.000 euros. Esto huele a (intento de) chantaje, precisamente el delito por el que los asesores de la señora Kaes están siendo procesados en este contexto".