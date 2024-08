El Área de Salud de Ibiza cubre con 39 contratos las bajas y refuerzos en Urgencias

El servicio de Urgencias del Hospital Can Misses continúa siendo un pilar de la sanidad que preocupa al sindicato de técnicos de enfermería USAE por posibles sobrecargas durante la temporada estival, aunque el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) asegura que los indicadores en este sentido han mejorado: en total son 39 las contrataciones que se han ofrecido (y cubierto) para los actuales meses. Por un lado, en 2024, como ha venido sucediendo en anteriores ejercicios, se han incorporado tres técnicos de cuidados de enfermería para el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, «a pesar de que se había apreciado un descenso progresivo del número de urgencias estos últimos años». Además, entre el 1 de mayo y hasta ahora, el Área de Salud ha realizado 36 contrataciones de estos técnicos para cubrir huecos de personal por situaciones sobrevenidas: bajas, «ausencias justificadas o no justificadas», permisos de trabajo, reducciones de jornada, etcétera. 36 contrataciones solo para el servicio de Urgencias en Can Misses.

Rosa Planells, secretaria autonómica de USAE, afirma que Urgencias soporta una carga asistencial elevada: «En invierno también hay mucho trabajo porque comienzan las enfermedades respiratorias, pero es que ahora hay que sumar lo de la temporada (...) Hay trabajadores que prolongan sus jornadas, por ejemplo en caso de que falle algún compañero porque se encuentra mal».

David Fernández, representante del Sindicato Médico de Balears (Simebal), defiende que dentro de Asef se declaren algunas plazas como de muy difícil cobertura, «especialmente en el área de urgencias de Can Misses, muy castigada por la presión asistencial», y que para contar con el personal suficiente, añade, necesita de «incentivos extraordinarios». «Esta herramienta se ha aplicado en Oncología y ha sido mano de santo. Tenemos la plantilla cubierta». Pide lo mismo para Medicina Interna.

Según los datos de Asef, «en 2023 hubo un descenso de alrededor del 2% respecto a 2022, y ese descenso se va manteniendo. Hasta julio de este año se han atendido 34.560 urgencias y, hasta julio del año pasado, esta cifra alcanzaba los 34.735». En julio de 2024 se han atendido un 2,5% menos de urgencias que en el mismo mes de 2023: 6.113 y 6.266, respectivamente. Cifras que, en cualquier caso, muestran los incrementos que se registran sobre todo en los meses centrales del verano, ya que la diferencia es notable incluso con respecto al mes de mayo, el primero de la temporada, cuando se atendieron 5.387 urgencias hospitalarias.

Asimismo, asegura que el tiempo de resolución de los casos en Urgencias de enero a julio se ha reducido en un 30%, pasando de 8,7 horas de tiempo medio («teniendo en cuenta todas las pruebas que hay que realizar, los tiempos de observación y demás») a las 6,1 horas. Por otro lado, el mes pasado hubo un descenso del 2,5% de la media del acumulado de enero a julio de urgencias atendidas por cada 1.000 habitantes: en 2023 fueron 218,8 y este año la cifra ha sido de 213, 3.

Médicos extracomunitarios

Al margen de este servicio, la sindicalista Rosa Planells recuerda que en el hospital hay médicos extracomunitarios cuyo proceso para convalidar sus estudios en ocasiones se complica: «Y menos mal que tenemos a estos médicos, porque son necesarios». Hay casos que se alargan por años debido a la burocracia y a la gran avalancha de peticiones, tal y como ha recogido este diario en otros artículos. Asef explica que no en todos los casos la espera es tan larga, ya que todo depende de la casuística de cada profesional y su lugar de formación u origen.

En concreto sobre la especialidad de medicina de urgencias, las mismas fuentes apuntan a que su creación se ha aprobado muy recientemente y que quienes ocupan las plazas son, mayoritariamente, especialistas en medicina familia y comunitaria. «Y si las circunstancias del servicio llevan a que sea necesario contar con médicos, en ocasiones se contrata a algunos que tienen convalidado el título de Medicina General con el Ministerio de Educación. Normalmente lo que está en trámite es el proceso de reconocimiento de la especialidad».

