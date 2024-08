La subcampeona nacional de los ‘karaokeros’ es de Ibiza: Rocío Calzado

La ibicenca Rocío Calzado aún no se acaba de creer lo que le está ocurriendo. En el último año comenzó a cantar en karaokes con sus amigas y el sábado por la noche se hizo con el segundo premio en el campeonato nacional de los karaokeros en España: oficialmente ‘Karaoke World Championship Spain’ (organizado por Karaokemedia). La gala de la final se celebró en un hotel de Albacete y estuvo muy reñida. Había mucho talento e Ibiza hizo un gran papel, llevándose la segunda plaza con el tema ‘Creep’, de Haley Reinhart, que Calzado escuchó por primera vez de casualidad en una cafetería de Santa Eulària. «Le pedí al camarero el nombre de la cantante, porque me gustó mucho, yo estaba un poco en shock. Me enamoré de la canción porque tiene muchos registros, muchas subidas, bajadas, partes dulces, otras con más garra... Y la letra es increíble», contaba ayer por teléfono todavía con la resaca emocional.

Ginés Villalba, propietario de Karaoke Ibiza, y la subcampeona Rocío Calzado. / IMAGEN CEDIDA A DI.

Ibiza exportó a tierras manchegas un equipazo compuesto por Rocío Calzado, Belén Juan, Laura Ortiz y Alejandra Rodríguez, que participaron en la final de manera individual. Como invitados desde la isla, también actuaron Noemí Funes, del grupo Groove Garage (residente en el Teatro Pereyra) y el DJ John Granados.

«No me esperaba quedar segunda. Todos los ibicencos hemos hecho mucha piña y ha sido un proceso muy bonito. Hemos vivido las actuaciones de todos los compañeros como si fueran las nuestras. Un grupo de Sevilla nos dijo que habíamos sido quienes más buen rollo aportaron al resto, porque se veía que no íbamos con actitud de competir sino de sacar lo mejor de nosotros», cuenta la subcampeona, que se muestra «muy feliz» a pesar de los nervios, inevitables, que vivió durante la gala.

Hubo unas 40 participaciones y a Rocío Calzado le tocó el turno número 35, por lo que la espera se hizo muy larga. «Canté después de auténticos animales del escenario. También vinieron John Granados y Noemí Funes, que ofrecieron una actuación espectacular e hicieron bailar a todo el mundo», relata.

Para Calzado, la música es un hobby. Al menos así ha sido hasta el momento. Hace muchos años hizo algunos pinitos, pero nunca ha llegado a formar parte de un grupo, por ejemplo.

Su carrera hasta llegar a lo del sábado ha sido «supersónica». «Fue este año cuando empecé a coger el micrófono en un karaoke. Pasaron tres semanas hasta que empecé a cantar algo con mis amigas, me daba vergüenza cantar en público. He evolucionado mucho, para mí ha sido un crecimiento personal y me he quitado muchos miedos, inseguridades, prejuicios... Nudos que he ido desatando hasta llegar hasta aquí. Eso hace todavía más valioso el proceso», valora. Ahora, confiesa, le gustaría poder «hacer más camino en el mundo de la música», aunque «de forma muy humilde».

Formato OT

Ginés Villalba, propietario de la empresa Karaoke Ibiza, hizo posible llevar talento ibicenco al campeonato nacional, organizando galas en la isla para ir haciendo criba de los concursantes que acudiesen a la cita nacional, como si de un Operación Triunfo local se tratase. Para esto fue imprescindible el trabajo de los restaurantes Nagai y Somiart, que acogieron todas estas galas previas en la isla. «Recuerdo que en uno de estos locales empezamos con 28 participantes. Cada semana se eliminaba a los concursantes que menos puntuación obtuviesen del público hasta llegar a las ocho personas de la última gala en Ibiza, donde quien puntuaba ya era un jurado profesional», explica Villalba, que se encargaba de presentar y dinamizar estas galas semanales entre canción y canción.

Del jurado en Ibiza han llegado a formar parte, entre otros, John Granados, Joaquín Garli, MadHouse o Carlos y Aarón Hurtado, padre e hijo, en representación de Karaokemedia.

