El compositor y pianista Miguel San Miguel: "La música puede cambiar los corazones de los que la escuchan"

'Sunil Tirteo, jugando con la rumba' es el título de la pieza que Linus Roth, al violín, y Petric Çeku, a la guitarra, van a tocar hoy, a partir de las 21 horas, en el Baluard de Santa Llúcia en el cuarto concierto de la sexta edición del Festival Internacional de Música Clásica. El autor de esta obra, que se estrena hoy, es el compositor, pianista y director del Cor Ciutat d'Eivissa, Miguel San Miguel, que eligió el título para su pieza con el fin de “homenajear a los intérpretes” que van a interpretarla. En agradecimiento, el título lo quiso poner a partir de un juego con sus nombres.

Y es que Linus al revés es 'sunil' y Petrit es Tirteo si a la ‘p’ le quitas su palo. "No pretende ser algo muy puro, sino que es un juego", comenta entre risas el compositor. Primero compuso la música y después pensó, mucho, en el título. Sunil es un nombre propio de la India, que en sánscrito significa “azul profundo e intenso”, como el mar que rodea a Ibiza.

Para el compositor, este color en concreto “evoca espiritualidad y una especie de magia”. “La música pretende trasladar al público como una sensación de frescura, de esa luz del Mediterráneo y en concreto de la que tenemos en Ibiza”, ha expresado San Miguel.

Tirteo fue un maestro ateniense de la Grecia Antigua que, con su música, sus poemas y sus cantos, animaba a las personas que le oían y dirigía discursos a las tropas para la guerra entre Atenas y Esparta. Miguel San Miguel no pretende hacer eso con su música sino que es un símbolo de que esta "puede llegar y cambiar los corazones de los que la escuchan”.

Los orígenes de esta composición se remontan a "más o menos principios de año", cuando el violinista alemán Linus Roth le pidió a San Miguel si podía escribir "una composición de unos 6 o 7 minutos, de carácter español flamenco y bailable y un estilo que evoque la rumba, para violín y guitarra". Aunque al ser el estreno, esta vez han decidido centrarse en la música y se hará sin baile. Para la escritura de la composición solo necesitó unas dos semanas, aunque previamente tuvo que estudiar el estilo flamenco, la rumba y, sobre todo, la escritura para guitarra.

Roth explica por qué le hizo esta petición: "Conozco a Miguel desde hace años y, además, es compositor, entonces es algo lógico que quiera una pieza de él". Linus Roth, de 47 años, es el director artístico del festival Ibiza Conciertos. En 2006 recibió el premio ECHO KALSSIL como 'Mejor artista revelación' por su CD debut y 11 años más tarde fue galardonado con su segundo premio ECHO.

Roth toca un violín Stradivarius que recibe el nombre de 'Dancla' y cuya fecha de creación data en 1703, por lo que tiene más de 300 años: esto lo convierte, según Roth, en "un instrumento único y original", con el que lleva 24 años. Aunque es un préstamo, ya que es propiedad de L-Bank Baden-Wuerttemberg desde 1998.

Un violín Stradivarius es uno de los instrumentos de cuerda que construyó Antoni Stradivari (1644-1737). Estos instrumentos son considerados los que mejor sonido tienen, por lo tanto, llegan a alcanzar precios muy elevados, como el caso del violín 'Lady Brunt' que se subastó por 15.900.000 dólares. Además, son muy codiciados por coleccionistas de antigüedades y por músicos profesionales. Hoy en día deben de quedar apenas unos cientos.

Roth eligió tocar un violín Stradivarius porque "el sonido es único ya que cada violín es diferente porque no hay dos que sean iguales". Esto es porque Antoni Stradivari experimentó constantemente con la creación de sus instrumentos. También influye en que el inventor de estos violines lleva casi 300 años muerto y por lo tanto son imposibles de reproducir.

Ante la actuación de esta noche Linus Roth está un poco nervioso porque es el estreno mundial pero muy feliz porque cree que va a ser "un gran éxito". Además, cuenta con "el público perfecto porque aplaude muy fuerte y está muy atento", algo que le gusta mucho de los espectadores de Ibiza. Por su parte, Miguel San Miguel pretende "transmitir una sensación de claridad", y quiere que "el público lo disfrute, que le llegue al corazón y que pase un momento agradable estéticamente".

Aun así, para el compositor ha sido todo un reto por varias cosas. Primero, por la escritura para guitarra, ya que el hecho de que sea para violín y guitarra, sobre todo esta última, ha determinado totalmente la composición. "Uno puede estar tocando el piano y dices, '¡uy, ¡qué bonito!' o '¡cómo me gusta esto!'. Luego a la hora de escribirlo para guitarra tienes que cambiar un montón de cosas porque no es lo mismo para nada", explica Miguel San Miguel.

Aun así, sabe que tiene "una gran ventaja" por haberlo escrito para "dos grandes virtuosos que también van a superar las dificultades con facilidad": "Es un reto escribir para "dos virtuosos de sus instrumentos", explica el compositor, que ha intentado darles algo que sea para ellos, es decir, estimulante pero tampoco muy sencillo.

Y tercero, el tener que adaptarse al flamenco, un estilo totalmente desconocido para él, pues aunque dice que ha llegado a escribir un poco con carácter español esta es la primera vez que compone algo de flamenco. "He hecho todo lo posible por adaptarme y pido disculpas a los puristas del flamenco, que estoy seguro que escucharán esto y dirán: 'bueno, sí, flamenco, flamenco, no sé yo, ¿eh?'”, comenta entre risas. "Yo lo he salvado como mejor he sabido", añade.

Por otro parte, el objetivo de Linus Roth con este festival es convertir Ibiza en "un destino internacional para la cultura y la música". Ya que le gusta mucho la isla, aquí se siente como en casa, por lo que quiere que sea famosa por otros atractivos que no sean el baile, las fiestas y los dj. De hecho, cuando habla en Alemania o Inglaterra de un festival de música clásica en Ibiza a la gente le cuesta imaginárselo.

Un festival que se sostiene gracias al dinero personal de Linus Roth y de algunas donaciones, en esta edición han tenido tres: una anónima, una de la consultoría Tur y Serra en Sant Antoni y otra de una abogada. "Con todas las entradas pagadas por el público, no es posible subvencionar todo el festival. Por eso es muy importante que tengamos muchas más donaciones de empresas y de personas privadas", ha informado Roth. El Ayuntamiento de Ibiza también apoya el festival.

Programa del festival

El último concierto del festival tendrá lugar mañana, en el baluarte de Santa Llucia, a las 21 horas, en el que Linus Roth y Petrit Çeku (violín y guitarra, respectivamente) tocarán 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi y 'Centone di Sonate: sonata No. 1' de Paganini.

Por otra parte, y de forma gratuita, según remarca Linus Roth, a las once de la mañana habrá un concierto para los pacientes de cáncer en el hospital de Can Misses. "Creo que la música sirve para consolar y dar fuerza. Por lo que, cuando estamos en una situación difícil como esta, en el hospital, la música es muy importante porque da fuerza", concluye.