El vaciado de fosas sépticas peligra: «Estamos al borde del desastre»

Es un servicio que no se ve, que la ciudadanía no percibe, pero que es imprescindible para miles de residentes en Ibiza. En especial, para quienes viven en viviendas que no están conectadas a la red de saneamiento de su municipio y que, por lo tanto, dependen de las empresas de vaciado y control de las fosas sépticas para la gestión de sus residuos orgánicos. Y son miles.

Ahora, las empresas que prestan este servicio advierten de que su trabajo, y por extensión el control de miles de toneladas de aguas residuales que se generan en la isla, peligra por la «mala gestión» por parte del Govern de las instalaciones en las que vacían el contenido de sus camiones.

Según explican a Diario de Ibiza, tienen dos puntos de descarga de las cubas de los camiones, en las plantas de depuración de Can Bossa (en la carretera de ses Salines) y Cala Tarida. Pero en esta segunda la actividad está limitada a las horas en que hay personal trabajando. «Un servicio tan esencial depende en este caso del horario de un funcionario», critica el propietario de una de estas empresas, que prefiere no dar su nombre.

En el caso de la planta de Can Bossa, tiene dos puntos de descarga pero sólo hay uno en funcionamiento en la actualidad. Además, detalla Antonio Cabrera, propietario junto a su hermano Paco de la empresa Tralimex, una de las bombas que ayudan a evacuar las aguas residuales del depósito en el que vierten los camiones está averiada desde hace semanas. ¿Consecuencia? «Todos los días hay colas de hasta diez y once camiones para descargar, una operación en la que antes invertíamos un máximo de siete u ocho minutos por camión y que ahora se prolonga a veces más de dos horas».

Y advierten de que si este punto de descarga de Can Bossa quedara inutilizado por «alguna de las frecuentes averías que sufre, sería catastrófico; estamos al borde del desastre».

Al parecer, el problema de esta planta es que dispone de dos bombas de achique del depósito pero conectadas a una sola canalización.

Este importante retraso en la operativa de las empresas incide en el servicio y pone en peligro, alertan, la gestión de muchas de las más de mil fosas con aguas residuales de la isla. «El ejemplo es claro; cuando usas el retrete en casa sabes dónde va todo, tienes un servicio de alcantarillado que lo lleva hasta una depuradora. Pero cuando todo lo que generas se va a una fosa séptica, ¿qué haces cuando se llena, cómo te deshaces de tus residuos, dónde los llevas si ya no puedes almacenarlos?».

Una reunión que no llega

Las empresas llevan «mucho tiempo» solicitando una reunión con los responsables de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua, el departamento del Govern responsable del tratamiento de los residuos en todas las islas. «Se lo pedimos al anterior Ejecutivo [el formado por el PSOE y Unidas Podemos] y ya sea porque llegaron las elecciones [de mayo del año pasado] o porque directamente pasaron de nosotros, no nos respondieron. Y el problema es realmente grave», advierte el empresario que prefiere mantenerse en el anonimato. Por este motivo, redoblarán sus esfuerzos para tener una reunión el próximo mes de septiembre.

Los empresarios, además de más puntos de descarga (están pendientes de la apertura de la nueva depuradora de Ibiza, que ya ha sufrido varios retrasos) y de un mejor mantenimiento de las infraestructuras para prever averías, quieren que el Govern les aclare qué tipo de convenio ha firmado con los ayuntamientos de la isla. «Nos dicen desde Palma que la responsabilidad de lo que estamos sufriendo es de ellos», en referencia a los municipios, señalan.

Desde la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua respondieron a Diario de Ibiza, en relación a las quejas de estas empresas, que «la misión de las depuradoras no es recoger fosas sépticas, sino tratar agua residual urbana», pero que no obstante en Ibiza «hay puntos habilitados en Can Bossa y Cala Tarida para estas descargas».

Los empresarios responden que quienes usan fosas para el depósito de sus residuos, aunque no estén conectados al sistema de alcantarillado, pagan la tasa de saneamiento. Por lo que «tiene todo el sentido y es lógico que sus residuos se lleven a una depuradora, como pasa con los del resto de los ciudadanos».

También advierten desde la conselleria: «El problema es que el contenido de estas descargas [de los camiones] no es agua residual urbana y por eso debe pasar por un pretratamiento. Transportan residuos líquidos cargados de tierras, arenas, toallitas y otros materiales que no pueden incorporarse directamente a la depuradora, por lo que necesitan un pretratamiento específico».

La patronal critica que esta respuesta es «insólita» porque «lo que cae en la fosa séptica es lo mismo que un ciudadano conectado a la red municipal tira por el retrete; no tiene sentido lo que alegan».

En cuanto a los puntos de descarga actuales, la conselleria indica que «están atendidos por nuestras contratas, pero con el alto nivel de actividad, volumen y contenido en impropios, las instalaciones requieren más tiempo para la recepción y el pretratamiento».

El punto de Cala Tarida

También justifican que la depuradora de Cala Tarida sólo esté disponible en horario de oficina: «Se usa en horario de presencia de personal en planta, ya que el punto de descarga está fuera del recinto de la depuradora».

Pero desde Tralimex explicaron que este mismo viernes, les impidieron utilizar este punto «en horario normal». «No había nadie; están dejando morir a esta depuradora», añadieron.

Por último, desde el Ejecutivo reconocen que están preparando un documento que ayude a mejorar la gestión de estas aguas sucias: «El tratamiento en origen de las aguas residuales y la reutilización por parte del productor, junto con la gestión de sus residuos: arenas, toallitas y otros impropios, debe fomentarse, para lo que Abaqua está redactando un reglamento que limite y prohíba la descarga de residuos, en consonancia con el Plan Hidrológico en vigor, admita solo las aguas residuales urbanas y controle las entradas, salidas y los tipos de descargas».

Tres empresas y miles de usuarios

En la isla de Ibiza hay tres empresas que gestionan los residuos en fosas sépticas: Brillant (de Herbusa), Tralimex y Limpiezas Pitiusas. Entre todas mueven una treintena de camiones para atender a «entre el 25 y el 30% de la población» de la isla, lo que supone más de 250.000 metros cúbicos de aguas residuales al año y 1.500 urgencias fuera del horario laboral.

