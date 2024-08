Un testigo de la pelea con tiros en la Marina de Ibiza: 'Es lo más fuerte que he vivido nunca, todavía estoy temblando'

"Todavía estoy temblando, qué locura". Un testigo de la pelea entre dos hombres con tiros incluidos, aunque al parecer de una pistola de fogueo, registrada la noche de estge sábado en las calles de la Marina de Ibiza, asegura que nunca había pasado tanto miedo: "Creo que ha sido la situación en la que he visto a la gente con más pánico que he vivido nunca", asegura.

Este testigo coincide con la información facilitada por el Cuerpo Nacional de Policía y por una trabajadora de una tienda de la zona, que también ha explicado cómo vivió esos momentos de pánico.

El hombre, que asegura cuando recuerda lo sucedido que "todavía está temblando", confirma que la pelea implicó a dos hombres, uno de nacionalidad española y otro argentino. Detalla además, y en esto coincide con la otra testigo, que el primero sacó un cuchillo y que el argentino empuñó una pistola como respuesta. Aunque era de fogueo, su visión y los disparos que hizo al aire provocaron el pánico entre los trabajadores y las personas que se encontraban paseando por la zona, que desconocían que no era munición real.

Todo fue "una locura", y añade este testigo: "Mesas volando, gente corriendo entrando en las tiendas para refugiarse, un escaparate roto porque le cayeron encima los maniquíes...".

Tras reiterar que sigue "temblando" por lo vivido, indica que poco después de escucharse las primeras detonaciones, vio "a un amigo saltando dentro de una tienda y agachándose y me puse a correr también".

Este hombre destaca las "caras de pánico" de la gente cuando escuchó los disparos porque "no sabían" que eran balas de fogueo. "Mira que he visto mierda aquí, pero pocos momentos de tanto pánico. Por no decir que es [la situación] con más pánico que ha provocado en la gente que he visto en mi vida. Como en una película", concluye.