El puerto de Ibiza sigue a la espera de la aprobación definitiva del Plan Especial

El puerto de Ibiza continúa sin tener Plan Especial, el documento que debe establecer los techos de crecimiento urbanístico, volúmenes y edificios y que permitirá el cambio de usos y ubicaciones de edificaciones como la estación marítima de los barcos de Formentera, la Cofradía de Pescadores o el varadero, entre otras dependencias portuarias.

El plan Especial del Puerto de Vila sigue en tramitación, ocho meses después de su aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno municipal, el pasado 19 de diciembre .

Actualmente el documento, que recibió ocho alegaciones de colectivos y empresas, se encuentra en los despachos de Autoridad Portuaria de Balears (APB), organismo competente para estudiar y revisar las aportaciones realizadas al texto.

El alcalde de la ciudad de Ibiza, Rafael Triguero, ya avanzó que las alegaciones presentadas no supondrán una modificación sustancial del plan con lo que, en caso de considerarlas e incorporarlas al documento, no sería necesaria una nueva exposición pública o iniciar una nueva declaración de impacto ambiental.

A pesar del tiempo transcurrido, Triguero ya auguró en el mes de mayo, en una de las últimas visitas del presidente de la APB, Javier Sanz, a Ibiza, que el documento, que debe servir parar ordenar los espacios portuarios contará con el visto bueno definitivo antes de finalizar el mes de septiembre, «durante el tercer trimestre del año», puntualizó.

Trabajo conjunto

Desde el Consistorio señalaron esta misma semana que están participando de «forma conjunta» con la Autoridad Portuaria en el estudio de las alegaciones que pueden «afectar más a la ciudad» con el fin de encontrar «puntos de encuentro». En cualquier caso, el portavoz municipal reiteró que es al organismo portuario al que corresponde la resolución de las alegaciones y la posterior ratificación del Plan Especial.

Una vez que el documento esté aprobado definitivamente, la APB podrá iniciar las inversiones previstas en la zona y que están sujetas a esta tramitación desde hace años.

Entre estas inversiones está el aparcamiento soterrado en el tramo ubicado entre las instalaciones del club náutico y las oficinas portuarias, el cambio de ubicación de la cofradía o la reordenación de las marinas deportivas.

De hecho, desde la Autoridad Portuaria ya anunciaron que la construcción de la nueva estación marítima de Formentera se retrasaría hasta 2027 debido, principalmente, a la falta del texto definitivo del Plan Especial del puerto. Pero no es la única infraestructura que depende del documento: en los próximos años, el ente portuario tiene previsto invertir cerca de 180 millones de euros en el puerto de Ibiza, de los que 80 millones son inversiones de fondos propios. La mayor parte de esta inversión no se podrá ejecutar de no llegar la aprobación definitiva del Plan Especial.

Inversiones

En inversión privada, figuran los 30 millones que deberán destinarse a la construcción del aparcamiento soterrado, proyectado desde la pasada legislatura, con capacidad para 700 vehículos, condicionado también al Plan Especial Una vez ejecutado este aparcamiento, se podrá acometer el traslado de la Cofradía de Pescadores y la nueva estación marítima de Formentera.

El Plan Especial del Puerto es un documento que se arrastra desde años, y el Ayuntamiento de Ibiza amplió el plazo de exposición pública del documento dada la «importancia» del trámite y con el fin de «posibilitar la máxima participación de la ciudadanía y el tejido social y empresarial en el procedimiento de elaboración». n

