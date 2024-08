Construir no es una prioridad ante la falta de vivienda, según hoteleros y discotecas de Ibiza

Las patronales hotelera y del ocio nocturno de Ibiza, dos sectores principales de la industria turística, coinciden en que el problema fundamental de la falta de vivienda a un precio asequible en la isla es la oferta de alquiler turístico ilegal y que la solución no pasa por construir más. O al menos no creen que ésta sea una medida prioritaria. Hacen hincapié en que es clave perseguir el intrusismo y trabajar para que los inmuebles se destinen al mercado residencial.

En este sentido, el gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, señala que comparte la última carta de la plataforma Prou!, en la que esta plataforma denunciaba que una parte del turismo se aloja en oferta no reglada. «Esto ha quitado del mercado vivienda que era para trabajadores y residentes», critica Benítez. «Soy de las personas que piensan que Ibiza no necesita que se siga construyendo. ¿Para qué? ¿Para especular todavía más? ¿Para que se puedan alquilar todavía más pisos turísticamente?», añade. Ibiza ya ha decrecido por la vertiente de la oferta legal: en la isla se han perdido unas 9.000 plazas turísticas, sobre todo en hoteles, «respecto a hace 15 o 20 años», en palabras del vicepresidente primero y conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan.

Prioridad a locales

En un sentido parecido se pronuncia el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Manuel Sendino: «La solución pasa, primero de todo, por erradicar los pisos turísticos. Si con eso no es suficiente, que seguramente no lo sea, lo segundo sería que todos los propietarios que tienen sus pisos cerrados los saquen al mercado. Y habrá que ver por qué no lo hacen y tomar las medidas necesarias para que lo hagan».

La tercera medida, prosigue, «puede ser construir», aunque defiende que en ese caso habría que orientar las nuevas edificaciones a los residentes. «No sé cómo se puede hacer eso e imagino que tiene su dificultad, pero está claro que si vamos a construir, mejor que sea para residentes y no para quien quiera venir aquí dos meses al año» como una segunda residencia, «aunque pague más», advierte Sendino.

Protocolo contra el intrusismo

Sobre las actividades ilegales, lamenta que «en Ibiza hay un déficit de cultura del cumplimiento que se tiene que ir corrigiendo». «Debemos ser un lugar en el que las normas sean fáciles, se cumplan y se hagan cumplir».

A mediados de julio, el Consell y los cinco ayuntamientos firmaron un protocolo para coordinar a las policías locales con la institución insular para que las denuncias a pisos turísticos se realicen de forma homogénea, de manera que puedan ser más efectivas. Benítez, de Ocio de Ibiza, afirma que las instituciones «están haciendo cosas y hay buena voluntad», pero señala que la velocidad de la Administración no es la misma que la del sector privado. «El problema se tendría que haber atajado de raíz y no se ha hecho. Creo que hay que meter a Hacienda para saber a dónde va ese dinero» de la oferta ilegal.

El Consell quiere precisamente que Hacienda le ceda sus datos fiscales para detectar esta actividad ilegal con más facilidad. Y Benítez destaca la importancia de que en esta lucha también entre el Gobierno central e incluso Europa. Se muestra favorable, por ejemplo, a que la ecotasa se pague en puertos y aeropuertos, para poder realizar un control in situ, nada más llegar, de dónde se alojan los turistas y ver si efectivamente es en hoteles o en viviendas vacacionales legales. «Cuando llegas a Estados Unidos, lo primero que te preguntan es cuánto dinero llevas y dónde te vas a alojar», recuerda.

Con todo, pide trabajar en dos líneas: por una parte, en los pisos vacíos de la isla. Benítez apunta como motivo a la falta de defensa jurídica de los arrendadores ante impagos y ocupaciones. Según los cálculos del Consell, en la isla hay más de 3.000 viviendas que se podrían reactivar en el mercado dando más garantías a los dueños. «Y luego están los vividores de siempre que hacen su agosto viniendo a Ibiza a alquilar apartamentos como sea; mientras, hay trabajadores en asentamientos y nuestros hijos se marchan a estudiar fuera y ya no pueden volver a Ibiza (...) El problema es que haces un edificio y lo compran para especular», denuncia Benítez.

Alojamiento para personal

Sendino, de la federación hotelera, recuerda que las empresas están acudiendo a diversas vías para alojar a sus empleados: hay quienes alquilan pisos, los compran, los construyen o bien destinan habitaciones del hotel para ellos. Medidas que, al fin y al cabo, seguramente serán menos complicadas de implantar para ciertas empresas: «Indudablemente, cuanta más capacidad económica tienes más facilidad hay para acudir a distintas soluciones, pero creo que en general todos los sectores de Ibiza y Formentera están buscando soluciones de alojamiento para su personal».

El gerente de Ocio de Ibiza valora que «mucha gente quiere alquilar a las empresas porque así se aseguran de que cobrará». «Estamos alquilando viviendas para nuestros trabajadores y no somos los únicos. Hoteleros y restauradores también lo están haciendo».

De todas maneras, a pesar de las complicaciones, Benítez confirma que (al menos en el sector del ocio nocturno) las plantillas actualmente están llenas y apunta a varios factores: «Tenemos trabajadores muy repetidores. En este sector se gana dinero y las propinas también son importantes. Hay gente a la que no le gusta trabajar de noche, pero otros lo prefieren porque a la mañana siguiente pueden dormir y luego tienen bastante tiempo libre para ir a la playa, al gimnasio, pasear o hacer lo que a uno le apetezca. Este año la verdad es que hemos tenido muy pocos problemas de personal».

Pisos para evitar asentamientos El gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, defiende que las empresas relacionadas con la industria turística estén buscando y facilitando alojamiento para sus trabajadores: «Se nos ha criticado por ello diciendo que quitamos pisos del mercado. Pero, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a nuestros empleados en los asentamientos?». Además, señala que luego todo el mundo quiere disfrutar de las ventajas de la globalización a la hora de viajar: «La gente se quiere mover y pasarlo bien. La masificación no es algo que tenga lugar solo en Ibiza, está en todas partes. Todo el mundo quiere conocer lugares como Venecia, París, Madrid, Sevilla o Roma». Con todo, reitera que es importante luchar contra la oferta ilegal de alquileres turísticos no reglados.

