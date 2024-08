Balears ya supera el total de pateras de 2023 a la espera de la «temporada alta»

Con más de 2.300 migrantes en los primeros ocho meses de 2024, Balears ya ha superado el total de pateras que llegaron en todo el 2023 y se acerca a su récord histórico a la espera de la «temporada alta», prevista para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Una situación que despierta la preocupación de las instituciones insulares, exigiendo la declaración de emergencia y el reconocimiento de la ruta migratoria con Argelia.

Según los datos recogidos por parte de la Delegación del Gobierno en Balears, las islas han alcanzado este mes de agosto el acumulado de 145 pateras y 2.404 migrantes (con los 15 localizados en tierra en Ibiza y los 17 en Formentera el pasado viernes), cifras superiores a las 137 embarcaciones y 2.194 personas en situación irregular que llegaron a las costas del archipiélago en todo el año pasado.

Asimismo, en comparación con los datos de 2020, Balears suma cerca de 1.000 extranjeros más (112 pateras y 1.464 migrantes hace cuatro años). Respecto al récord histórico de las islas, todavía se sitúa en el año 2022 con 176 embarcaciones y 2.637 inmigrantes.

En cuanto al perfil de las personas que cruzan el Mediterráneo y acceden a las islas, mayoritariamente se trata de un «hombre, argelino, joven y que llega en buen estado físico», aseguran desde la delegación del Ejecutivo Central. Unas características que también confirman desde la Cruz Roja.

Más subsaharianos

Asimismo, desde la Delegación de Gobierno destacan que últimamente ha crecido un poco la presencia de subsaharianos en grupos donde la composición suele ser más variada y que puede incluir mujeres y niños. En la de los argelinos no es tan habitual, según señalan.

Centrado en los menores extranjeros no acompañados, los datos en lo que va de año en el caso de Mallorca también superan a todo el 2023. Según informa el Consell, a la isla han llegado 185 menores por los 180 que llegaron en todo el año pasado. Por lo que respecta a los migrantes que forman parte del sistema de protección residencial del IMAS son alrededor de 300, representando así a la mitad de las personas que están en dichas dependencias.

En cuanto a los diez menores que tenían que llegar a Balears acerca del reparto del Gobierno Central, desde la institución confirman que todavía no se ha producido dicho reparto. En este sentido, el Consell argumenta que las instalaciones en Mallorca están al límite de su capacidad y que no podrán recibir a más menores extranjeros no acompañados aparte de los diez que ya están confirmados.

Por su parte, el Govern de Marga Prohens se muestra muy preocupado con la situación que se está produciendo y reclama al Gobierno Central que reconozca la ruta migratoria con Argelia.

Un hecho que el Partido Popular ya denunció estando en la oposición tras la ruptura del tratado de amistad del país argelino con España, asegurando que Balears podría ser la región más afectada de esta crisis.

Menores no acompañados

Por otro lado, respecto al reparto de menores no acompañados, el Ejecutivo mantiene su discurso y expresa que no puede acoger a más migrantes ya que las instalaciones están al límite de ocupación. En relación a la llegada de pateras, se muestran expectantes respecto a lo que pueda suceder en estos últimos meses del año.

Una inquietud que también comparten desde el Consell de Mallorca. La institución detalla que, teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años, «la temporada alta» de la llegada de pateras se suele producir en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Por este motivo señalan que, a pesar de que ya se ha superado el total de 2023, la situación podría agravarse y alcanzar un récord histórico en Balears.

Resolver en origen

Desde el Ejecutivo popular también señalan que el problema se está enfocando de forma errónea desde el Gobierno Central. Así, más allá de centrarse en el reparto entre las diferentes comunidades, el Govern considera que lo imprescindible es resolver el problema con los países de origen y establecer una estrategia con dichos territorios para romper con las rutas migratorias que están alcanzando al archipiélago.

Además, denuncian la situación que se produce con las mafias y exigen al Gobierno central que ofrezca herramientas para poder solventar la actual situación. n

Cuatro años para un patrón

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de cuatro años de cárcel para un joven de 23 años condenado por patronear una patera que llegó a Balears con 30 personas a bordo, varias de ellas menores. El alto tribunal ha avalado la condena, apoyada en la declaración preconstituida de un testigo como principal prueba de cargo.

