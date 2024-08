Matt Smith, actor en 'La casa del dragón', en un restaurante del puerto de Ibiza con una fan

Son muchos los rostros conocidos que se pueden ver en Ibiza simplemente con salir a pasear por sus calles. La isla sigue acogiendo cada verano a cientos de famosos tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión, el actor de 'La casa del dragón' y de la serie de la BBC Doctor Who Matt Smith, se ha dejado ver por un restaurante en el puerto de la capital.

Una fan ha compartido en la red social X una foto que se ha hecho junto al actor británico. "Hoy fui la elegida de Dios. Siempre team black. Te amo, Matt Smith", añadía la joven en la publicación. La foto se la han tomado en el restaurante Noray, en el puerto.

Otra usuaria de la red social le pregunta a la afortunada cómo consiguió hacerse la foto y ella le responde: "Soy hostes en un restaurante y él estaba en la parte de atrás tranquilo con sus amigos y me puse tan nerviosa que pensé que me agarraba un síncope. Me preguntaron si tenía mechero y él me miro como diciendo: 'ya te vi la cara', y obvio le pedí una foto".

La fan añade que Smith fue muy agradable con ella en todo momento y que, en los últimos meses, le dijo que había visitado bastante la isla, en concreto mientras duró la Eurocopa de fútbol que ganó España.